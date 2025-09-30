Két hét az esély, eddig  pályázhatnak a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki kistelepülések

Még két hétig pályázhatnak a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki kistelepülések, október közepéig van nyitva a közvilágítási pályázat – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) államtitkára és Gyopáros Alpár kormánybiztos kedden.

Az államtitkár és a kormánybiztos Facebook-oldalán is közzétett tájékoztatás szerint a Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása 18 milliárd forinttal támogatja az utcai lámpatestek energiatakarékos eszközökre cserélését, autonóm szabályozhatóságuk kiépítését.

Felidézték, hogy a benyújtási határidőt a rendkívüli érdeklődésre tekintettel egyszer már meghosszabbították szeptember végéig.