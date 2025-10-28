Kína ritka ügyes ritkaföldfém csapdája lépésről lépésre

Fotó:Freepik

A kínai szabályok már most hatással vannak a félvezetők, az autók és számos más termék gyártóira. Hamarosan még szélesebb körben érvényesülnek. Több mint egy éve ugyanis Kína bonyolult szabályrendszert hozott létre, amellyel hálót vetett a világ számára nélkülözhetetlen ásványok kivitelére. Ezek az – többnyire úgynevezett ritkaföldfém – ásványok kulcsfontosságúak katonai és civil termékek széles skálájának előállításához, a vadászgépektől a félvezetőkön át az autókig.

Az exportkorlátozások hatalmas alkupozíciót adtak Pekingnek, mivel Kína a domináns beszállító. Kína például az egyedüli termelője a szamáriumnak, amely sok katonai alkalmazásban használt ritkaföldfém. Kína az egyetlen ország, amely uralja az ultratiszta diszprózium finomításának nehéz művészetét is: a szupergyors chipekhez szükséges teljes világkínálat egy, Sanghaj közelében működő gyárból származik.

Talán a legfontosabb, hogy Kína gyártja a világ ritkaföldfém-mágnesének 90 százalékát, amelyeket elektronikában és villanymotorokban használnak. Bizonyos, autókban alkalmazott kisméretű mágnesekből pedig kizárólagos előállító – írja a New York Times.

Peking először tavaly év végén hivatkozott az új szabályokra. A tisztviselők felfüggesztették négy fémes elem szállítását az Egyesült Államokba – ritkaföldfémeket ekkor még nem –, megtorlásul amiatt, hogy Washington szigorú korlátokat vezetett be a legnagyobb teljesítményű félvezetők Kínába irányuló exportjára. Azóta Kína exportellenőrzésekkel egyre szorosabbra fogta a hozzáférést ritkaföldfémjeihez.

Kína exportkorlátozásai az amerikai kormánnyal folytatott viták kulcspontjává váltak. Várhatóan csütörtökön is terítékre kerülnek, amikor Trump elnök találkozik Hszi Csin-pinggel, Kína legfőbb vezetőjével. Magas rangú amerikai döntéshozók a vasárnapi kereskedelmi tárgyalások után abban reménykedtek, hogy Kína elhalaszthatja új szabályainak érvényesítését. Peking hosszú távú kárt is kockáztat saját gazdaságában, mivel a szabályok ronthatják az ország megbízható beszállítói megítélését.

Így építette fel Kína a kritikus ásványokra vonatkozó szabályozási embargóját:

2024. október 1.

Nyitólépés: részletes dokumentációs követelmények.

Kína előírja a ritkaföldfém-exportőröknek, hogy minden külföldi vevőtől részletes információkat szerezzenek be arról, pontosan mire és hogyan használják fel a fémeket az ellátási láncban.

Tanulság: a szabály a kereskedelmi minisztériumnak átfogó térképet ad arról, milyen fajtájú és mennyiségű ritkaföldfémeket igényelnek világszerte a vállalatok.

2024. december 3.

Korlátozások négy, nem ritkaföldfém elemre.

Kína leállítja az Egyesült Államokba irányuló exportot négy fém esetében, amelyek nem ritkaföldfémek, de erősen keresettek. A kereskedelmi minisztérium korlátozza a gallium és a germánium – bizonyos félvezetők gyártásához szükséges – szállítását, valamint az antimon és a volfrám kivitelét, amelyeket lőszerben és más katonai alkalmazásokban használnak.

Tanulság: Kína először nemcsak közvetlenül az USA felé korlátoz, hanem megtiltja más országok cégeinek is, hogy anyagokat továbbítsanak amerikai vállalatoknak.

Április 4.

Exportellenőrzések egyes ritkaföldfémekre és mágnesekre.

Kína exportkontrollt vezet be a 17 ritkaföldfém közül hétre, valamint az ezekből készült mágnesekre, és minden ország felé felfüggeszti a szállításokat, nemcsak az USA felé. A következő két hónapban a minisztérium nagyon kevés exportengedélyt hagy jóvá. Az Egyesült Államok, Európa és Japán autógyártói és beszállítói kifogyasztják készleteiket, egyes helyeken termelést is halasztanak. A nyár folyamán felgyorsul az engedélyek kiadása, de sok tengerentúli üzem továbbra is súlyos hiánnyal küzd.

