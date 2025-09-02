Kezdőlap Gazdaság Kijött a rendelet: nagyot változnak jövőre a hitelezés szabályai
Kijött a rendelet: nagyot változnak jövőre a hitelezés szabályai

Illusztráció: Bigstock

Megjelent hétfő este a Magyar Közlönyben a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM) érintő rendeletmódosítás, amelyről a Magyar Nemzeti Bank korábban közleményben számolt be. Egy, az önerőt érintő változás már kedden hatályba lép, a JTM-re vonatkozó változások pedig januárban lépnek életbe. A Bank360 összefoglalta a legfontosabb részleteket.

Módosította a jegybank az önerőre és a jövedelemarányos törlesztési mutatóra (JTM) vonatkozó szabályokat – írja közleményében a Bank360. A hétfő esti Magyar Közlönyben közzétett rendeletmódosítás célja a gördülékeny, de egyben biztonságos hitelezés fenntartása.

Önerő: összhangba került a jegybanki szabály az Otthon Start Programmal

 Meghatározott ügyfeleknek eddig is lehetőségük volt 90 százalékos hitelfedezeti érték (LTV) mellett jelzáloghitelt igényelni az első lakásukra, a jegybanki szabályok szerint azonban csak 41 éves korig lehetett ezt megtenni. Az Otthon Start Program szintén 10 százalékos önerőt vár az igénylőktől, életkori megkötés azonban nincs. Az MNB módosítása feloldotta ezt az ellentétet, keddtől eltörölte a 41 éves korhatárt, így már életkori korlát nélkül lehet az első lakásvásárlás előtt álló igénylőknek akár 90 százalékig is hitellel terhelni az ingatlant. Feltéve, hogy az ügyfél korábban nem rendelkezett legalább 50 százalékos lakástulajdonnal. Fontos, hogy a bankok ugyanakkor alkalmazhatnak ennél szigorúbb belső limiteket.

Januártól emelkedik a jövedelmi küszöb

 A bérek emelkedésével magyarázza az MNB, hogy 600 ezerről 800 ezer forintra emelkedik 2026. januártól a jövedelem nagyobb terhelhetőségének a határa. Legalább 10 éves kamatperiódusú hiteleknél ez azt jelenti, hogy nem a jövedelem felét terhelheti a hitel törlesztőrészlete, hanem akár a 60 százalékát is. Vagyis januártól egy nettó 600 ezer forintot kereső igénylő legfeljebb 300 ezer forintos törlesztőt vállalhat, a jelenlegi 360 ezer forinttal szemben. A nettó 800 ezer forintot keresők pedig akár 480 ezer forintos törlesztőrészletet is vállalhatnak.

A kisebb összegű hiteleket is érintette egy változás: az adósságfék előírások alkalmazása alól mentesítő, kisösszegű hitelekre vonatkozó limitet 450 ezer forintról 550 ezer forintra emeli a jegybank januártól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 550 ezer forintnál kisebb összegű hiteleknél nem kötelező alkalmazni az adósságfék szabályokat.

