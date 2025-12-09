Kezdőlap Bank Kimagasló lakossági részvétellel zárult az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója
Kimagasló lakossági részvétellel zárult az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója

Az MBH Bank november 24-én meghirdetett nyilvános részvényértékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett, ezért a bank a bejelentett határidő előtt 3 nappal, december 9-én, délben lezárta a lakossági részvényigénylést a beérkezett igények teljesítése érdekében – közölte a pénzintézet. 

A tájékoztató szerint az elmúlt két hétben több mint 10 ezer kisbefektető vett részt a tranzakcióban. Az Egyszerűsített Tájékoztatóban előzetesen meghirdetett szabályokkal összhangban, az MBH Bank a már beérkezett lakossági igények minél teljesebb kiszolgálása és a további túligénylés megelőzése érdekében 2025. december 9. 12 órától leállította a lakossági részvényigénylés lehetőségét – írták.

A bank mintegy 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományát, 22 millió 580 ezer részvényt kínált fel értékesítésre a lakossági és az intézményi befektetőknek részvényenként maximum 3848 forintos áron.

A részvényigénylési folyamatban részt vevő lakossági befektetőknek jelenleg nincsen további teendőjük. Kiemelik: a lakossági részvényigénylési időszak korábbi lezárása nem érinti az intézményi befektetőket, akik továbbra is december 10. 9 óra és december 12. 12 óra között adhatják le részvényigényeiket.

A részvény végső ára az intézményi könyvépítés során alakul ki, ezt követően, legkésőbb december 16-án véglegesedik az ár és az allokáció, azaz az egyes ügyfelek részvényállománya. A részvényeket az MBH Bank és a forgalmazók december 18-án írják jóvá az ügyfelek értékpapírszámláján – közölték.

Az MBH Bank Magyarország második legnagyobb bankja, összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot. A banknál elhelyezett betétállomány több mint 7910 milliárd forintot tesz ki, míg a bruttó hitelállomány meghaladja a 6217 milliárd forintot.

Gazdaság

Szijjártó Péter: Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat Hollandiából

Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá.
Tovább
Cégvilág

Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t

Az a&o Hostels, Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő hostelhálózata megvásárolta a berlini központú Schulz Hotels-t.
Tovább
Hírek

Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak.
Tovább
