Kevesebb önerő, hosszabb futamidő, jelentős könnyítések az energetikai otthonfelújítási programban

AzÜzlet.hu

Az eddigi 6 millió helyett 10 millió forintra nő a családi házak energetikai korszerűsítéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel maximális összege. A pályázók mindössze 5 százaléknyi, tehát alig több mint félmillió forint önerő birtokában belevághatnak a rezsiterheik csökkenését eredményező beruházásokba. Bővül a támogatható tevékenységek köre is az energia-megtakarítást eredményező fejlesztéseket ösztönző programban – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Az energetikai otthonfelújítási programban elnyerhető támogatás családi házak külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére a fűtési vagy a melegvíz-rendszer korszerűsítésére, ezek kombinációira fordítható.

A jövőben elszámolhatóvá válnak a fő pályázati célok elérését szolgáló kiegészítő munkálatok, például árnyékvető szerkezetek felszerelése vagy a lapostető vízszigetelése. A fejlesztésekkel változatlanul legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni a kiinduló és végállapot hiteles, dokumentált összevetése szerint.

A lehívható támogatás-csomag legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő forrásból és 5 millió forint kamatmentes hitelből áll. A támogatás és a hitel összegének minden esetben meg kell egyeznie. Igényelhető tehát 5 millió forintnál kevesebb vissza nem térítendő támogatás is, de ekkor a kölcsön és az önerő mértéke arányosan csökken.

Saját forrásból a legnagyobb mértékű támogatás mellett is csak mintegy 526 ezer forintot kell a pályázóknak biztosítaniuk a beruházások megkezdéséhez. A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy az eddigi 12 évről 15 évre hosszabbodik meg a kamatmentes hitel futamideje, így érezhetően csökkennek a havi törlesztőrészletek.

Míg mostanáig nem regisztrált kivitelező közreműködése esetén csak a támogatás felét kaphatták meg előlegként a pályázók, a módosításokkal ez az arány egységesen 75 százalékra nő.

Az energetikai otthonfelújítási program teljes keretösszege 73 milliárd forint, ebből közel 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat. A programban a 2006 végéig megépült lakóingatlanok energia-megtakarítást eredményező felújításához lehet támogatást kérni- minisztérium emlékeztetett.

Mostanáig több mint 8300 kölcsönkérelem érkezett be összesen 46,6 milliárd forint értékben. Mintegy 4300 pályázónak már ki is fizettek összesen 18,2 milliárd forintot.

Az energetikai otthonfelújítási program részletes felhívásai a pályázati honlapon érhetők el a vidéki és a budapesti helyszínekre is. Kölcsönkérelmet legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyesen, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban – tájékoztatott az EM.

A támogatott beruházások jelentősen csökkentik majd a háztartások energiafelhasználását -közölte az MTI.

Az alacsonyabb energiafelhasználás erősíti Magyarország energiaszuverenitását, az ellátás biztonságát, hozzájárul a környezet megóvásához. Egy kistelepülésen élő család akár otthona teljes esztétikai és energetikai felújítását is elvégezheti, ha a lehetőséget a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe.

