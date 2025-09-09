Kezdőlap Gazdaság Kelet-Európába érkeznek a biztonságpolitikai innovációk
GazdaságInformatika
No menu items!

Kelet-Európába érkeznek a biztonságpolitikai innovációk

AzÜzlet.hu

Ősszel két jelentős biztonságipari csúcstalálkozónak ad otthont a térség: október 8–9-én Skopjében rendezik meg a 10. Adria Security Summitot, november 5–6-án pedig Bukarest látja vendégül először a Romanian Security Summitot. A rendezvények célja, hogy bemutassák a legújabb biztonságtechnológiai és kiberbiztonsági megoldásokat, valamint előmozdítsák a fenntartható városfejlesztést.

Két nagyszabású nemzetközi rendezvény is a biztonságipar és a technológiai innováció iránt érdeklődő szakembereket várja idén ősszel a térségben. Októberben Skopje lesz a tizedik Adria Security Summit házigazdája, novemberben pedig Bukarestben rendezik meg először a Romanian Security Summitot. A két esemény egyaránt célul tűzte ki, hogy a biztonságtechnológia és a kiberbiztonság legfrissebb megoldásait, valamint a fenntartható városfejlesztés irányait mutassa be.

Jubileum Skopjéban

Az Adria Security Summit 2025. október 8–9-én zajlik majd az Aleksandar Palace Hotelben. Az immár tizedik alkalommal megszervezett esemény mára Délkelet-Európa legnagyobb biztonságipari fórumává vált, idén több mint 3 000 szakember és 150 kiállító részvételére számítanak. A program a videómegfigyelés, az IoT, a mesterséges intelligencia és az okosváros-megoldások területéről vonultatja fel a világ vezető szereplőit.

„Az Adria Security Summit egyedülálló platformot biztosít a legmodernebb technológiák bemutatására és az üzleti kapcsolatok építésére. A kiállítási terület, a konferenciaprogram és a számos networking-aktivitás lehetőséget ad a cégeknek, szakembereknek és intézményeknek, hogy közösen reagáljanak a biztonsági ipar aktuális kihívásaira” – hangsúlyozta Mahir Hodžić, a szervezőbizottság elnöke.

Az idei újdonság az Adria Smart City platform, amely a városi mobilitás, energetika és digitális infrastruktúra megoldásait emeli ki. A szervezők külön figyelmet szentelnek annak, hogy várostervezők, mérnökök és önkormányzati döntéshozók számára gyakorlati iránymutatást adjanak a fenntartható városfejlesztéshez.

Első alkalommal Bukarestben

A Romanian Security Summit november 5–6-án a bukaresti Romexpo Kiállítási Központban várja a résztvevőket. A rendezvény célja, hogy Kelet-Európa legátfogóbb biztonsági fórumává váljon. Az eseményt az a&s Adria a Román Biztonságtechnikai Szövetséggel (ARTS) és a Messe Frankfurt támogatásával szervezi.

„A Romanian Security Summit kivételes lehetőséget kínál Románia számára, hogy regionális központként erősítse meg pozícióját a biztonságiparban. Az esemény lehetőséget ad a helyi szereplőknek, hogy kapcsolatba lépjenek a globális gyártókkal és szakértőkkel, és közösen alakítsák ki a jövő biztonsági szabványait” – emelte ki Mircea Ciordaș, az ARTS elnöke.

A két nap során több mint 30 előadó tart prezentációt, miközben a kiállítótérben vezető gyártók és szolgáltatók mutatják be legújabb fejlesztéseiket.

Mindkét esemény komoly lehetőséget kínál a magyar biztonságtechnikai és IT-cégek, valamint az önkormányzatok számára. A résztvevők közvetlenül ismerkedhetnek meg azokkal az innovációkkal, amelyek rövid időn belül a hazai piacon is megjelenhetnek, emellett nemzetközi kapcsolatok építésére is alkalmat ad a két summit.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Magyarország több erősségére támaszkodhat a mesterséges intelligencia területén

Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia (AI) területén: a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes.
Tovább
Gazdaság

MNB: a stabilitásorientált monetáris politika támogatja a növekedést

A jelenlegi, kereskedelmi és geopolitikai feszültségekkel terhelt bizonytalan világgazdasági környezetben továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség - jelentette ki Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) kétnapos ülésén Bázelben.
Tovább
Gazdaság

Az Otthon Start beindította a piacot, de a trükközőket is

Az Otthon Start lakáshitelprogram szeptemberi indulásával nemcsak a kereslet nőtt meg ugrásszerűen, hanem megjelentek az eladók trükközései is. A fix 3 százalékos kamattal kínált hitel miatt sok eladó mesterségesen emeli az árakat, vagy külön számolja el a konyhabútort, garázst, hogy papíron megfeleljen a feltételeknek. Zámbori Bíró Tamás, a Banknavigator.hu kommunikációs-pénzügyi szakértője szerint ezek a gyakorlatok bár nem feltétlenül törvénysértők, a program szellemiségét sérthetik.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Kelet-Európába érkeznek a biztonságpolitikai innovációk

