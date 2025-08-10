Kezdőlap Hírek Kirándulóvonat Mahócára - 2025. augusztus 23. szombat
HírekTurizmus
No menu items!

Kirándulóvonat Mahócára – 2025. augusztus 23. szombat

AzÜzlet.hu

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2025. augusztus 23-án, szombaton kirándulóvonatokat
indít a menetrend szerinti vonatok által nem járt Mahócai szárnyvonalra

A résztvevők Mahóca és Andókút környékén egyéni programlehetőségek közül
választhatnak. Érdemes elsétálni a Varbói-tóhoz, piknikezni az Andókúti
forrástó partján, de kicsit hosszabb túra keretében Lillafüred felé is  lehet  kirándulni, vagy bejárni a szárnyvonal néhai,  Farkasgödör-Örvénykőig vezető szakaszát is.

A programra jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet a felnőtt és gyermek utasok számának, valamint az igénybe venni kívánt vonatindulások megadásával. A
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Kombinált hitelek: az Otthon Startnál ez lesz a fő versenyszíntér

A bankok sorra vezetik be a kombinált hitelkonstrukciókat, amelyekben a CSOK Plusz mellé felvett piaci lakáshitel kedvezményes kamatozással érhető el
Tovább
Turizmus

Jó helyett rosszabb jöhet a légiutas jogokban?

Milyen jogaik vannak a légiutasoknak? Milyen változások várhatók az EU rohamtempóban készülő átfogó reformjával? Miért fog romlani az utasok helyzete? Ez várható a szakértő szerint. ...
Tovább
Edukáció

Új karrierutat kínálnak a tanároknak: tanácsadóvá képezik őket

A tanári pályáról egyre többen fordulnak a segítő szakmák felé, mivel a pedagógusok empatikus készségei, kommunikációs rutinja és motivációs tapasztalatai kiváló alapot jelentenek a coachingban, életmód-tanácsadásban vagy karrier-tanácsadásban való elhelyezkedéshez.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Kirándulóvonat Mahócára – 2025. augusztus 23. szombat

Hírek
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2025. augusztus 23-án, szombaton kirándulóvonatokat indít a menetrend szerinti vonatok által nem járt Mahócai szárnyvonalra.
Tovább

Kísérleti közösségi közlekedési projekt indul Magyarországon

Közlekedés
Magyarországon vezeti be a Shucle közlekedési platform első globális kísérleti projektjét a Hyundai Motor a Dél-Korea és Magyarország közötti Gazdasági Innovációs Együttműködési Program (Economic Innovation Partnership Program, EIPP) keretében, a projekt célja a közösségi közlekedés támogatása az üresjáratok minimalizálásával, a károsanyag kibocsátás csökkentése mellett
Tovább

Kombinált hitelek: az Otthon Startnál ez lesz a fő versenyszíntér

Gazdaság
A bankok sorra vezetik be a kombinált hitelkonstrukciókat, amelyekben a CSOK Plusz mellé felvett piaci lakáshitel kedvezményes kamatozással érhető el
Tovább

Jó helyett rosszabb jöhet a légiutas jogokban?

Turizmus
Milyen jogaik vannak a légiutasoknak? Milyen változások várhatók az...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Kirándulóvonat Mahócára – 2025. augusztus 23. szombat

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2025. augusztus 23-án, szombaton kirándulóvonatokat indít a menetrend szerinti vonatok által nem járt Mahócai szárnyvonalra.
Tovább
Gazdaság

Kombinált hitelek: az Otthon Startnál ez lesz a fő versenyszíntér

A bankok sorra vezetik be a kombinált hitelkonstrukciókat, amelyekben a CSOK Plusz mellé felvett piaci lakáshitel kedvezményes kamatozással érhető el
Tovább
Edukáció

Új karrierutat kínálnak a tanároknak: tanácsadóvá képezik őket

A tanári pályáról egyre többen fordulnak a segítő szakmák felé, mivel a pedagógusok empatikus készségei, kommunikációs rutinja és motivációs tapasztalatai kiváló alapot jelentenek a coachingban, életmód-tanácsadásban vagy karrier-tanácsadásban való elhelyezkedéshez.
Tovább
Edukáció

Balatoni Turizmus Szövetség: ideje komolyan venni az úszástudás fontosságát!

Mintegy négyszázan ússzák át a Balatont a Magyar Honvédség Úszó erőd elnevezésű kihívásához csatlakozva.
Tovább
Gazdaság

A fogyasztói árak emelkedéséről: júliusban átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat

Júniushoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak -
Tovább
Gazdaság

Mol-csoport eredménye a második negyedévben romlott

A körforgásos gazdasági szolgáltatások EBITDA-ja 2025 második negyedévében mínusz 3,7 milliárd forintra esett vissza az első negyedévi 4,8 milliárd forintról.
Tovább
Hírek

Lublin városa és a Lublini vajdaság ad otthont a CONNECT 2026 nemzetközi légiközlekedési konferenciának

Lublin városa és a Lublini vajdaság lesz a házigazdája a 22. CONNECT nemzetközi konferenciának, amelyet 2026. február 17–19. között rendeznek meg a Lublini Konferenciaközpontban.
Tovább
Hírek

44 milliárd forintot költöttek SZÉP-kártya birtokosok júniusban

A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Gazdaság

Rekordszinten a bitcoin jegyzése

Rekordszintre emelkedett a bitcoin jegyzése a dollárral szemben péntek reggel az intézményi befektetők keresletének a hatására.
Tovább
Pénzvilág

Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye

Több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrált zöld kötvényére a Raiffeisen Bank Zrt., melyet 300 millió euró összegben bocsátott ki, megerősítve ezzel a fenntartható finanszírozás iránti...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Kirándulóvonat Mahócára – 2025. augusztus 23. szombat

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2025. augusztus 23-án, szombaton kirándulóvonatokat indít a menetrend szerinti vonatok által nem járt Mahócai szárnyvonalra.

Kísérleti közösségi közlekedési projekt indul Magyarországon

Magyarországon vezeti be a Shucle közlekedési platform első globális kísérleti projektjét a Hyundai Motor a Dél-Korea és Magyarország közötti Gazdasági Innovációs Együttműködési Program (Economic Innovation Partnership Program, EIPP) keretében, a projekt célja a közösségi közlekedés támogatása az üresjáratok minimalizálásával, a károsanyag kibocsátás csökkentése mellett
© 2025 | www.azuzlet.hu