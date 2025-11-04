Kezdőlap Építőipar Kevesebb új lakás, több építési engedély 2025 I-III. negyedévében
Kevesebb új lakás, több építési engedély 2025 I-III. negyedévében

2025. I-III. negyedévében 7490 új lakás épült, 14 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19 947 volt, 37 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában.

A jelentés szerint a fővárosban 9,1, a megyei jogú városokban 33, a községekben 22 százalékkal kevesebb lakás épült. Csak a kisebb, nem megyei jogú városokban emelkedett kissé (1,5 százalékkal) az átadott lakások száma.

A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős. Budapest 2509 új lakásának 57 százaléka három kerületben épült fel: a VIII. kerületben 631, a XI. kerületben 421, a IX. kerületben 379 új lakást vettek használatba.

A régiók közül kizárólag Pest régióban (1,6 százalék) és Dél-Dunántúlon (0,6 százalék) tapasztalható minimális élénkülés az előző év azonos időszakához képest. Minden más régióban csökkent az átadott lakások száma, a legnagyobb mértékben Közép-Dunántúlon (-41 százalék) és Dél-Alföldön (-30 százalék).

A vidéki új lakások közül sok található a balatoni térségben. Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át (259), de más vidéki településekhez képest sok lakást vettek használatba Keszthelyen (165) és Balatonszemesen is (154). Mindezek mellett Kecskemét (225), Nyíregyháza (121) és Érd (116) lakásépítéseinek száma volt még jelentős, a többi vidéki nagyvárosé viszont nem érte el a százas nagyságrendet.

A jelentés szerint a természetes személyek által épített lakások aránya 40 százalékról 35 százalékra csökkent, a vállalkozások által építetteké 58 százalékról 65 százalékra emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. Az új lakóépületekben használatba vett lakások 50 százaléka családi házban, 39 százaléka többlakásos épületben, 8,0 százaléka lakóparkban található.

Az értékesítési céllal épített lakások aránya 65, a saját használatra építetteké 33 százalék volt, az építési cél szerinti megoszlás az eladásra építettek felé mozdult el 7,6 százalékponttal. Országos szinten az építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19 947 volt, 37 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az építési engedélyek növekedésében is erős területi koncentráció figyelhető meg a fővárosban, illetve annak néhány kerületében. Budapesten összesen 7841 lakás építésére adtak engedélyt, 2,3-szer többre, mint egy évvel korábban. Csak a XI. kerületben mintegy 3400 engedélyt adtak ki, a XIII. kerületben pedig valamivel több mint 1500-at. A négy legtöbb építési engedélyt kiadó fővárosi kerületben (XI., XIII., X., XV.) engedélyezték a lakások több mint háromnegyedét.

A megyei jogú városokban 43 százalékkal növekedett a létesítendő lakások száma. A kisebb településeken azonban csökkent a lakásépítési engedélyek száma: a nem megyei jogú városokban 1,0, a községekben 8,8 százalékkal. A megyei jogú városok közül kiemelkedik Debrecen és Szeged, ahol egyaránt mintegy 750-750 lakás építését engedélyezték, továbbá több mint 400 lakás építését kezdeményezték Székesfehérváron és Győrben is.

Budapesten kívül Közép-Dunántúl (31 százalék) és Dél-Alföld (93 százalék) régióban nőtt jelentős mértékben az építési engedélyek száma. Észak-Magyarországon (2,0 százalék) és Észak-Alföldön (0,1 százalék) pedig csak minimális növekedés történt. A többi régióban viszont az egy évvel korábbinál kevesebb lakás építését engedélyezték-közölte az MTI.

