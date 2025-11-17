Keressük együtt az Év Üzletemberét és a gazdasági élet legjobbjait!

Kedves Olvasóink!
AzÜzlet gazdasági portálnál hiszünk abban, hogy a sikeres üzleti történetek példát mutatnak és inspirálnak. Ezért azt a célt tűztük magunk elé, hogy reflektorfénybe állítsuk azokat a példamutató üzletembereket, akik sikeres innovációval válaszolnak a piaci kihívásokra, etikus és fenntartható módon működnek, és munkahelyeket teremtenek, miközben felelősséget vállalnak munkavállalóikért és a közösségért. szakmai tudásukkal, elhivatottságukkal és emberi tartásukkal méltók arra, hogy a magyar üzleti élet példaképeivé váljanak
AzÜzlet történetében ezért hirdetjük meg először azt az szavazásunkat, amelynek keretében Önökkel együtt keressük és díjazzuk a leginspirálóbb vezetőket és a legdinamikusabban fejlődő vállalkozásokat. A közönségszavazás értékét az adja, hogy visszatükrözi az olvasók, ügyfelek és partnerek véleményét arról, kiket tartanak valóban példamutatónak az üzleti életben.
A kategóriák:
- Az év üzletembere
- Az év innovátora
- Az év női üzleti személyisége
- Az év junior üzleti személyisége
- Az év környezettudatos üzleti személyisége
- Az év mentora
- Az év városvezetője
- Az év családi vállalkozója
Mivel fontosnak tartjuk, hogy az elismerés szakmailag is megalapozott legyen, ezért kértünk fel egy háromtagú, elismert szakemberekből álló Szakmai tanácsadó testületet, amelynek tagjai abban segítenek, hogy a közönség szimpátiája mellett a szakmai szempontok is érvényesüljenek. A zsűri tagjai: Kovács Árpád korábbi számvevőszéki, majd költségvetési tanácsi elnök, a Miniszterelnök Stratégiai Tanácsadó Testületének tagja, Pleschinger Gyula a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke és Dr. Gonda György, egyetemi tanár, Certified Management Consultant.
A szavazás december 1.-ig tart, a kiválasztott legjobb szakemberek ünnepélyes díjátadó keretében vehetik át az elismeréseket.
Szavazatukat ide kattintva adhatják le: szavazok
Köszönjük, hogy velünk tartanak a szakmai kiválóság elismerésében!