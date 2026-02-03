Kész  a Vendéglátóipari Vállalkozási Kisokos

Elkészült a Vendéglátóipari Vállalkozási Kisokos, amely a magyarországi vendéglátóüzletek üzemeltetői számára nyújt átfogó, gyakorlati segítséget az üzletindítástól a mindennapi működésig. A kiadványt a kormány által 2026 januárjában elfogadott, az éttermek versenyképességének javítását célzó 5+1 pontból álló akcióterv részeként dolgozták ki – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-vel hétfőn.

Hangsúlyozták, hogy a vendéglátás a magyar turizmus egyik legmeghatározóbb pillére: egyszerre képviseli a gasztronómiai hagyományokat, a vendégszeretetet és a minőségi szolgáltatás iránti elkötelezettséget. Az ágazat erősítése ezért kiemelt nemzetgazdasági érdek. Az akcióterv célja a vendéglátószektor likviditási helyzetének javítása, a működési terhek csökkentése és a jogkövető működés támogatása, valamint a munkaerővel kapcsolatos kihívások kezelése. Az intézkedéscsomag mintegy 100 milliárd forintnyi forrást, illetve adóelőnyt jelent az ágazatnak.

Az intézkedések részeként a vállalatok számára árbevételük 1 százalékáig (legfeljebb évi 100 millió forintig) adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció, többletkeresletet generálva a vendéglátásban. Megfeleződik az éttermek esetében a turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke. Bővül a felszolgálási díj alkalmazásának lehetősége: teljes árbevételük 20 százalékát fordíthatják a szervizdíjra érvényes könnyített közteherrel munkabérfizetésére, ezzel is segítve a munkaerő megtartását.

A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont meglévő kedvező hiteltermékei mellett új, vissza nem térítendő támogatással kombinált konstrukció válik elérhetővé számukra: 5 millió forintos kedvezményes kölcsön mellé 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek. Útmutató segíti a vendéglátóüzletek indítását és mindennapi működtetését, 2027-től pedig papírmentesítik a szektor adminisztrációját – ismertették

Az intézkedéscsomag 5. pontjaként megjelölt, és most elkészült Vendéglátóipari Vállalkozási Kisokost a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen dolgozta ki.

Az MTÜ közölte: az útmutató rendszerezett formában mutatja be mindazokat a szakmai, jogszabályi, hatósági, adózási és működési ismereteket, amelyek elengedhetetlenek egy vendéglátóipari üzlet megnyitásához és fenntartható működtetéséhez. A szabályozási környezetben való eligazodás mellett iránymutatást nyújt a hatékony vállalkozásfejlesztéshez és a minőségi szolgáltatásnyújtáshoz, miközben kézzelfogható segítséget ad a vendéglátás iránt elhivatott szakembereknek, támogatja a tisztességes vállalkozásokat a jogszabályi megfelelésben és a mindennapi működés során felmerülő kihívások kezelésében.

A Vendéglátóipari Vállalkozási Kisokos tartalma a 2026. január 1-jén hatályos jogszabályok alapján készült, kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül jogi iránymutatásnak vagy hatósági állásfoglalásnak. A kiadvány online elérhető az igyutazunk.hu, valamint az mtu.gov.hu weboldalon is.

A turizmus Magyarország stratégiai fontosságú ágazata, amely a GDP több mint 14 százalékát állítja elő. 2025-ben több mint 20 millió vendég mintegy 49 millió vendégéjszakát töltött a szálláshelyeken. Az ágazatban működő közel 100 ezer szálláshelyszolgáltató-, vendéglátó- és attrakcióüzemeltető kis- és közepes vállalkozás csaknem 400 ezer család megélhetését biztosítja. Az ágazat versenyképességének erősítése érdekében jött létre 2016-ban a Magyar Turisztikai Ügynökség. A turizmus kormányzati csúcsszervezete a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) révén napi szinten lát rá az ágazat teljesítményére.