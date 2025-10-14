Kezdőlap Építőipar Kisebb volt az építőipari termelés volumene augusztusban
Kisebb volt az építőipari termelés volumene augusztusban

2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,3, az egyéb építményeké 34,8 százalékkal esett vissza. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 11,4 százalékkal elmaradt a 2025. júliusitól.

Augusztusban mindkét építményfőcsoport termelése csökkent az előző év azonos hónapjához képest: az épületeké 2,3, az egyéb építményeké 34,8 százalékkal-közölte az MTI.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 7,3, az egyéb építmények építése 41,2 százalékkal esett vissza. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 8,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A KSH jelentése szerint a megkötött új szerződések volumene 123,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 8,0 százalékkal alacsonyabb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 245,2 százalékkal magasabb volt. A növekedést döntő mértékben egy, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kötött nagyértékű szerződés okozta – jegyezte meg a KSH.

Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 17,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,4 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 35,7 százalékkal nagyobb volt a 2024. augusztusinál-összegezték.

A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható

A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást.
Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram "szuperstartot vett", megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is.
A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható

A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást.
Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram "szuperstartot vett", megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is.
A hazai természetvédelem egyik kiemelt feladata a földtudományi természeti értékek megóvása

Az élettelen természeti értékek megóvása kulcsfontosságú feladat, ezért a hazai nemzeti park igazgatóságok az elmúlt egy évtizedben mintegy 160 barlangban végeztek állagmegóvó, illetve rekonstrukciós beavatkozásokat.
A világ élvonalában a magyar vadgazdálkodás

A magyar vadgazdálkodás Európa és a világ legszűkebb élvonalába tartozik, amelyre jogosan lehetünk büszkék – mondta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, a 2025. évi Országos Vadásznap ünnepélyes megnyitóján, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Göbös-majorban.
Lappföld és Dubai is népszerű célpont az adventi időszakban

Kezdődik az adventi szezon a turizmusban is
Kórházak energetikai korszerűsítését célzó elemmel bővül a Jedlik Ányos Program

Csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlik Ányos energetikai program.
Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
