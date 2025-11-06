Kezdőlap Autó Kimutatható az elektromos autók áttörése a globális autópiacon
Kimutatható az elektromos autók áttörése a globális autópiacon

A globális autópiac soha nem látott ütemben alakul át: a világ negyven legfontosabb autópiacán értékesített új autók közel 21 százaléka már teljesen elektromos meghajtású – derül ki a PwC legfrissebb elemzéséből, amit a Der Spiegel szemlézett. A tanácsadó cég szerint tíz éven belül a belső égésű motorral szerelt járművek csupán réspiacot képviselnek majd, miközben az elektromos hajtás válik a közúti közlekedés új normájává.

A PwC legfrissebb, 40 kulcsfontosságú globális piacot vizsgáló elemzése szerint a harmadik negyedévben a tisztán elektromos autók (BEV) aránya az újonnan eladott járművek között elérte a 21 százalékot. Ez két százalékpontos növekedést jelent a második negyedévhez képest, és a valaha mért legmagasabb érték. A vizsgált piacok a globális autóeladások mintegy 85 százalékát fedik le.

Összességében a harmadik negyedévben 3,6 millió tisztán akkumulátoros elektromos autót értékesítettek, ami több mint egyharmaddal haladja meg az egy évvel korábbi adatot. A teljes eladott újautó-mennyiség (17,4 millió darab) magában foglal 1,7 millió plug-in hibridet és 2,5 millió egyéb hibridet is.

Kína, Európa és az USA: a növekedés motorjai

Az elektromos autók piacán továbbra is Kína a legfontosabb szereplő, ahol a harmadik negyedévben 2,3 millió tisztán elektromos járművet adtak el, ami szintén több mint egyharmados növekedés az előző évhez képest.

Európa 607 000 eladott BEV-vel és több mint egynegyedes növekedéssel következik. Az Egyesült Államokban 419 000 elektromos autó talált gazdára, ami egyötödös növekedést jelent. Az USA-ban a negyedév végén lejáró vásárlási ösztönzők jelentős szerepet játszottak abban, hogy szeptemberben megugrottak az eladások.

Régió Eladott BEV (Q3) Éves növekedés
Kína 2,3 millió >33%
Európa 607 000 >25%
USA 419 000 >20%

Európán belül Németország vezet 133 000 tisztán elektromos autóval, megelőzve az Egyesült Királyságot (125 000). Globálisan Németország a harmadik, az Egyesült Királyság pedig a negyedik helyen áll az eladások tekintetében.

A jövő: a belső égésű motorok marginalizálódhatnak

Bár az új eladásokban az elektromos autók aránya már magas, a teljes járműállományban még mindig jóval alacsonyabb: Európában 4%, Kínában 9%, az USA-ban pedig mindössze 2% a tisztán elektromos autók aránya.

A PwC szakértői azonban mindenhol növekedésre számítanak, bár eltérő sebességgel. Harald Wimmer, a PwC partnere szerint az elektromos autók egyre jobbak, vonzóbbak és megfizethetőbbek lesznek.

„Legkésőbb 2035-ben valószínűleg az autóvezetők többsége számára magától értetődő lesz az elektromos autóra való átállás. A belső égésű motorok akkor már csak a rajongók és a réspiacok számára lesznek relevánsak.”

A szakértők 2035-re Európában 32%-os, Kínában 40%-os, az USA-ban pedig 10%-os elektromos autó arányt prognosztizálnak a teljes járműállományban.

A gyártók kihívásai: rugalmas ellátási láncok

A növekedés fenntartásához a gyártóknak rugalmasabbá kell tenniük az ellátási láncaikat, különös tekintettel az akkumulátorgyártásra és az “újabb chipválságra”. Jörn Neuhausen, a Strategy& (PwC leányvállalata) tanácsadója hangsúlyozza, hogy a gyártóknak rugalmas akkumulátor-architektúrára van szükségük, hogy az új, jobb akkumulátorcellákat gyorsan be tudják építeni, anélkül, hogy az egész hajtásláncot vagy akkumulátorrendszert újra kellene fejleszteni.

