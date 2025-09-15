Kedvezményeket a Európai Mobilitási Héten

A MÁV-csoport idén is csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjához: keddtől egy héten át díjmentes kerékpárszállítással, kedvezményes autómentes napijeggyel, a hétvégén pedig színes fővárosi programokkal várják az utasokat – közölte a társaság az MTI-vel.

A hagyományosan szeptemberben megrendezett Európai Mobilitási Héttel, autómentes hétvégével és autómentes nappal évről évre arra buzdítják a közlekedőket, hogy válasszák a fenntarthatóbb, zöld közösségi közlekedést az autózás helyett.

A 2025-ös mobilitási hét mottója: “Mobilitás mindenkinek”. A MÁV-csoport különböző kedvezményekkel készül a rendezvényre. Az Építési és Közlekedési Minisztérium kezdeményezésére szeptember 16. és 22. között a MÁV-csoport nagyvasúti és HÉV-járatain, valamint a GYSEV járatain az utasok ingyenesen szállíthatják kerékpárjukat.

Ezeken a szerelvényeken díjmentes kerékpárjegy megváltása nem szükséges – írták, figyelmeztetve ugyanakkor arra, hogy az ingyenesség nem vonatkozik a kerékpárhelyjegyekre. Ezeket továbbra is meg kell vásárolni azokon az InterCity- és expresszvonatokon, valamint egyes InterRégió-járatokon, ahol a kerékpárszállítási kapacitás korlátozott.

Szeptember 21-én, vasárnap, az autómentes napon pedig a MÁV-csoport és a GYSEV helyközi járatain korlátlanul lehet utazni a 999 forintért megváltható autómentes napijeggyel. A helyjegyek és kerékpárhelyjegyek megváltása azonban ekkor is szükséges azon járatokra és szakaszokra, ahol az kötelező.

A napijegy szeptember 21-én 0 órától éjfélig korlátlan számú utazásra érvényes, azzal Érd, Ercsi és Csongrád helyi járatai is igénybe vehetők. Az autómentes napijegy a Magyarország24 jeggyel azonos módon használható fel: kizárólag belföldi utazásra, helyközi járatokon, vasútnál csak a 2. kocsiosztályon vehető igénybe. Helyjegyes vonaton, 1. osztályon az adott vonatra, osztályra szükséges helyjegyeket, felárakat meg kell váltani, mint ahogy a Volán járatain történő helyfoglaláshoz szükséges helyjegyet is.

Az autómentes napijegyet már az online csatornákon (MÁV és MÁV+ app és jegy.mav.hu), a jegykiadó automatában, a pénztárakban és a Volán-járatokon is meg lehet vásárolni az adott napra-közölte az MTI.

A MÁV-csoport egyes helyi Volán-járatain szintén kedvezmények várják az utasokat: Bonyhádon szeptember 18-án, Sopronban szeptember 22-én minden utas díjmentesen utazik. Szegeden szeptember 16. és 22. között és szeptember 26-án egy személygépkocsi érvényes forgalmi engedélyének felmutatásával együttesen két felnőtt és három gyermek (maximum 18 éves korig) veheti igénybe menetjegy váltása nélkül a helyi autóbuszokat.

Az autómentes hétvégén, szeptember 20-21-én a fővárosban a kiskörúton tartandó rendezvényen külön standdal, járműbemutatóval, vasútbiztonsági kvízzel és gyermeksarokkal várja a MÁV-csoport az érdeklődőket.