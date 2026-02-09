Hirdetés
Két új családterápiás programot indít a Semmelweis Egyetem

Két új családterápiás programot indít a Semmelweis Egyetem a MOL-Új Európa Alapítvány Kozma Imre Gyermekgyógyító Plusz pályázat támogatásával – jelentette be Szabó Attila, az egyetem rektorhelyettese hétfőn.

A rektorhelyettes elmondta, a hiánypótló családterápiás ellátás célja, hogy hosszú távon együtt maradjanak a családok, az orvosokkal együttműködőbbek legyenek a beteg gyerekek és szüleik, ezáltal hatékonyabbá váljon a gyógyulás folyamata.

“A klinikára a beteg gyermek soha nem önmagában érkezik, hanem családjának kapcsolatrendszerével, érzelmi erőforrásaival, terheivel együtt” – hangsúlyozta, hozzátéve, a gyógyítás és a gyógyulás folyamata ezért nem kizárólag orvosi kérdés.

A Kozma Imre Gyermekgyógyító Plusz pályázaton az egyetem két egysége nyert támogatást, amelynek köszönhetően az ott kezelt beteg fiatalkorúak és családjaik részére az eddigieknél szélesebb körű ellátást tudnak nyújtani – ismertette.

Szabó Attila felidézte, hogy a gyermekklinikán csaknem húsz évvel ezelőtt indítottak először családterápiás ellátást a gyermek- és ifjúsági pszichiátria területén, ami rendkívül sikeresnek bizonyult, és európai szintet meghaladó gyógyulási eredményeket hozott.

Beszámolt arról is, hogy a családterápiás ambulanciára érkező családok meghívást kapnak egy kutatásba is, valamint ezek az ambulanciák új képzések oktatási helyszínéül is szolgálnak, a Semmelweis Egyetem ugyanis három új pszichológiai mesterképzést indít orvos- és egészségtudományi területen.

