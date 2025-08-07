Kezdőlap Hírek Kétszer csenget, de nem szennyez: Bécsben egyre zöldebb a kézbesítés
Zöld üzlet
Kétszer csenget, de nem szennyez: Bécsben egyre zöldebb a kézbesítés

Bódi Ágnes

A képen zéró emissziós elektromos járművek láthatóak az Osztrák Posta egyik telephelyén. © Österreichische Post

2025 végére Bécsben kizárólag gyalogosan, kerékpárral vagy elektromos járművekkel történik majd a postai kézbesítés, így a küldemények teljes mértékben széndioxid-mentesen jutnak el a lakosokhoz.

Bécs lesz az első európai nagyváros, ahol minden levél, csomag, reklámanyag és újság kizárólag környezetbarát módon, elektromos járművekkel vagy egyéb zéró kibocsátású eszközökkel érkezik meg a címzettekhez.

“A kihívásokkal teli idők ellenére is kitartunk fenntarthatósági stratégiánk mellett. A teljes bécsi kézbesítés elektromos alapokra helyezése fontos mérföldkő a klímabarát jövő felé vezető úton”, -hangsúlyozta Walter Oblin, az Osztrák Posta Zrt. vezérigazgatója.

Már jelenleg is közel 700 elektromos jármű van úton Bécsben, ami az összes jármű több mint felét teszi ki. A kézbesítést a városon belül 17 levélközpont és 3 csomagelosztó bázis segíti, kiegészítve egy nagy logisztikai központtal Hagenbrunnban.
Az Osztrák Posta mintegy 32 millió eurót fordít új e-járművekre és töltőinfrastruktúra kiépítésére, hogy év végéig teljeskörűen átálljon az elektromos kézbesítésre.

2022 óta kizárólag elektromos járműveket vásárolnak, évente mintegy 1.000 új darabot. Jelenleg országszerte több mint 5.000 elektromos jármű működik a kézbesítésben, és a cél, hogy 2030-ra a teljes, 10.000 járműből álló flotta elektromos hajtású legyen.

Az e-járművek működtetéséhez szükséges energiát a Posta részben saját napelemparkjaiból nyeri, amelyek 34 telephelyen találhatók, összesen több mint 18 megawatt kapacitással működnek– ez nagyjából annyi, amennyire több száz háztartásnak szüksége van. Ennek köszönhetően az Osztrák Posta az egyik legnagyobb ipari napenergia-használó Ausztriában, az energiaszolgáltatókat nem számítva. Már most képesek lennének akár 3.000 elektromos járművet kizárólag napenergiával üzemeltetni.

A hosszú távú cél egy olyan e-flotta kiépítése, amely nemcsak energiafogyasztóként, hanem energiatároló és -visszatápláló egységként is működik majd, hozzájárulva az okos, fenntartható energiarendszerekhez. Így a bécsi kézbesítők hamarosan nemcsak kétszer csengetnek, hanem teljesen zéró kibocsátással, zölden érkeznek.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Célzott támogatás segíti a díszkertész kisvállalkozókat

Több szempontból kiemelten fontosak a zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai, ezért fejlődésüket az Agrárminisztérium is elkötelezetten támogatja.
Tovább
Cégvilág

Nőtt a Magyar Telekom nyeresége és bevétele

A Magyar Telekom a BÉT prémium kategóriás kibocsátója, részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben 994 és 1810 forint között mozgott, szerdán 1750 forinton zárt.
Tovább
Gazdaság

NAV: nem minden nyári munka turisztikai idénymunka

Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak, a kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni,
Tovább
Friss

Célzott támogatás segíti a díszkertész kisvállalkozókat

Gazdaság
Több szempontból kiemelten fontosak a zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai, ezért fejlődésüket az Agrárminisztérium is elkötelezetten támogatja.
Tovább

Nőtt a Magyar Telekom nyeresége és bevétele

Cégvilág
A Magyar Telekom a BÉT prémium kategóriás kibocsátója, részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben 994 és 1810 forint között mozgott, szerdán 1750 forinton zárt.
Tovább

NAV: nem minden nyári munka turisztikai idénymunka

Gazdaság
Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak, a kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni,
Tovább
Hírek

A MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet

Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen; ezek nem az ország legforgalmasabb vasútállomásai, hanem olyanok, amelyek saját térségükben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak le
Tovább
Cégvilág

A McDonald’s negyedéves nyeresége és bevétele is felülmúlta az elemzői várakozásokat

A McDonald's amerikai gyorsétteremlánc az elemzők által vártnál magasabb bevétellel és nyereséggel zárta a június 30-án végződött második negyedévet.
Tovább
Energia

Elsőként telepített a hálózatra középfeszültségű soros feszültségszabályozót az E.ON

Háromszázhúsz millió forint értékű beruházással telepített Magyarországon elsőként középfeszültségű soros feszültségszabályozót az E.ON Hungária Csoport Letenye térségében
Tovább
Agrár

Fennmaradásuk érdekében szükséges az erdők ökológiai vízpótlása

Elkezdődött az igények felmérése, szeptembertől pedig érdemi lépések várhatók az erdők ökológiai vízpótlásában
Tovább
