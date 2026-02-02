Hirdetés
Közlekedés
Kiemelkedő a nemzetközi érdeklődés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen vasúti kapcsolatának megvalósítására kiírt koncessziós eljárás iránt

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Az érintett gazdasági szereplők és szakmai szervezetek részéről kiemelkedő nemzetközi és hazai érdeklődés kíséri a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen vasúti kapcsolatának megvalósítására kiírt, 2026. január hónapban elindult koncessziós eljárást – közölte a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKOI) hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, az Európai Unión belüli és Európai Unión kívüli gazdasági szereplők intenzív érdeklődése igazolja a repülőtéri közvetlen vasúti kapcsolat megvalósításának jelentőségét és magas szakmai színvonalú előkészítését.

A koncessziós eljárás eredményességét, továbbá a repülőtéri közvetlen vasúti kapcsolat megvalósításának és üzemeltetésének magas színvonalát az garantálja, ha a koncessziós projekt iránt érdeklődő gazdasági szereplők minél nagyobb számban vesznek részt a koncessziós eljárásban.

A tájékoztatás szerint a koncessziós eljárás lebonyolításáért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium és Nemzeti Koncessziós Iroda a koncessziós eljárás részvételi határidejének további 30 nappal történő meghosszabbításáról döntött, a koncessziós eljárásban résztvevők által benyújtott szakmai kérdések tartalmára, a Magyar Mérnöki Kamara szakmai javaslatára és a kiemelkedő nemzetközi érdeklődésre tekintettel.

