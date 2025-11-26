Kedvezményes lehetőségek nyugdíjasoknak a budapesti fürdőkben

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) kiemelt figyelmet fordít az idősebb korosztályra. Részben mert szeretnénk megbecsülni hűséges törzsvendégeinket, hiszen sokan évtizedek óta látogatják fürdőinket, és tudjuk, mennyire fontos, és szó szerint éltető a gyógyvíz és a rendszeres mozgás. Részben mert a nyugdíjas években általában már mások az anyagi lehetőségek, és szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy a fürdőzésről ne kelljen lemondani.

Társaságunk fürdőiben nyugdíjas vendégeink számára több kedvezményes lehetőség is elérhető.

Kedvezményes napi jegy vásárolható, ez az „alap” nyugdíjas belépő .

. Ennél is kedvezőbb árat nyújtanak a különböző bérletkonstrukciók (100, 200, 365 alkalmas bérletek).

A kiemelt történelmi fürdőkbe – Széchenyi, Rudas – nem rendszeres, de évente többszöri fürdőzési igény esetén szépkorú vendégeinknek is érdemes a tíz évvel ezelőtt bevezetett Zsigmondy Klubkártyát kiváltani, hiszen így kedvezményes áron vásárolható napi belépő.

Extra bérletkedvezményt vezetett be társaságunk szépkorú törzsvendégei részére: a 85. évét betöltött törzsvendégeink 50 százalék kedvezményben részesülnek legalább 100 alkalmas GOLD bérlet vásárlása esetén (a GOLD bérlet a Lukács-, Rudas- és Széchenyi fürdőben vásárolható). https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/hirek/kedvezmenyes-berlet-85-ev-feletti-torzsvendegeknek

Nyugdíjas szerda kedvezmény (bérlet): A budapesti szépkorúak – 65 év felettiek – részére 5 alkalmas bérlet formájában féláras kedvezmény is rendelkezésre áll, ahogyan elnevezése is mutatja, szerdai napokon. A bérlet ünnepnapokon és kiemelt napokon nem használható. https://www.budapestgyogyfurdoi.hu/ajanlataink/nyugdijas-szerda

Kerületi önkormányzatokkal együttműködést alakítottunk ki az idősebb korosztály mozgási lehetőségeinek támogatása érdekében. Ennek keretében különböző kedvezményeket biztosítunk az adott kerületben élő nyugdíjasoknak. A konstrukció lényege, hogy a belépő, illetve bérlet díjának egy részét az önkormányzat fedezi. Jelenleg az I., II., III., VIII., XX. és XXIII. kerülettel van ilyen megállapodásunk. Az említett önkormányzatokkal kötött megállapodások tartalmazzák azt is, napon és éven belül mely időszakokra szól a kedvezményes fürdőzés. A kerületi önkormányzatok nyugdíjas lakosaik számára évek óta e megállapodás szerinti feltételekkel hirdetik meg ezt az extra kedvezményes lehetőséget. Az önkormányzati együttműködésekben így szerepel az is, hogy az ünnepi és a kiemelt időszakokban korlátozások érvényesek.

Az „alap” nyugdíjas fürdőbelépőt ez értelemszerűen nem érinti.

A nyugdíjasok számára szóló extra kedvezményeket általában olyan napokon, idősávokban tudjuk biztosítani, amikor ez a korosztály élethelyzetéből adódóan rendelkezik szabadidővel, azaz a dolgozók számára munkaidőre esnek. Az ünnepi és kiemelt időszakokban a fürdő vendégforgalma jelentősen megnő – ilyen a tavaszi és téli ünnepek időszaka is –, amikor az emberek, a családok több időt tudnak együtt tölteni, pihenni, és az átlagos napoknál nagyságrenddel többen vágynak fürdőzni, szaunázni is. Hazai és külföldi látogatók egyformán. Ezért társaságunk – az ország más fürdőihez és általában a turisztikai ágazat szereplőihez hasonlóan – az extra kedvezményes lehetőségeket ezekre az időszakokra nem tudja biztosítani.

Az elmúlt néhány év nehézségekkel teli időszakára tekintettel társaságunk ezekkel a lehetőségekkel szeretne segítséget nyújtani abban, hogy idős törzsvendégeink minél többen tudjanak továbbra is úszni és fürdőzni járni, hiszen az évek előrehaladtával is fontos a mozgás az egészség megőrzése érdekében, a gyógyvíz pedig maga a kincs bármely életkorban is.