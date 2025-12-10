Kezdőlap Közlekedés Kilenc új célállomásra indít járatot Marosvásárhelyről a Wizz Air
Kilenc új célállomásra indít járatot Marosvásárhelyről a Wizz Air

AzÜzlet.hu

Fotó: Wizz Air

Újranyitja marosvásárhelyi bázisát és márciustól kilenc új célállomásra indít járatot a Wizz Air – jelentette be a légitársaság a marosvásárhelyi Transilvania nemzetközi repülőtéren hétfőn tartott sajtótájékoztatón.

Az eseményről kiadott közlemény szerint egy korszerű Airbus A320neo repülőgépet telepítenek az erdélyi városba, amellyel 39-re emelkedik a romániai bázisokról télen működtetett Wizz Air-repülőgépek száma.

2026. március 29-től a marosvásárhelyi utasok – a már meglévő, napi rendszerességű budapesti járat mellett – Brüsszel Charleroi (Belgium), Lárnaka (Ciprus), Párizs Beauvais (Franciaország), Dortmund és Memmingen (Németország), Milánó Bergamo és Róma Fiumicino (Olaszország), valamint Bázel (Svájc) és London Luton (Egyesült Királyság) irányába repülhetnek a Wizz Airrel.

Az új célállomásokra heti két-három alkalommal indítja járatait Marosvásárhelyről a diszkont légitársaság.

Radó András, a Wizz Air vállalati kommunikációs igazgatója a sajtóértekezleten felidézte: 2006-ban a marosvásárhelyi volt az első romániai repülőtér, ahonnan a Wizz Air járatokat indított. Hozzátette: csaknem két évtizeddel később megújult elköteleződéssel térnek vissza, hiszen Románia továbbra is kulcsfontosságú piac számukra, ahol folyamatosan bővítik hálózatukat.

Peti András, a Maros megyei önkormányzat által működtetett Transilvania nemzetközi repülőtér igazgatója elmondta: az utóbbi időben felgyorsították a technológiai modernizációit: új ellenőrző rendszereket telepítettek, optimalizálták az utasáramlást és megkezdték a parkoló bővítését. Jelenleg mintegy 180 autó elhelyezésére van lehetőség.

Csibi Attila Zoltán, a Maros megyei tanács alelnöke, az esemény házigazdája, aki hónapok óta koordinálta a tárgyalásokat a társasággal, kifejezte reményét, hogy a Wizz Air bejelentése egy új korszak kezdetét jelenti a térség számára. Szerinte a marosvásárhelyi repülőtér olyan növekedési szakaszba lép, amely egyszerre erősíti a közösséget, a gazdaságot és a turizmust, és a következő években példátlan lehetőségeket nyit a régió számára.

