Kezdőlap Közlekedés Kísérleti közösségi közlekedési projekt indul Magyarországon
KözlekedésZöld üzlet
No menu items!

Kísérleti közösségi közlekedési projekt indul Magyarországon

AzÜzlet.hu

Magyarországon vezeti be a Shucle közlekedési platform első globális kísérleti projektjét a Hyundai Motor a Dél-Korea és Magyarország közötti Gazdasági Innovációs Együttműködési Program (Economic Innovation Partnership Program, EIPP) keretében, a projekt célja a közösségi közlekedés támogatása az üresjáratok minimalizálásával, a károsanyag kibocsátás csökkentése mellett – közölte a Hyundai Holding Hungary Kft. az MTI-vel.

A mesterséges intelligencián alapuló fejlesztés egy igény-reszponzív közlekedési platform, amely a valós idejű ügyféligényeket figyelembe véve optimalizálja a járművek üzemeltetését. A kísérleti projekt során Gödöllő közösségi közlekedését fogja segíteni, hatékonyabbá tenni a fenntarthatóság szem előtt tartásával.

A város közösségi közlekedési hálózata jelenleg 12 útvonalon öt buszt üzemeltet. Augusztus 18. és október 31. között a település buszközlekedése két új járművel bővül, ezek optimális működését támogatja a platform, amelyet a helyi szolgáltatókkal együttműködve igazítottak a környék adottságaihoz.

A Shucle a közlemény szerint dinamikus útvonaltervezést és rugalmas járműmegosztást tesz lehetővé, alkalmazásával kevesebb lesz az üresjárat és a légkörbe jutó káros anyag, rövidül a várakozási idő, javul a közlekedési rendszer üzemeltetési hatásfoka – írták.

Közleményében a Hyundai jelezte: abban bízik, hogy a kezdeményezésük hozzájárul a fenntartható közlekedéshez, és korszerű alternatívája lesz a hagyományos közösségi közlekedésnek. Dél-Korea már 2021 óta sikerrel alkalmazza a Shucle-t városi és elővárosi mobilitási szolgáltatásokban, a gödöllői projekt pedig megalapozhatja a nemzetközi terjeszkedését. Ez lesz az első alkalom, hogy a platformot a távol-keleti országon kívül próbálják ki, és ha beválik, világszerte új piacokra juthat el, magyarországi településeken is bevezethetik – olvasható a közleményben.

Kapcsolódó cikkek

Autó

Több mint 80 ezer tisztán elektromos személyautó kapott már zöld rendszámot

Több mint 80 ezer tisztán elektromos személyautó kapott már zöld rendszámot Magyarországon
Tovább
Zöld üzlet

Környezetbarát csatornatisztítás Bécsben: az E-FLUSH munkába állt

Az E-FLUSH az egyik legkorszerűbb technológiát alkalmazza a csatornatisztításban. A jármű ugyanis saját vízvisszaforgató rendszere révén a csatornából felszívott anyagokat – víz, kavics és üledék – helyben szétválasztja, a megtisztított vizet pedig újrahasznosítja a tisztítás során.
Tovább
Hírek

Lublin városa és a Lublini vajdaság ad otthont a CONNECT 2026 nemzetközi légiközlekedési konferenciának

Lublin városa és a Lublini vajdaság lesz a házigazdája a 22. CONNECT nemzetközi konferenciának, amelyet 2026. február 17–19. között rendeznek meg a Lublini Konferenciaközpontban.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Kísérleti közösségi közlekedési projekt indul Magyarországon

Közlekedés
Magyarországon vezeti be a Shucle közlekedési platform első globális kísérleti projektjét a Hyundai Motor a Dél-Korea és Magyarország közötti Gazdasági Innovációs Együttműködési Program (Economic Innovation Partnership Program, EIPP) keretében, a projekt célja a közösségi közlekedés támogatása az üresjáratok minimalizálásával, a károsanyag kibocsátás csökkentése mellett
Tovább

Kombinált hitelek: az Otthon Startnál ez lesz a fő versenyszíntér

Gazdaság
A bankok sorra vezetik be a kombinált hitelkonstrukciókat, amelyekben a CSOK Plusz mellé felvett piaci lakáshitel kedvezményes kamatozással érhető el
Tovább

Jó helyett rosszabb jöhet a légiutas jogokban?

