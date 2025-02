Kibővített GoGreen célok a fenntarthatóságért a DHL-nél

Miközben a globális logisztikai ipar az ökológiai lábnyom csökkentésének egyik legfontosabb területe, a DHL élenjár a fenntartható megoldások keresésében. AzÜzlet novemberi ESG konferenciáján erről számolt be Nagy Szilvia ecommerce és marketing manager, GoGreen Champion, valamint Varga Emese, key account manager és EV logistic specialist a DHL Express Magyarországtól.

„A DHL 220 országban és területen van jelen, és mivel a légi- és közúti szállítás jelentős karbonlábnyomot hagy maga után, a vállalat azért is elkötelezett a fenntartható megoldások kidolgozásáért, mert a tevékenysége globális és helyi szinten egyaránt komoly kihívásokkal és felelősséggel jár – fejtette ki előadásában a két szakember. Akik a cég stratégiája kapcsán a multinacionális vállalat korábbi vezérigazgatóját idézve hozzátette: „Nem várhatunk tovább, itt az idő hogy cselekedjünk – most még inkább, mint valaha.”

Azt hogy a DHL-nél nem újkeletű az a törekvés, hogy a vállalat minimalizálja a működéséhez kapcsolódó károsanyag-kibocsátást jól mutatja, hogy már 2003 óta dolgozik ezen. És miközben 2017-ben meghatározták, hogy 2050-re elérik a nettó zéró kibocsátást, 2021-ben ezt egy ambiciózusabb céllal váltották fel. Az új cél az, hogy a hosszú távú vállalásaik jelentős részét már 2030-ra teljesítsék. Ehhez kötődően Magyarországon is fontos lépéseket tett a cég: 2017-ben új telephelyre, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre költözött a magyarországi leányvállalat, ahol a repülőtér Green Airport programjával együttműködve karbonszemlegessé tették az épületüket, miközben a földi kiszolgáló járműveket is fokozatosan fenntarthatóbbá alakítják.

Nagy Szilvia

A fenntartható járműpark kialakítása kapcsán az is komoly előrelépés, hogy 2021-ben kerékpárokkal és elektromos futárautókkal bővült a flotta, amelynek mérete 2024-ben megduplázódott. A Magyarországon működőt 14 DHL depóban is folyamatos fejlesztések zajlanak: miközben Székesfehérváron, Debrecenben és Győrben is jelentős modernizáció történt. Utóbbiban már napelemek is működnek.

„Ami a globális kihívásokat illeti, a DHL Express saját flottát üzemeltet, ami lehetőséget ad arra, hogy a társaság közvetlenül befolyásolja a fenntarthatósági céljainak megvalósítását. Ez különösen fontos egy olyan globális vállalatnál, amely 295 repülőgépből és 123 400 járműből álló flottát működtet. Büszkék vagyunk rá, hogy ezek közül közel 36 000 jármű – tehát a flotta 30%-a – már elektromos meghajtású. Fenntarthatósági törekvéseink azonban nemcsak az Express divízióra korlátozódnak, hanem a DHL összes területét érintik. Világszerte közel 600 000 munkavállalónk dolgozik 12 000 telephelyen, amelyek közül számos zöld épületként funkcionál. Logisztikai hálózatunkat három nagy nemzetközi gyűjtő-elosztó központ, HUB és számos kisebb csomópont támogatja, miközben célunk a jelenlegi 33 millió metrikus tonna CO2 kibocsátás jelentős csökkentése” – folytatták előadásukat a cég szakemberei.

Szavaik szerint a DHL gyakorlatában a fenntarthatósági út nemcsak környezetvédelmi, hanem branding- és reputációs kérdés is, hiszen egyre fontosabb, hogy egy vállalat mikor és hogyan lép ezen az úton. Már csak azért is, mert mind az ügyfelek, mind a vásárlók egyre tudatosabbak, különösen a Z-generáció, amely már magától értetődőnek tartja a fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásokat és nemcsak fogyasztóként, de munkavállalóként is kifejezetten azokat a vállalatokat részesíti előnyben, amelyek aktívan foglalkoznak ezzel a kérdéssel.