Gazdaság
Ősszel két jelentős biztonságipari csúcstalálkozónak ad otthont a térség: október 8–9-én Skopjében rendezik meg a 10. Adria Security Summitot, november 5–6-án pedig Bukarest látja vendégül először a Romanian Security Summitot. A rendezvények célja, hogy bemutassák a legújabb biztonságtechnológiai és kiberbiztonsági megoldásokat, valamint előmozdítsák a fenntartható városfejlesztést.
Tovább

Útimorzsák Georgiából     Két kontinens határán

Menedzser Akadémia
A szolgáltató szektor (amelynek igen nagy része kapcsolódik az idegenforgalomhoz) termeli meg a GDP mintegy 68 százalékát, és ez az ágazat foglalkoztatja a munkaerő 47 százalékát.
Tovább

Magyarország több erősségére támaszkodhat a mesterséges intelligencia területén

Hírek
Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia (AI) területén: a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes.
Tovább

MNB: a stabilitásorientált monetáris politika támogatja a növekedést

Gazdaság
A jelenlegi, kereskedelmi és geopolitikai feszültségekkel terhelt bizonytalan világgazdasági környezetben továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség - jelentette ki Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) kétnapos ülésén Bázelben.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Öt lövés, három gumiabroncs, nulla kifogás – jótékonysági kihívás ismert focistákkal

A sport összetartó erejét és a társadalmi felelősségvállalás fontosságát...
Tovább
Hírek

Magyarország több erősségére támaszkodhat a mesterséges intelligencia területén

Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia (AI) területén: a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes.
Tovább
Gazdaság

MNB: a stabilitásorientált monetáris politika támogatja a növekedést

A jelenlegi, kereskedelmi és geopolitikai feszültségekkel terhelt bizonytalan világgazdasági környezetben továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség - jelentette ki Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) kétnapos ülésén Bázelben.
Tovább
Gazdaság

Az Otthon Start beindította a piacot, de a trükközőket is

Az Otthon Start lakáshitelprogram szeptemberi indulásával nemcsak a kereslet nőtt meg ugrásszerűen, hanem megjelentek az eladók trükközései is. A fix 3 százalékos kamattal kínált hitel miatt sok eladó mesterségesen emeli az árakat, vagy külön számolja el a konyhabútort, garázst, hogy papíron megfeleljen a feltételeknek. Zámbori Bíró Tamás, a Banknavigator.hu kommunikációs-pénzügyi szakértője szerint ezek a gyakorlatok bár nem feltétlenül törvénysértők, a program szellemiségét sérthetik.
Tovább
Gazdaság

A kormány elkötelezett a fiskális fegyelem fenntartása mellett

Figyelembe véve az év első felében a költségvetésen kívül érkezett 535,1 milliárd forint közvetlen agrártámogatások visszatérítéseit is, 2025 első nyolc hónapjában összesen már 971,9 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra,
Tovább
Gazdaság

Döntött a magyar kormány a Rába Nyrt.-ben meglévő többségi tulajdonrészének értékesítéséről

A 4iG Csoport bekapcsolódása a Rába Csoport tulajdonosi körébe nemzetközi piaci integrációt jelent, amely stratégiai lépés megerősíti a Rába piaci stabilitását és lehetőséget teremt a hazai és nemzetközi piacokon való még intenzívebb jelenlétre.
Tovább
Hírek

Elindult az őszi hajózási szezon  a Balatonon

Szeptember 8-tól október 26-ig őszi menetrend szerint, ritkábban járnak a balatoni menetrend szerinti hajójáratok
Tovább
Gazdaság

Soha még nem vettünk fel ennyi személyi kölcsönt egy hónap alatt

Miközben mindenki az Otthon Start lakáshitelről beszélt júliusban, a személyi kölcsönök piacán történelmi csúcs született: a havi folyósítás átlépte a 100 milliárdos lélektani határt. A bankok között is óriási a verseny az ügyfelekért: már több pénzintézet kínál 10 százalék alatti kamatot átlagos jövedelemre is.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Kelet-Európába érkeznek a biztonságpolitikai innovációk

Ősszel két jelentős biztonságipari csúcstalálkozónak ad otthont a térség: október 8–9-én Skopjében rendezik meg a 10. Adria Security Summitot, november 5–6-án pedig Bukarest látja vendégül először a Romanian Security Summitot. A rendezvények célja, hogy bemutassák a legújabb biztonságtechnológiai és kiberbiztonsági megoldásokat, valamint előmozdítsák a fenntartható városfejlesztést.

Öt lövés, három gumiabroncs, nulla kifogás – jótékonysági kihívás ismert focistákkal

A sport összetartó erejét és a társadalmi felelősségvállalás fontosságát mutatta meg idén nyáron a MARSO Kft. #marsochallenge elnevezésű kampánya. A kezdeményezésben tizenegy ismert labdarúgó...
© 2025 | www.azuzlet.hu