Az építtetők az esetek 26 százalékában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. A kiadott új építési engedélyek alapján az előző év azonos időszakinál 2,5 százalékkal több, összesen 7350 lakóépület építését tervezték az országban. A létesítendő nem lakóépületek száma országosan 2188 volt, 18 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Építőipar

Építőipar: magas kockázat, elavult jogszabályi környezet – új tagozat

Az építőipar továbbra is a legsúlyosabb és halálos kimenetelű balesetekkel leginkább érintett ágazat Magyarországon.
Építőipar

Itt a közszolgák otthontámogatási tervezete

Társadalmi egyeztetésre került a régóta várt jogszabálytervezet a közszolgálati dolgozóknak járó, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatásról, mely jelentős segítséget nyújt a lakásvásárlás előtt állóknak és a meglévő hitelüket törlesztőknek.
Építőipar

Ilyen őrületes az árkülönbség a panellakásoknál – toplistával

A Budapesten és a megyei jogú városokban eladó panellakások árelőnye a téglaépítésű lakásokhoz képest közel 25 százalékos, ami miatt ismét rendkívül népszerűvé váltak a...
Indul az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány

Autó
Megkezdődött a 2025-ös kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amelynek keretében az idősebb, 2010 előtt vásárolt, még ugyanannál az üzembentartónál lévő autók tulajdonosai válthatnak biztosítót vagy köthetnek új szerződést.
Tovább

Építőipar
Czomba Sándor: stabil a foglalkoztatási helyzet

Gazdaság
A nehézségek ellenére a foglalkoztatás helyzete stabil, közel 4 millió 700 ezer ember dolgozik. A legfrissebb adatok alapján relatíve alacsony, 4,5 százalékos a munkanélküliség aránya - mondta Czomba Sándor kedden az M1 aktuális csatorna műsorában.
Tovább

Stabilan egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költsége

Gazdaság
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi - vagyonra vetített - díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek.
Tovább
Az év első kilenc hónapjában éves szinten csaknem 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt

Az év első kilenc hónapjában országosan és éves összevetésben csaknem 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt; a budapesti 25 százalékos erősödéshez képest a vármegyeszékhelyeken 65, a községekben pedig 93 százalékos élénkülés látható - közölte saját adatai alapján az ingatlan.com.
Tovább
Gazdaság

Stabilan egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költsége

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi - vagyonra vetített - díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek.
Tovább
Gazdaság

Nyár után emelkedett a nyaralók ára

A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint...
Tovább
Gazdaság

A KSH adatok alapján ha 6,6 évig semmire nem költünk meglehet a lakás

Tavaly országosan 6,6 évnyi keresetből lehetett venni egy átlagos lakást, Budapesten ez 8,7 év volt.
Tovább
Gazdaság

Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye

A kormány egy egykapus rendszert alakított ki, így a vállalkozások adminisztratív terhei nem növekednek, miközben a felhasználók biztonsága továbbra is garantált marad.
Tovább
Gazdaság

Messze van a bankkártyák kiszorításától, de erősödik a qvik

A piaci várakozások szerint a következő hónapokban megjelenhet az első nagy kiskereskedelmi lánc is, ahol a pénztáraknál qvik-fizetés is választható lesz.
Tovább
Gazdaság

Hirdetési rekord az ingatlanpiacon

Az Otthon Start Programnak megfelelő ingatlanok iránt októberben 23 százalékkal csökkent az érdeklődés szeptemberhez képest, míg a nem támogatott ingatlanoknál csak 4 százalékos volt a visszaesés.
Tovább
Gazdaság

Eltűnik a fiataloknak szóló, „öt százalékos” zöld lakáshitel

Egy 30 millió forintos, 20 évre felvett 5 százalékos lakáshitellel havonta nagyjából 25-30 000 forintot lehet megspórolni a törlesztőrészleten.
Tovább
Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Indul az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány

Megkezdődött a 2025-ös kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amelynek keretében az idősebb, 2010 előtt vásárolt, még ugyanannál az üzembentartónál lévő autók tulajdonosai válthatnak biztosítót vagy köthetnek új szerződést.
Házípítés

Kevesebb új lakás, több építési engedély 2025 I-III. negyedévében

2025 I-III. negyedévében 7490 új lakás épült, 14 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19 947 volt, 37 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában.
