Hirdetés
Kezdőlap Mozaik Kirándulás a gyönyörű téli Normafán
MozaikTurizmus
No menu items!

Kirándulás a gyönyörű téli Normafán

AzÜzlet.hu

Végre igazi tél van, nem is lehetne tökéletesebb szabadidő program, mint egy kirándulás a téli pompájában tündöklő természetbe. Akinek nincs ideje vagy lehetősége távolabbra utazni, a lehető legjobb választás a tömegközlekedéssel is percek alatt megközelíthető Normafa! A nevének eredete nagyon is valóságos. A „Normafa” eredetileg egy, a tisztáson álló terebélyes öreg bükk volt, mely alatt a mondák szerint még Mátyás király is megpihent, egy másik változat szerint a király születésekor sarjadt ki a fa. A fát többször is villámcsapás érte, és közel 100 éve egy villám végleg elpusztította.

A fa arról kapta nevét, hogy a Nemzeti Színház művészeinek kedvelt kirándulóhelye volt. A színészek, amikor nem volt előadás, ide jártak pihenni. Egyszer egy „Norma” című operából énekeltek itt szórakozásból, ennek az emlékét őrzi a Normafa elnevezés. Eredetileg Viharbükk volt a fa neve, de egy 1865-ben megjelent német nyelvű útikönyvben már Normafa néven említik.

 

De térjünk vissza a jelenbe, és nézzünk szét, mi is vár minket ebben a pompázatos mesevilágban!  Mintha a „nagy hegyekben” járnánk, csak nem fenyők szegélyezik utunkat. Akik a kényelmes sétákat szeretik, a lehető legjobb választás a Libegőig, vagy ha kicsit kaptatóra is vállalkozunk, akkor az Erzsébet kilátóig való túra az egy szinten fekvő, széles úton.  Ami egyből magával ragadó, az a Budapest fenséges panorámája, ilyen tiszta időben elénk tárul nem csak a belváros, hanem a környező hegyek képe is, ami egyszerűen mesebeli hátteret ad a gyönyörű télies tájnak.

Persze ha gyerekkel érkezünk, kötelező valamilyen csúszáshoz való eszközt magunkkal hozni, mivel nehéz megállni, a több részen is erre alkalmas rétek lehetőségeinek kihasználását. Nos, itt aztán az „eszköz” fogalma a nejlon zsáktól a spéci szánkókig ezernyi tárgyban ölt képet…Ha kicsit távolabb megyünk, akkor még egy komplett, télen is használható játszótér is rátesz erre egy lapáttal. Itt már hóágyuk is segítenének, ha nem lenne elegendő hó.

De van elég, és még további hóesést ígérnek, így aggodalomra semmi ok! Igaz a hétvégén valószínűleg sokkal többen lesznek, mint mai ottlétünkkor, de nem csak hó, hanem hely is van bőven! Viszont gondoljunk a síelőkre is! Igaz, a régi időkben, a síelőket kiszolgáló, rét melletti sífelvonó már nem létezik, így a „komoly” síelés kicsit meggondolandó sporttal jár, de a megszállottaknak semmi sem akadály. Viszont találunk itt síelési lehetőségeket, hiszen sí központ is működik.

A sífutóknak viszont valóságos mesevilág a nyári futópálya, ami tulajdonképpen az Erzsébet-kilátóig vezető főút, ami most tökéletes terep a sportág szerelmeseinek.  Az 1930-ban épült Normafa síház épületében ma vendéglő működik, melyet jócskán kibővítettek hajdani méretéhez képest. Ez az utolsó emlék azokból a régi időkből, amikor itt az ország egyik legaktívabb síterepe működött.

Sajnos a hajdan oly híres „rétesező és lángosos” büfét elbontották, nehogy már valami hangulatos, tájba illő, és a régi időket őrző emlék megmaradjon, és helyette modern épületekbe költöztették, hogy még mindig olyan finom-e minden, nem tudjuk, ebbe az új épületbe ezt már nem volt kedvünk kipróbálni…

Viszont azért a nagyszabású felújítási munkálatoknak rengeteg gyümölcse is van, szép parkok, játszóterek, padok, kulturált parkolók, (amiket ugyan most érdemes a tömeg miatt nagy ívben elkerülni, úgy sem lesz helyünk…), és egyáltalán, egy fővároshoz méltó, XXI. századi kiránduló központ, de azért a múlt megmenthető értékeit sem ártott volna megőrizni az utókornak…

Mindenesetre a táj meseszép, a körülmények tökéletesek, a megközelítés tömegközlekedéssel hibátlan, csak ajánlani tudjuk mindenkinek, öltözzön be alaposan, (a Normafán általában fúj a szél, és jóval hidegebb van, mint a városban…), és irány a téli pompájában tündöklő Normafa! Az élmény garantált, ki tudja mikor lesz megint ekkora havunk és ilyen időjárásunk!

