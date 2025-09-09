Kelet-Európába érkeznek a biztonságpolitikai innovációk

Ősszel két jelentős biztonságipari csúcstalálkozónak ad otthont a térség: október 8–9-én Skopjében rendezik meg a 10. Adria Security Summitot, november 5–6-án pedig Bukarest látja vendégül először a Romanian Security Summitot. A rendezvények célja, hogy bemutassák a legújabb biztonságtechnológiai és kiberbiztonsági megoldásokat, valamint előmozdítsák a fenntartható városfejlesztést.

Két nagyszabású nemzetközi rendezvény is a biztonságipar és a technológiai innováció iránt érdeklődő szakembereket várja idén ősszel a térségben. Októberben Skopje lesz a tizedik Adria Security Summit házigazdája, novemberben pedig Bukarestben rendezik meg először a Romanian Security Summitot. A két esemény egyaránt célul tűzte ki, hogy a biztonságtechnológia és a kiberbiztonság legfrissebb megoldásait, valamint a fenntartható városfejlesztés irányait mutassa be.

Jubileum Skopjéban

Az Adria Security Summit 2025. október 8–9-én zajlik majd az Aleksandar Palace Hotelben. Az immár tizedik alkalommal megszervezett esemény mára Délkelet-Európa legnagyobb biztonságipari fórumává vált, idén több mint 3 000 szakember és 150 kiállító részvételére számítanak. A program a videómegfigyelés, az IoT, a mesterséges intelligencia és az okosváros-megoldások területéről vonultatja fel a világ vezető szereplőit.

„Az Adria Security Summit egyedülálló platformot biztosít a legmodernebb technológiák bemutatására és az üzleti kapcsolatok építésére. A kiállítási terület, a konferenciaprogram és a számos networking-aktivitás lehetőséget ad a cégeknek, szakembereknek és intézményeknek, hogy közösen reagáljanak a biztonsági ipar aktuális kihívásaira” – hangsúlyozta Mahir Hodžić, a szervezőbizottság elnöke.

Az idei újdonság az Adria Smart City platform, amely a városi mobilitás, energetika és digitális infrastruktúra megoldásait emeli ki. A szervezők külön figyelmet szentelnek annak, hogy várostervezők, mérnökök és önkormányzati döntéshozók számára gyakorlati iránymutatást adjanak a fenntartható városfejlesztéshez.

Első alkalommal Bukarestben

A Romanian Security Summit november 5–6-án a bukaresti Romexpo Kiállítási Központban várja a résztvevőket. A rendezvény célja, hogy Kelet-Európa legátfogóbb biztonsági fórumává váljon. Az eseményt az a&s Adria a Román Biztonságtechnikai Szövetséggel (ARTS) és a Messe Frankfurt támogatásával szervezi.

„A Romanian Security Summit kivételes lehetőséget kínál Románia számára, hogy regionális központként erősítse meg pozícióját a biztonságiparban. Az esemény lehetőséget ad a helyi szereplőknek, hogy kapcsolatba lépjenek a globális gyártókkal és szakértőkkel, és közösen alakítsák ki a jövő biztonsági szabványait” – emelte ki Mircea Ciordaș, az ARTS elnöke.

A két nap során több mint 30 előadó tart prezentációt, miközben a kiállítótérben vezető gyártók és szolgáltatók mutatják be legújabb fejlesztéseiket.

Mindkét esemény komoly lehetőséget kínál a magyar biztonságtechnikai és IT-cégek, valamint az önkormányzatok számára. A résztvevők közvetlenül ismerkedhetnek meg azokkal az innovációkkal, amelyek rövid időn belül a hazai piacon is megjelenhetnek, emellett nemzetközi kapcsolatok építésére is alkalmat ad a két summit.