„Mivel a logisztika területén a SCOPE 3 – vagyis nem az adott vállalat közvetlen tevékenységéből származó kibocsátások – csökkentéséhez kapcsolódó elvárás hatalmas léptékű változást hozhat, a DHL minden szolgáltatásához zöld alternatívát kínálva támogatja partnerei ESG megfelelését. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzuk, hogy a fenntarthatósági céljaink eléréséhez ügyfeleink aktív hozzájárulása is szükséges ahhoz, hogy valódi hatást érjünk el. Úttörőként ezért nemcsak a zöld technológiákba és megoldásokba fektetünk, hanem a szemléletformálásban is élen járunk” – folytatta elemzését Nagy Szilvia és Varga Emese.

A DHL Go Green programja ezért a vállalat partnereinek is lehetőséget biztosít, hogy a logisztikai vállalatcsoporttal együtt tegyenek a fenntartható jövőért

„2021-ben, amikor a fenntarthatósági céljaink megvalósításának felgyorsítását tűztük célul, a vállalat teljes széndioxid-kibocsátása elérte a 40 millió tonnát, ami körülbelül 7 milliárd fa éves széndioxid-megkötő kapacitásának felel meg. Azért, hogy már 2030-ra elérjük a 30%-os fenntartható arányt ambiciózus ütemtervet dolgoztunk ki. Ennek részeként összpontosítunk az épületeink energiahatékonyságának javítására, az alternatív meghajtású járművek arányának növelésére, valamint a fenntartható repülőgép-üzemanyagok (SAF) alkalmazására. A Scope 3 kibocsátásaink csökkentése pedig a beszállítói láncra is kiterjed, különösen a légi, tengeri és közúti szállítmányozás területén. Külön hangsúlyt helyezve a „last mile”-ra, vagyis a szállítások utolsó szakaszára, ahol a 60%-os zöld meghajtású járműves megoldás megvalósítása a célunk.”

A fenntartható repülőgép-üzemanyag (SAF) használata különösen fontos szerepet tölt be a vállalat stratégiájában. Az üzemanyag gyártása használt étolajból, hulladékokból, hidrogénből és egyéb alternatív alapanyagokból történik, amely minimum 80%-kal kevesebb széndioxid-kibocsátást eredményez. Előnye, hogy a cég meglévő repülőgépflottája nagyobb átalakítások nélkül képes használni ezt az üzemanyagot, miközben jelentős mértékben csökkenti a károsanyag-kibocsátást és a finomszemcsés szennyezést. Fontos megjegyezni, hogy a DHL jelenleg 3,2%-ban használ SAF-ot a globális hálózatában, amely részét képezi annak a törekvésnek, hogy megfeleljen az Európai Unió 2025-től érvénybe lépő szabályozásának, amely szerint minden európai repülőtéren felszálló vagy leszálló gépnek legalább 2%-ban fenntartható repülőgép-üzemanyagot kell használnia.

Nagy Szilvia és Varga Emese azt is elmondta, hogy társadalmi felelősségvállalása részeként a DHL nagy hangsúlyt fektet az önkéntes munkák támogatására is: ennek köszönhetően több kollégájuk is kiemelkedő eredményeket ér el a helyi közösségek és a globális fenntarthatósági ügyek támogatásában. A vállalat klímastratégiájának negyedik, meghatározó pillére a humánerőforrás fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A 2030-ra előrehozott klímacéljaink egyik kulcsfontosságú feladata, hogy a DHL-nél dolgozó munkatársak közül globálisan először 80 ezer, majd több olyan „Go Green” kollégát képezzünk ki, aki nemcsak magáévá teszi a fenntarthatóság elveit, hanem a hétköznapok során aktívan képviselve azt, másokat is inspirál ezen az úton.

Érsek M. Zoltán