Fotó és szöveg: Zamody Gábor

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Tavaly novemberben a vendégek száma (közel 1,4 millió) 7,9, a vendégéjszakáké (3,0 millió) 5,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Budapesten 5,4 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 1,4százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
Tovább
Hírek

Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut.
Tovább
Hírek

Oulu és Trencsén Európa kulturális fővárosa 2026-ban

Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Kirándulás a gyönyörű téli Normafán

Mozaik
A „Normafa” eredetileg egy, a tisztáson álló terebélyes öreg bükk volt, mely alatt a mondák szerint még Mátyás király is megpihent, egy másik változat szerint a király születésekor sarjadt ki a fa. A fát többször is villámcsapás érte, és közel 100 éve egy villám végleg elpusztította.
Tovább

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány

Gazdaság
A Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését.
Tovább

Több mint 11 ezer látogató a nyíregyházi erdei iskolában

Edukáció
2021 őszén indult az Erdőjáró Szakkör, melyet átlagosan 20 résztvevővel minden hétfőn megtartanak, s bár már jó néhányan ,,kinőtték” ezt, az utánpótlás biztosított.
Tovább

Tavaly novemberben a vendégek száma (közel 1,4 millió) 7,9, a vendégéjszakáké (3,0 millió) 5,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Hírek
Budapesten 5,4 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 1,4százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány

A Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését.
Tovább
Edukáció

Több mint 11 ezer látogató a nyíregyházi erdei iskolában

2021 őszén indult az Erdőjáró Szakkör, melyet átlagosan 20 résztvevővel minden hétfőn megtartanak, s bár már jó néhányan ,,kinőtték” ezt, az utánpótlás biztosított.
Tovább
Hírek

Tavaly novemberben a vendégek száma (közel 1,4 millió) 7,9, a vendégéjszakáké (3,0 millió) 5,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Budapesten 5,4 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 1,4százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
Tovább
Gazdaság

Kiemelkedő kereslet és túljegyzés volt a 3 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátáson

Az eurókötvényeket a kiemelkedő érdeklődésnek köszönhetően az eredeti árindikációnál 30, illetve 25 bázisponttal kedvezőbben sikerült árazni.
Tovább
Élelmiszeripar

Négy rangos gasztronómiai verseny indul a „Magyarország étele” programsorozat égisze alatt

A négy verseny különböző területeket szólít meg, de közös bennük, hogy erősítik a hazai alapanyagok szerepét, támogatják az innovációt, és növelik Magyarország gasztronómiai presztízsét.
Tovább
Hírek

Ez az amerikai olajcég kaszálhatja a legnagyobbat Venezueláben

Fotó:freepik A Chevron, az Egyesült Államok második legnagyobb olajvállalata jelenleg...
Tovább
Hírek

EM: decemberben forgalomba állt a százezredik tisztán elektromos gépkocsi

Az elektromos hajtású gépkocsik terjedésével csökken a közúti közlekedés levegőszennyezése és zajterhelése.
Tovább
Gazdaság

EU Bizottság: Magyarország az áfabeszedésben TOP-on van

A jelentés szerint Magyarországon 2023-ban az áfarés ugyan növekedett az előző évhez képest, ugyanakkor továbbra is az Európai Unió átlaga alatt maradt.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Kirándulás a gyönyörű téli Normafán

A „Normafa” eredetileg egy, a tisztáson álló terebélyes öreg bükk volt, mely alatt a mondák szerint még Mátyás király is megpihent, egy másik változat szerint a király születésekor sarjadt ki a fa. A fát többször is villámcsapás érte, és közel 100 éve egy villám végleg elpusztította.

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány

A Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését.
© 2026 | www.azuzlet.hu