Kétmilliárd forintos támogatási program indul a vállalkozói környezet fejlesztése érdekében

Támogatási program indul a hazai vállalkozói környezet fejlesztése, a vállalkozói tudás bővítése érdekében, a kétmilliárd forintos keretösszegre gazdaság- és vállalkozásfejlesztési céllal működő szakmai szervezetek pályázhatnak október 15-éig – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a tárca szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Szabados Richárd ismertette: az október 1-jén megjelenő programra Magyarországon bejegyzett, legalább két éve működő vállalkozásfejlesztési szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok jelentkezhetnek, a támogatást feladataik erősítésére fordíthatják.

A program keretében 10 és 100 millió forint közötti összegű, 90 százalékos mértékű vissza nem térítendő forrás nyerhető el egyebek mellett szakmai rendezvények, konferenciák szervezésére, képzésekre, mentorálásokra, szemléletformáló kampányok indítására – mondta el az államtitkár.

Az Üzleti környezet fejlesztési program célja, hogy a kis- és középvállalkozások minél több információt kapjanak, hozzáférjenek a forrásokhoz, és ezek a források jól hasznosuljanak – hangsúlyozta Szabados Richárd.

Az NGM áprilisban hozta létre a vállalkozások védelméért felelős helyettes államtitkárságot, hogy képviselje a vállalkozásokat, segítse azokat a többi között támogatási kérdésekben és az adminisztrációs terhek csökkentésében. Az induló programot a helyettes államtitkárság “zászlóshajó programjának” nevezte, amelynek keretében félévente mintegy 4000 kkv-t szeretnének elérni.

ukács Zsuzsanna, a vállalkozások védelméért felelős helyettes államtitkár a sajtótájékoztatón elmondta: a kormany.hu oldalon már megismerhetők a program feltételei. A tárca célja, hogy a benyújtott támogatási kérelmek alapján a teljes összeget még ebben az évben folyósítsák.

A támogatást igénylőktől azt kérik, hogy minél hamarabb állítsák össze a pályázati dokumentációt, gondolják át a következő fél, illetve maximum két évben megvalósítandó programokat – tette hozzá.

Az induló program célja, hogy fejlődjenek a hazai, elsősorban a fővároson kívüli mikro-, kis- és középvállalkozások, mert ezek a célcsoportjai a támogatási programok jelentős részének. A helyettes államtitkár különösen fontosnak tartja, hogy a vállalkozások tudatosabban használják fel az európai uniós és hazai forrásokat, felkészültebbek legyenek ezeknek a fogadására, és jóval komplexebb fejlesztési programokat valósítsanak meg.