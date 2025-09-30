Kezdőlap Energia Két hét az esély, eddig  pályázhatnak a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki...
EnergiaHírek
No menu items!

Két hét az esély, eddig  pályázhatnak a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki kistelepülések

AzÜzlet.hu

Még két hétig pályázhatnak a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki kistelepülések, október közepéig van nyitva a közvilágítási pályázat – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) államtitkára és Gyopáros Alpár kormánybiztos kedden.

Az államtitkár és a kormánybiztos Facebook-oldalán is közzétett tájékoztatás szerint a Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása 18 milliárd forinttal támogatja az utcai lámpatestek energiatakarékos eszközökre cserélését, autonóm szabályozhatóságuk kiépítését.

Felidézték, hogy a benyújtási határidőt a rendkívüli érdeklődésre tekintettel egyszer már meghosszabbították szeptember végéig.

Mostanáig minden várakozást felülmúló számú, 900 kérelem érkezett be és további több száz önkormányzat kezdte meg a kitöltést. A benyújtási lehetőséget ezért rájuk való tekintettel két héttel, 2025. október 15-ig meghosszabbítják annak érdekében, hogy minden érdeklődő jelentkezhessen a rég várt támogatásra – írták.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Két magyar jó gyakorlat is a világ 100 legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése között

A Green Destinations világkonferenciáján mutatták be az idei TOP100 legjobb fenntarthatósági jó gyakorlat versenyének díjazottjait.
Tovább
Hírek

A csendes kilépés után a munkavállalóknál véget ér a „996” mágia

Több vállalatnál kísérleteznek a munkaidő-korlátozással, kötelező pihenőidőkkel, sőt, olyan megoldásokkal is, amelyek arra ösztönzik a dolgozókat, hogy valóban kapcsolódjanak ki hétvégén
Tovább
Gazdaság

Utolsó nap: jogvesztő határidőkre figyelmeztet a NAV

Most, a keddi napon még visszaigényelhetik a külföldön megfizetett áfát a hazai vállalkozások ugyancsak szeptember 30-ig regisztrálhatnak a NAV-nál azok a civil szervezetek, amelyek 2026-tól szeretnének 1 százalékos szja-felajánlásokat fogadni.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Két hét az esély, eddig  pályázhatnak a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki kistelepülések

Energia
A benyújtási lehetőséget ezért rájuk való tekintettel két héttel, 2025. október 15-ig meghosszabbítják annak érdekében, hogy minden érdeklődő jelentkezhessen a rég várt támogatásra
Tovább

Uniós forrás is segíti a szabadidős infrastruktúra javítását – Szénpataki kulcsosház

Turizmus
Az erdőjárás, gyaloglás, túra kerékpározás iránt növekednek az igények, felmérések szerint jelenleg a lakosság mintegy 60 százaléka vesz részt- váltakozó rendszerességgel az effajta szabadidős programokban.
Tovább

Két magyar jó gyakorlat is a világ 100 legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése között

Hírek
A Green Destinations világkonferenciáján mutatták be az idei TOP100 legjobb fenntarthatósági jó gyakorlat versenyének díjazottjait.
Tovább

Utolsó nap: jogvesztő határidőkre figyelmeztet a NAV

Gazdaság
Most, a keddi napon még visszaigényelhetik a külföldön megfizetett áfát a hazai vállalkozások ugyancsak szeptember 30-ig regisztrálhatnak a NAV-nál azok a civil szervezetek, amelyek 2026-tól szeretnének 1 százalékos szja-felajánlásokat fogadni.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Energia

Két hét az esély, eddig  pályázhatnak a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki kistelepülések

A benyújtási lehetőséget ezért rájuk való tekintettel két héttel, 2025. október 15-ig meghosszabbítják annak érdekében, hogy minden érdeklődő jelentkezhessen a rég várt támogatásra
Tovább
Hírek

Két magyar jó gyakorlat is a világ 100 legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése között

A Green Destinations világkonferenciáján mutatták be az idei TOP100 legjobb fenntarthatósági jó gyakorlat versenyének díjazottjait.
Tovább
Hírek

A csendes kilépés után a munkavállalóknál véget ér a „996” mágia

Több vállalatnál kísérleteznek a munkaidő-korlátozással, kötelező pihenőidőkkel, sőt, olyan megoldásokkal is, amelyek arra ösztönzik a dolgozókat, hogy valóban kapcsolódjanak ki hétvégén
Tovább
Gazdaság

Utolsó nap: jogvesztő határidőkre figyelmeztet a NAV

Most, a keddi napon még visszaigényelhetik a külföldön megfizetett áfát a hazai vállalkozások ugyancsak szeptember 30-ig regisztrálhatnak a NAV-nál azok a civil szervezetek, amelyek 2026-tól szeretnének 1 százalékos szja-felajánlásokat fogadni.
Tovább
Gazdaság

Nagy Márton: a minimálbér kétszámjegyű emelkedésére van esély

A hazai napelem-kapacitás ugyan ugrásszerűen megnőtt, de a megtermelt áramot nem tároljuk. A technológia már megvan, ezt be kell szerelni, a kormány program indítását tervezi ezen a területen - közölte a nemzetgazdasági miniszter.
Tovább
Egészség-ügy

Állatok Világnapja: őszi túrák veszélyeire figyelmeztetnek a szakértők

Az Állatok Világnapja emlékeztet arra, hogy a felelős állattartás egész éves feladat – és minden séta, minden kirándulás egy újabb alkalom arra, hogy bizonyítsuk gondoskodásunkat.
Tovább
Élelmiszeripar

Harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon 2016 óta

Nyolc év alatt harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon egy tavalyi év végi felmérés szerint. Míg 2016-ben fejenként évente átlagosan 33,1 kilogramm élelmiszer került a kukába, ez a mennyiség 2024-re 21,5 kilogrammra csökkent, azonban az élelmiszerhulladék mennyisége évente még így is 206 ezer tonnát tesz ki.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Csaknem 1400 fogyasztói beadvány érkezett fél év alatt a fogyasztóvédelmi hatósághoz

Az év első fél évben 1383 fogyasztói beadvány érkezett a kormányhivatalokhoz, a legtöbb panasz a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó számlázással, és elszámolással volt összefüggésben.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Két hét az esély, eddig  pályázhatnak a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki kistelepülések

A benyújtási lehetőséget ezért rájuk való tekintettel két héttel, 2025. október 15-ig meghosszabbítják annak érdekében, hogy minden érdeklődő jelentkezhessen a rég várt támogatásra

Uniós forrás is segíti a szabadidős infrastruktúra javítását – Szénpataki kulcsosház

Az erdőjárás, gyaloglás, túra kerékpározás iránt növekednek az igények, felmérések szerint jelenleg a lakosság mintegy 60 százaléka vesz részt- váltakozó rendszerességgel az effajta szabadidős programokban.
© 2025 | www.azuzlet.hu