Turizmus
Milyen jogaik vannak a légiutasoknak? Milyen változások várhatók az...
Tovább

Új karrierutat kínálnak a tanároknak: tanácsadóvá képezik őket

Edukáció
A tanári pályáról egyre többen fordulnak a segítő szakmák felé, mivel a pedagógusok empatikus készségei, kommunikációs rutinja és motivációs tapasztalatai kiváló alapot jelentenek a coachingban, életmód-tanácsadásban vagy karrier-tanácsadásban való elhelyezkedéshez.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Kombinált hitelek: az Otthon Startnál ez lesz a fő versenyszíntér

A bankok sorra vezetik be a kombinált hitelkonstrukciókat, amelyekben a CSOK Plusz mellé felvett piaci lakáshitel kedvezményes kamatozással érhető el
Tovább
Edukáció

Új karrierutat kínálnak a tanároknak: tanácsadóvá képezik őket

A tanári pályáról egyre többen fordulnak a segítő szakmák felé, mivel a pedagógusok empatikus készségei, kommunikációs rutinja és motivációs tapasztalatai kiváló alapot jelentenek a coachingban, életmód-tanácsadásban vagy karrier-tanácsadásban való elhelyezkedéshez.
Tovább
Edukáció

Balatoni Turizmus Szövetség: ideje komolyan venni az úszástudás fontosságát!

Mintegy négyszázan ússzák át a Balatont a Magyar Honvédség Úszó erőd elnevezésű kihívásához csatlakozva.
Tovább
Gazdaság

A fogyasztói árak emelkedéséről: júliusban átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat

Júniushoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak -
Tovább
Gazdaság

Mol-csoport eredménye a második negyedévben romlott

A körforgásos gazdasági szolgáltatások EBITDA-ja 2025 második negyedévében mínusz 3,7 milliárd forintra esett vissza az első negyedévi 4,8 milliárd forintról.
Tovább
Hírek

Lublin városa és a Lublini vajdaság ad otthont a CONNECT 2026 nemzetközi légiközlekedési konferenciának

Lublin városa és a Lublini vajdaság lesz a házigazdája a 22. CONNECT nemzetközi konferenciának, amelyet 2026. február 17–19. között rendeznek meg a Lublini Konferenciaközpontban.
Tovább
Hírek

44 milliárd forintot költöttek SZÉP-kártya birtokosok júniusban

A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki.
Tovább
Hírek

Duna House: lakbércsökkenést hozhat az Otthon Start Program

Az Otthon Start Program az albérletpiacon kettős hatással járhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata, ami a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Gazdaság

Rekordszinten a bitcoin jegyzése

Rekordszintre emelkedett a bitcoin jegyzése a dollárral szemben péntek reggel az intézményi befektetők keresletének a hatására.
Tovább
Pénzvilág

Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye

Több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrált zöld kötvényére a Raiffeisen Bank Zrt., melyet 300 millió euró összegben bocsátott ki, megerősítve ezzel a fenntartható finanszírozás iránti...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Kísérleti közösségi közlekedési projekt indul Magyarországon

Magyarországon vezeti be a Shucle közlekedési platform első globális kísérleti projektjét a Hyundai Motor a Dél-Korea és Magyarország közötti Gazdasági Innovációs Együttműködési Program (Economic Innovation Partnership Program, EIPP) keretében, a projekt célja a közösségi közlekedés támogatása az üresjáratok minimalizálásával, a károsanyag kibocsátás csökkentése mellett

Kombinált hitelek: az Otthon Startnál ez lesz a fő versenyszíntér

A bankok sorra vezetik be a kombinált hitelkonstrukciókat, amelyekben a CSOK Plusz mellé felvett piaci lakáshitel kedvezményes kamatozással érhető el
© 2025 | www.azuzlet.hu