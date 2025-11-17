Kezdőlap Menedzser-Kihívások Keressük együtt az Év Üzletemberét és a gazdasági élet legjobbjait!
Kedves Olvasóink!

AzÜzlet gazdasági portálnál hiszünk abban, hogy a sikeres üzleti történetek példát mutatnak és inspirálnak. Ezért azt a célt tűztük magunk elé, hogy reflektorfénybe állítsuk azokat a példamutató üzletembereket, akik sikeres innovációval válaszolnak a piaci kihívásokra, etikus és fenntartható módon működnek, és munkahelyeket teremtenek, miközben felelősséget vállalnak munkavállalóikért és a közösségért. szakmai tudásukkal, elhivatottságukkal és emberi tartásukkal méltók arra, hogy a magyar üzleti élet példaképeivé váljanak

AzÜzlet történetében ezért hirdetjük meg először azt az szavazásunkat, amelynek keretében Önökkel együtt keressük és díjazzuk a leginspirálóbb vezetőket és a legdinamikusabban fejlődő vállalkozásokat. A közönségszavazás értékét az adja, hogy visszatükrözi az olvasók, ügyfelek és partnerek véleményét arról, kiket tartanak valóban példamutatónak az üzleti életben.

A kategóriák:

  1. Az év üzletembere
  2. Az év innovátora
  3. Az év női üzleti személyisége
  4. Az év junior üzleti személyisége
  5. Az év környezettudatos üzleti személyisége
  6. Az év mentora
  7. Az év városvezetője
  8. Az év családi vállalkozója

Mivel fontosnak tartjuk, hogy az elismerés szakmailag is megalapozott legyen, ezért kértünk fel egy háromtagú, elismert szakemberekből álló Szakmai tanácsadó testületet, amelynek tagjai abban segítenek, hogy a közönség szimpátiája mellett a szakmai szempontok is érvényesüljenek. A zsűri tagjai: Kovács Árpád korábbi számvevőszéki, majd költségvetési tanácsi elnök, a Miniszterelnök Stratégiai Tanácsadó Testületének tagja, Pleschinger Gyula a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke és Dr. Gonda György, egyetemi tanár, Certified Management Consultant.

A szavazás december 1.-ig tart, a kiválasztott legjobb szakemberek ünnepélyes díjátadó keretében vehetik át az elismeréseket.

Szavazatukat ide kattintva adhatják le: szavazok

Köszönjük, hogy velünk tartanak a szakmai kiválóság elismerésében!

