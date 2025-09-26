Kiemelten kedvező befektetési lehetőséget kínál a kincstár az önkormányzatoknak

Október 1-jétől az önkormányzatok új, versenyképes, a jegybanki alapkamattal megegyező havi kamatozású állampapírba, az új Önkormányzati Magyar Államkötvénybe (ÖMÁK) tudják fektetni szabad forrásaikat. A kizárólag a Kincstárban vásárolható ÖMÁK előnye, hogy a befektetett pénzt nem szükséges hosszú távra lekötni, az összeg bármikor könnyen hozzáférhető a felhalmozott kamattal együtt.

A Kincstárban díjmentes értékpapírszámlán tarthatják szabad pénzüket az önkormányzatok, és az értékpapír-vásárlás után pénzügyi tranzakciós illetéket sem kell fizetniük – tették hozzá.

Az új Önkormányzati Magyar Államkötvény egy 3 éves futamidejű, piaci szinthez illeszkedő, a jegybanki alapkamattal megegyező havi kamatozású, 10 000 forint alapcímletű dematerializált értékpapír, melynek induló kamata évi 6,5 százalék. A kötvényt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) és a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) a helyi önkormányzatok – mint jogi személyek – szerezhetik meg és ruházhatják át egymás között.

A kötvény a Magyar Államkincstárban vezetett díjmentes értékpapírszámlára bármikor megvásárolható, a bankbetétek alternatívájaként kiváló likviditáskezelési eszköz. A vételi és eladási árfolyam nettó 100 százalék, és mindkettő a felhalmozott kamat mértékével naponta emelkedik a kamatfizetésig-közölte az MTI.

Ezáltal már rövidebb időszakra is érdemes ebbe fektetni a rendelkezésre álló likvid pénzeszközt, hiszen akár már 1 napos befektetési időtáv után is felhalmozott kamattal együtt váltható vissza az ÖMÁK. A kamatfizetésre havonta kerül sor – ismertette a kincstár.

Az önkormányzatok könnyen hozzáférhető, versenyképes kamatozású állampapírba tudják tenni szabad forrásaikat, visszaváltás esetén az összeg 2 munkanapon belül megérkezik az önkormányzat folyószámlájára. Lejárat előtti visszaváltás esetén kedvezőbb a visszaváltási árfolyam, mint az önkormányzatok részére elérhető Diszkont Kincstárjegy és Magyar Államkötvény esetén – érvelt a kincstár. Mint hozzátették, a kamat magasabb a bankoknál elérhető látra szóló betétekénél.

A kötvény kizárólagos forgalmazója a Magyar Államkincstár, ahol az értékpapírszámla vezetése díjmentes, és mint kiemelték, a Magyar Államkincstárban történő értékpapír-vásárlás után nem kell pénzügyi tranzakciós illetéket fizetni.