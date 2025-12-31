Kedden délután nyílhat meg a forgalom előtt az M30-as autópálya eddig lezárt szakasza

Miután megérkezett a 2 milliárd forint értékű bankgarancia, már nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18 órától megnyissák a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát – közölte az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán.

“Rázós volt az út, de megérkeztünk!” – kezdte a bejegyzését Lázár János, hozzátéve, hogy az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál a Strabag “át…tt bennünket, de mi levertük rajtuk“, nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ez megérkezett, így nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18 órától megnyissuk a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát – írta az MTI.

“Tanultunk a Strabaggal való közös munkából, ezért folyamatosan vizsgáljuk a pálya állapotát, nem engedünk az M30-ból!” – fogalmazott a tárcavezető.