Tanulság: több mint fél évvel később is teljesen áll a kivitel a katonai mágnesekhez létfontosságú szamáriumból. A másik hat ritkaföldfémre és a mágnesekre Kína hat hónapos engedélyeket ad – ezek közül sok hamarosan lejár.

Október 9.

A ritkaföldfém-szaktudás kivitelének megállítása.

A számos aznapi lépés egyikeként a kereskedelmi minisztérium azonnali hatállyal – külön jóváhagyásáig – megtilt minden olyan technológia vagy információ kivitelét, amely szinte a teljes ritkaföldfém-folyamathoz szükséges, a bányászattól az újrahasznosításig. Az intézkedés a külföldi törekvések visszafogását célozza, így tiltja többek között a kínai szellemi tulajdon licencelését és kínai szakemberek toborzását is.

Tanulság: Kína széles körben veti be az exportellenőrzést, hogy megőrizze az iparág feletti, szinte teljes fojtószorítását.

Október 9.

Ritkaföldfém-feldolgozó berendezések kivitelének tiltása.

A minisztérium hosszú listát tesz közzé kemencékről, vegyszerekről és egyéb, a ritkaföldfémek feldolgozásához nélkülözhetetlen berendezésekről és anyagokról, és közli: november 8-tól egyik sem hagyhatja el Kínát külön engedély nélkül.

Tanulság: mivel Kína a fő gyártója a ritkaföldfém-finomítók és mágnesgyárak berendezéseinek, ez késleltetheti más országok önálló kapacitásépítését.

Október 9.

Öt további ritkaföldfém kivitelének blokkolása.

A minisztérium öt újabb ritkaföldfémet vesz fel az április 4-i listára, amelyekre exportengedély szükséges – ugyanígy a belőlük készült mágnesekre és más anyagokra. A szabály november 8-án lép hatályba.

Tanulság: az engedélyköteles fémek körének bővítésével a kínai kormány szélesebb felügyeletet gyakorolna a globális ellátási láncok felett.

Október 9.

Akkumulátorgyártó berendezések korlátozása.

A minisztérium hosszú listát ad ki akkumulátor-gyártáshoz szükséges anyagokról és felszerelésekről, amelyek november 8-tól külön engedély nélkül nem hagyhatják el Kínát.

Tanulság: ez nagyobb befolyást adna Kínának a világ elektromosautó-gyártói felett, és érintené az energiacégek nagy hálózati tároló akkumulátorainak építéséhez szükséges kínai technológiákat is.

Október 9.

Gyémántfűrészek és hasonló szuperkemény eszközök exportjának tiltása.

A minisztérium megállítja a gyémántfűrészekhez hasonló szuperkemény anyagok kivitelét november 8-tól, amelyeket félvezető- és napelem-wafer gyártásban használnak.

Tanulság: ez segítheti Kínát a félvezető-gyártásban való vezető szerep elérésében, és védheti 98 százalékos globális részesedését a napelem-waferek – a panelek legfontosabb komponense – előállításában.

Október 9.

A Kínán kívül gyártott ritkaföldmágnesek kereskedelmének kontrollja.

A minisztérium megtiltja bármilyen országhatár átlépését az olyan, Kínán kívül gyártott mágneseknek december 1-től, amelyek értékének legalább 0,1 százalékát kínai eredetű ritkaföldfém adja – engedély nélkül. Ugyanez a szabály vonatkozik minden olyan termékre, amelyet külföldön gyártanak, de kínai eredetű ritkaföldfém-technológiát használnak hozzá.

A minisztérium szándékosan kétértelműen fogalmazta meg a szabályt, így az nemcsak a mágnesekre, hanem gyakorlatilag bármely, Kínán kívül előállított termékre alkalmazható, amely nyomokban is tartalmaz ritkaföldfémeket – az elektromos motoroktól az autóülésekig. Az engedélykérelmekben részletes adatokat kell megadni a termékekről és felhasználásukról; katonai célú kérelmeket „alapelvként” elutasítanak.