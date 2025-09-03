Kiderült, mikor jön a jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál!

2026 nyarán Pécs ismét a fények fővárosává válik: július 2–5. között rendezik meg a 10. Zsolnay Fényfesztivált, Magyarország legnagyobb fényünnepét. A négy nap alatt a mediterrán hangulatú belváros különleges programokkal telik meg: látványos fényfestések és mapping verseny, a várost bejáró Fény Útja installációk, egyedi tűzzsonglőr produkciók, valamint változatos utcaművészeti és zenei programok várják a látogatókat.

„A jubileumi év mérföldkő számunkra – a Zsolnay Fényfesztivál egy évtized alatt nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi fesztiválpaletta meghatározó eseményévé vált. 2026-ban különleges meglepetésekkel készülünk” – emelte ki Hummel Márk, a fesztivált szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője.

Újra a világ legnagyobb mapping versenyén!

A Zsolnay Fényfesztivál nemzetközi jelenlétét erősíti, hogy 2025. szeptember 20-án a fesztivál ismét képviselteti magát az iMapp Bucharesten – a világ legnagyobb fényfestő versenyén. A rangos eseményen a világ vezető fényművészei mérik össze tudásukat, így Pécs neve ismét ott szerepel majd a nemzetközi fényfesztivál-térképen.

Lezárultak a 2025-ös pályázatok – íme a győztesek!

A fesztiválhoz kapcsolódóan idén is két közös pályázatot hirdetett a Zsolnay Fényfesztivál, a Fotoplus és a Sony Magyarország. A fotópályázat győztese: Molnár Márta, nyereménye egy 100.000 Ft értékű Fotoplus X Sony vásárlási utalvány.

A Mini YouTube film pályázat győztese: Csapó Gábor: Amikor a fény mesél – Zsolnay Fényfesztivál 2025 című alkotása. Nyereménye egy Sony ZV-E10 + 16-50mm vlogkamera szett.

A videó megtekinthető itt: https://www.youtube.com/watch?v=AFq6qQ5ae3g

