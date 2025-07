Kékvillogós járműcsodák költöznek szombaton a ferihegyi Aeroparkba

Jön az V. Kéklámpás Találkozó Ferihegyen. Nem hétköznapi járművek veszik birtokba az Aeroparkot július 19-én, szombaton. A látogatók testközelből kapnak ízelítőt a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők, a különféle speciális szolgálatok munkájából, melyek toborzást is tartanak. A repülőmúzeumba tűzoltófecskendők, műszakimentő szerek, oldtimerek, régi rendőr- és mentőautók, helikopterek érkeznek. Az idei programon a Terrorelhárítási Központ is képviselteti magát.

A 2021-ben indított, nagyszabású programmal a kéklámpás szolgálatok munkáját szeretné közelebb hozni mindenkihez az Aeropark, ezért a járműbemutatók mellett számtalan interaktív eseménnyel és toborzóponttal készülnek a szervezők.

A Légirendészeti Szolgálat MD902-es helikoptere a tervek szerint 10 órakor landol a múzeum területén. A látogatók a koradélutáni órákig meg is tekinthetik a speciálisan felszerelt légijárművet. Egy másik helikopter is tiszteletét teszi a programon, egy időre a történelmi repülőgépek között vendégeskedik a Légimentők EC-135-ös helikoptere is.

Különleges, páncélozott bevetési járműveket állít ki a találkozón a Terrorelhárítási Központ, amely most első ízben képviselteti magát az eseményen.

A Hagyományőrző Rendőrszázad olyan különlegességeket vonultat fel, mint az ország legkisebb rendőrautója, vagy hazánk első nyugati típusú rendőrgépjárműve. A sorban szerepel az a páncélozott Opel Campo is, amely évtizedeken át szolgált lövészjárműként a Ferihegyi Repülőtéren. Emellett beköltözik erre a napra az az egyedi felépítménnyel ellátott IFA W50, amely csapatszállítóként üzemelt a rendőrség járműállományban.

Az ország számos részéről Ferihegyre látogató hivatásos és önkéntes tűzoltó szervezetek a többi között Mercedes, Rosenbauer, Rába, Steyr, Iveco-Magrius típusokat mutatnak be. A kínálatban szerepel a többi között emelőkosaras és kutató-mentő jármű, a BKK zavarelhárító autója, egy 1965-ben gyártott igazi tűzoltómatuzsálem, valamint repülőtéri beavatkozó szer.

Az egyenruhások 11:00 és 14:00 órakor látványos műszaki mentési bemutatót tartanak, amely során kiderül, mi történik egy baleset helyszínén, hogy emelik ki a sérülteket, hogyan számolják fel a káreseteket. Izgalmas és interaktív keresőkutyás programot szervez a NAV Repülőtéri Igazgatósága, amelyen azt is láthatják az érdeklődők, hogyan szagolják ki az ebek a csempészárut, a drogot, a pénzt, vagy a dohánytermékeket. A nap folyamán kétszer ad koncertet a Pénzügyőr Zenekar.

16 órakor indul az V. Kéklámpás Találkozó egyik leglátványosabb része: az eseményre érkező járművek konvojba szerveződnek és közel egy órán át tartó felvonulásra indulnak az Aeropark-Vecsés-Ecser-Vecsés- Aeropark útvonalon. Egész nap számos jármű kívül-belül megtekinthető lesz, nem marad el a hűsítő „vízágyú tűzpárbaj”, a látogatók belekóstolhatnak a helikoptervezetés élményébe az Aeropark szimulátoraiban, emellett több szervezet toborzó- és pályaorientációs ponttal érkezik a repülőmúzeumba, hogy az érdeklődők első kézből értesülhessenek az egyes hivatásokról, a speciális szolgálatok munkájáról, feladatköréről.