Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

Mi, magyarok szerte a világban olyanok vagyunk, mint a búzaszemek, külön-külön könnyen elpergünk, de együtt kenyérré válunk. Egy magyar élete akkor más, ha tudja és érzi: egy nemzet része – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, kedden a Kárpát-medencei Összefogás Fórumon.

A tárcavezető a rendezvényen kifejtette, a polgári kormány az Alaptörvényben rögzítette, hogy Magyarország felelősséget visel a határon túli magyar közösségek iránt. Ezt a hitvallást cselekedetek és támogatások sora támasztja alá. A kormány intézkedéseinek köszönhetően anyaországi és külhoni magyar közösségek újra egymásra találtak és folyamatosan bővülnek a közöttünk lévő kapcsolatok, mind emberi, baráti, szövetségesi, mind gazdasági értelemben. A Kárpát-medence magyar gazdatársadalma is szerves része ennek a folyamatnak. Az együttműködéseket erősítik a rendszeres találkozások és a tapasztalatcserék. Továbbá a kormány olyan intézményesült együttműködést alakított ki, amely példa nélküli a térségben. Mert a magyar gazda mindenhol magyar gazda Kárpát-medence szerte – tette hozzá.

A miniszter hangsúlyozta, „csak együtt vagyunk erősek”, ezért jött létre a Kárpát-medencei Összefogás Fórum is. Ezen a rendezvényen évről évre jelen vannak az Agrárminisztérium partnerszervezetei, a határon túli magyar gazdákat összefogó civil agráregyesületek vezetői, képviselői, és részt vesznek a külhoni falugazdászok is.

Stratégiai szövetségesként tekintünk a külhoni gazdálkodókra, a föld szeretete is összeköt minket, csak együtt vagyunk igazán erősek – hangsúlyozta Nagy István. Majd kitért arra is, hogy a kormány és az agrártárca évről évre programokat, ösztöndíjakat és támogatásokat biztosít a határon túli nemzetrészek számára. Ezekkel az intézkedésekkel az anyaországból több tízezer magyar gazdálkodót érnek el a Kárpát-medence valamennyi magyarlakta területén: Erdélyben, a Partiumban és a Bánságban, a Felvidéken, a Vajdaságban, Kárpátalján, a Drávaszögben és a Muravidéken.

A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak. A külhoni magyarság mintegy hetven százaléka él vidéken, és 25-45 százalékuk az agráriumból biztosítja a megélhetését. Ezért felelősségünk, hogy a magyar állam támogatásával biztosítsuk a megmaradásukat, a szülőföldön történő boldogulásukat, és a Kárpát-medence jövőjét – emelte ki a miniszter.