Kirándulóvonat Mahócára – 2025. augusztus 23. szombat

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2025. augusztus 23-án, szombaton kirándulóvonatokat

indít a menetrend szerinti vonatok által nem járt Mahócai szárnyvonalra

A résztvevők Mahóca és Andókút környékén egyéni programlehetőségek közül

választhatnak. Érdemes elsétálni a Varbói-tóhoz, piknikezni az Andókúti

forrástó partján, de kicsit hosszabb túra keretében Lillafüred felé is lehet kirándulni, vagy bejárni a szárnyvonal néhai, Farkasgödör-Örvénykőig vezető szakaszát is.

A programra jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet a felnőtt és gyermek utasok számának, valamint az igénybe venni kívánt vonatindulások megadásával. A

részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.