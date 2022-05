Kicsúszhat az olasz rendőrség kezei közül Putyin állítólagos szuperjachtja

Az olasz rendőrség versenyfutásban van, hogy befejezze egy 700 millió dolláros szuperjacht tulajdonjogának vizsgálatát, amely amerikai tisztviselők szerint Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz köthető. Ám lehet, hogy kifutnak az időből, mivel a hajót hamarosan tengerre bocsátják.

Miután hónapokat töltött a toszkániai Marina di Carrara kikötőjében szárazdokkban, a 139 méter hosszú, Scheherazade nevű hajót kedden ismét vízre bocsátották. A legénység tagjai is a fedélzeten voltak, miközben a víz lassan megtöltötte a szárazdokkot. A brit kapitány, aki korábban már beszélt újságírókkal, nem válaszolt a kérdésekre – számolt be a The New York Times.

A legénység egy korábbi tagja azt mondta, hogy a hajó akár azonnal indulásra készen állhat, de előbb valószínűleg tengeri próbáknak kell alávetni, hogy ellenőrizzék a felszerelését, mivel tavaly szeptember óta javították.

A Scheherazade eddig elkerülte néhány olyan luxusjacht sorsát, amelyek befolyásos oroszokhoz kötődnek, és amelyeket az Európai Unió, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok lefoglaltak, amikor az ukrajnai invázióra válaszul az oligarchák és a Putyin belső köréhez tartozó tisztviselők vagyonát igyekeztek elkobozni. Márciusban a Scheherazade kapitánya, Guy Bennett-Pearce azt mondta, hogy a hajó tulajdonosa – akit nem azonosított – nem szerepel semmilyen szankciós listán. Az olasz média arról számolt be, hogy a tulajdonos Eduard Hudajnatov orosz olajmágnás, aki jelenleg nem áll szankciók hatálya alatt.

Hudajnatov régóta munkatársa Igor Szecsinnek, Putyin közeli szövetségesének, a Rosznyeft orosz állami olajvállalat elnökének, aki feltehetően a márciusban lefoglalt szuperjacht tulajdonosa. Azt, hogy Hudajnatov tulajdonában van-e a Scheherazade, nem lehetett függetlenül ellenőrizni. Ha valóban ő a tulajdonos, az csak papíron lehet. Az ő neve egy másik szuperjacht esetében is felmerült, ahogy arról az Associated Press korábban beszámolt: az Amadea esetében, amelynek tervezője, valamint építője is közös a Scheherazadéval.

Kedden a Fidzsi-szigetek legfelsőbb bírósága engedélyt adott az Egyesült Államoknak a 325 millió dolláros Amadea lefoglalására, amelyet a múlt hónap óta tartanak fel a dél-csendes-óceáni országban. Egy amerikai tisztviselő szerint a hajó tulajdonosa Szulejman Kerimov, egy oroszországi aranymágnás milliárdos, aki 2018 óta amerikai szankciók hatálya alatt áll. A védőügyvédek szerint a valódi tulajdonos Hudajnatov – jelentette az Associated Press.

A Scheherazade legénységének egykori tagja – aki névtelensége megőrzése mellett beszélt a hajón dolgozók által aláírt titoktartási megállapodás miatt – soha nem hallott Hudajnatovról, és azt mondta, hogy

nyíltan beszéltek arról a fedélzeten, hogy a Scheherazade valódi tulajdonosa Vlagyimir Putyin.

Nem sokkal azután, hogy a The Times március elején először írt a Scheherazadéról, amerikai tisztviselők azt mondták, hogy a jacht kapcsolatban áll Putyinnal, anélkül, hogy konkrétumokat is említettek volna. A bebörtönzött orosz ellenzéki vezetőnek, Alekszej Navalnijnak dolgozó újságírócsoport megszerezte a legénység tagjainak listáját, és kiderült, hogy sokan közülük annak az orosz ügynökségnek az alkalmazottai, amely Putyint őrzi.

Az olasz pénzügyi rendőrség szóvivője – amely a Scheherazade tulajdonjogának nemzeti és nemzetközi vizsgálatát vezeti – azt mondta, hogy amennyiben a hajó a vizsgálatuk lezárása előtt távozik, a hatóságok nem tehetnek semmit annak megakadályozására.

Három kikötői dolgozó elmondta, hogy a hatóságok szemmel tartják a jachtot, amely a szárazdokkban lévő rendőrőrs és a parti őrség szomszédságában van. Elmondásuk szerint egy rendőrségi helikopter naponta repül át a hajó fölött. A dolgozók, akiknek nem volt engedélyük a sajtónak nyilatkozni, azt kérték, hogy nevüket ne hozzák nyilvánosságra.

Egy nyugdíjas hajógyári alkalmazott, Roberto Franchi azonban elmondta, hogy ha a Scheherazade “úszik, akkor viszonylag gyorsan tud mozogni“.

Nem világos, hogy a hajó hová menne, de az amerikai, az európai uniós vagy a brit szankciókat sikeresen kikerülő orosz tulajdonú szuperjachtok mozgása kínál néhány lehetőséget. A brit és európai uniós szankciókkal sújtott milliárdos Roman Abramovics két hajója hetek óta török vizeken tartózkodik. Mások az Indiai-óceánban található Maldív-szigeteken vesztegelnek. Az Alekszej Mordasov milliárdos tulajdonában lévő Nord sokkal messzebbre ment, és március végén érkezett meg az orosz csendes-óceáni kikötőbe, Vlagyivosztokba.

Mindenesetre Marina di Carrarában a kikötői dolgozók és más, a hajógyárba bejutó emberek látták, hogy a Scheherazade legénysége aktív tevékenységet folytat: eltávolítják a fedélzeteket a javítások során védő fehér műanyag paravánokat, tisztítják a hajót, ellátmányt rakodnak. Elmondásuk szerint a múlt héten üzemanyagszállító teherautók töltötték meg a hajó hatalmas tartályait, miközben a legénység tagjai ládákat szállítottak a fedélzetre.

Boruzs Álmos