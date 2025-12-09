Kezdőlap Hírek Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására
HírekKül-hon
No menu items!

Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

AzÜzlet.hu

Fotó: Fekete István

 Mi, magyarok szerte a világban olyanok vagyunk, mint a búzaszemek, külön-külön könnyen elpergünk, de együtt kenyérré válunk. Egy magyar élete akkor más, ha tudja és érzi: egy nemzet része – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, kedden a Kárpát-medencei Összefogás Fórumon. 

A tárcavezető a rendezvényen kifejtette, a polgári kormány az Alaptörvényben rögzítette, hogy Magyarország felelősséget visel a határon túli magyar közösségek iránt. Ezt a hitvallást cselekedetek és támogatások sora támasztja alá. A kormány intézkedéseinek köszönhetően anyaországi és külhoni magyar közösségek újra egymásra találtak és folyamatosan bővülnek a közöttünk lévő kapcsolatok, mind emberi, baráti, szövetségesi, mind gazdasági értelemben. A Kárpát-medence magyar gazdatársadalma is szerves része ennek a folyamatnak. Az együttműködéseket erősítik a rendszeres találkozások és a tapasztalatcserék. Továbbá a kormány olyan intézményesült együttműködést alakított ki, amely példa nélküli a térségben. Mert a magyar gazda mindenhol magyar gazda Kárpát-medence szerte – tette hozzá.

A miniszter hangsúlyozta, „csak együtt vagyunk erősek”, ezért jött létre a Kárpát-medencei Összefogás Fórum is. Ezen a rendezvényen évről évre jelen vannak az Agrárminisztérium partnerszervezetei, a határon túli magyar gazdákat összefogó civil agráregyesületek vezetői, képviselői, és részt vesznek a külhoni falugazdászok is.

Stratégiai szövetségesként tekintünk a külhoni gazdálkodókra, a föld szeretete is összeköt minket, csak együtt vagyunk igazán erősek – hangsúlyozta Nagy István. Majd kitért arra is, hogy  a kormány és az agrártárca évről évre programokat, ösztöndíjakat és támogatásokat biztosít a határon túli nemzetrészek számára. Ezekkel az intézkedésekkel az anyaországból több tízezer magyar gazdálkodót érnek el a Kárpát-medence valamennyi magyarlakta területén: Erdélyben, a Partiumban és a Bánságban, a Felvidéken, a Vajdaságban, Kárpátalján, a Drávaszögben és a Muravidéken.

A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak. A külhoni magyarság mintegy hetven százaléka él vidéken, és 25-45 százalékuk az agráriumból biztosítja a megélhetését. Ezért felelősségünk, hogy a magyar állam támogatásával biztosítsuk a megmaradásukat, a szülőföldön történő boldogulásukat, és a Kárpát-medence jövőjét – emelte ki a miniszter.

Hirdetés

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Bécs, talajnedvesség-szenzorok – digitális talajnedvesség-érzékelőket tesztelnek

A 2024 februárjában induló "Smart Trees" projekt lényege, hogy Bécs területén digitális talajdnedvesség-szenzorokat telepítenek a város fiatal fáinak tövébe.
Tovább
Gazdaság

A jegybank és a versenyhatóság az infláció csökkentése érdekében új alapokra helyezi együttműködését

A közös kutatások és elemzések segítik az átláthatóságot, a piaci versenyhelyzet mérését, hozzájárulnak a versenytorzulás hatásainak kimutatásához.
Tovább
Gazdaság

Magyar szakember lett az év adatvezérelt marketingvezetője Európában

A magyar vállalkozások úgynevezett adatérettsége nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető, a szakértő szerint egy 1-től 10-ig terjedő skálán körülbelül hármasra-négyesre becsülhető.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

Hírek
A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak.
Tovább

Bécs, talajnedvesség-szenzorok – digitális talajnedvesség-érzékelőket tesztelnek

Hírek
A 2024 februárjában induló "Smart Trees" projekt lényege, hogy Bécs területén digitális talajdnedvesség-szenzorokat telepítenek a város fiatal fáinak tövébe.
Tovább

A jegybank és a versenyhatóság az infláció csökkentése érdekében új alapokra helyezi együttműködését

Gazdaság
A közös kutatások és elemzések segítik az átláthatóságot, a piaci versenyhelyzet mérését, hozzájárulnak a versenytorzulás hatásainak kimutatásához.
Tovább

Magyar szakember lett az év adatvezérelt marketingvezetője Európában

Gazdaság
A magyar vállalkozások úgynevezett adatérettsége nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető, a szakértő szerint egy 1-től 10-ig terjedő skálán körülbelül hármasra-négyesre becsülhető.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak.
Tovább
Hírek

Bécs, talajnedvesség-szenzorok – digitális talajnedvesség-érzékelőket tesztelnek

A 2024 februárjában induló "Smart Trees" projekt lényege, hogy Bécs területén digitális talajdnedvesség-szenzorokat telepítenek a város fiatal fáinak tövébe.
Tovább
Gazdaság

A jegybank és a versenyhatóság az infláció csökkentése érdekében új alapokra helyezi együttműködését

A közös kutatások és elemzések segítik az átláthatóságot, a piaci versenyhelyzet mérését, hozzájárulnak a versenytorzulás hatásainak kimutatásához.
Tovább
Gazdaság

Magyar szakember lett az év adatvezérelt marketingvezetője Európában

A magyar vállalkozások úgynevezett adatérettsége nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető, a szakértő szerint egy 1-től 10-ig terjedő skálán körülbelül hármasra-négyesre becsülhető.
Tovább
Élelmiszeripar

Másodpercek alatt frissülnek az árak a hazai üzletekben

2025-ben a digitális polccímkék adják a stabilitást a kiskereskedelemben.
Tovább
Hírek

Szembe mennek a magyar utazók a nemzetközi trenddel

Távol-keleti desztinációk vezetik a magyar körutazási trendeket
Tovább
Hírek

Budapesten csökkentek a lakásárak októberhez képest

Az ingatlan.com novemberi lakásárindexe szerint országos szinten érdemben lassult a lakásárak emelkedése, havi szinten országosan 0,5 százalékos emelkedés történt, ami jóval elmarad a szeptemberi 2,8, valamint az októberi 1,5 százalékos havi drágulási ütemtől, Budapesten pedig tavaly óta először minimális csökkenés történt, a fővárosban ugyanis 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak, ami inkább stagnálásnak tekinthető.
Tovább
Gazdaság

Megvan, mennyi lesz a minimálbér 2026-ban

A 2026-ra bejelentett minimálbérre nézve ez azt jelenti, hogy aki ennyit keres, az legfeljebb 107 331 forintot fordíthat hiteltörlesztésre
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak.

Bécs, talajnedvesség-szenzorok – digitális talajnedvesség-érzékelőket tesztelnek

A 2024 februárjában induló "Smart Trees" projekt lényege, hogy Bécs területén digitális talajdnedvesség-szenzorokat telepítenek a város fiatal fáinak tövébe.
© 2025 | www.azuzlet.hu