Klímás fűtésre ad támogatást egy új program

Szeptember 15-től új lehetőség nyílt a magyar háztartások számára: a Gree HEM Plusz program keretében akár 30 százalékos pénzügyi támogatással juthatnak korszerű, energiatakarékos klímaberendezéshez. A Gree online kalkulátorával bárki gyorsan kiszámolhatja, pontosan mekkora megtakarítást érhet el.

A most indult Gree HEM Plusz program azok számára lehet különösen előnyös, akik kiegészítő fűtés céljából telepítenek klímaberendezést. Ezzel a megoldással jelentősen csökkenthetik a fűtési költségeiket, miközben nyáron élvezhetik a hűtés nyújtotta kényelmet.

Minden háztartásnál érdemes lefuttatni a kalkulációt

Ebben a konstrukcióban nem szükséges teljesen kiváltani a meglévő, kevésbé energiahatékony fűtési rendszereket – főleg kazánokat, vegyes tüzelésű berendezéseket -, hiszen az újonnan telepített klímaberendezés fűtés rásegítésként is működhet. A Gree HEM Plusz keretében a végfelhasználó által elérhető pénzügyi támogatás mértéke az energetikai felújítás révén megvalósítható energiamegtakarításon alapul. Minél korszerűtlenebb a jelenlegi fűtési rendszer, annál nagyobb megtakarítás érhető el.

„A számítás történhet fix fajlagos hőigény alapján, ami a legegyszerűbb, legkevesebb dokumentumot igénylő megoldás. Nagyobb energiafelhasználás esetén érdemes a gázszámlákat előkeresni, mert az lényegesen nagyobb megtakarítást generálhat. Illetve a számítás történhet energiatanúsítvány alapján is” – magyarázta Reider Péter a Gree légkondicionálók energiahatékonysági szakértője.

A Magyarország piacvezető klímacége és az EKR területen legnagyobb tapasztalattal rendelkező energiahatékonysági tanácsadó vállalat együttműködésében megvalósított Gree HEM Plusz kalkulátorral bárki könnyedén kiszámolhatja, mekkora megtakarítást érhet el a program keretében.



A kalkulációs rendszer maximalizálja a kiosztható energiamegtakarítást és a várható végfelhasználói pénzügyi megtakarítást. A Gree HEM Plusz kalkulátor ingatlantípustól és korszerűségtől függően a lehető legjobb opciót vázolja fel.

„Fontos, hogy a felhasználók pontos adatokat adjanak meg, mert a kalkuláció végeredménye tükrében az érdeklődők javaslatot kapnak arra is, hogy pontosan melyik készülékkel érhetik el a legnagyobb energiamegtakarítást és az ahhoz kötődő pénzügyi támogatást” – hangsúlyozta Reider Péter. „A legnagyobb megtakarítás természetesen a nagy energiafogyasztású, korszerűtlen épületeknél jelentkezik, de az átlagos állapotú, sőt a felújított házaknál is komolyabb előnyökre lehet számítani” – tette hozzá.

Akciós ár és további előnyök várnak klímavásárláskor

A programban is elérhető például a Gree Winter klímamodell, amely kifejezetten a zordabb időjárásra lett optimalizálva: akár -25 °C-os külső hőmérsékletig is képes hatékonyan fűteni, miközben nyáron a hűtés kényelmét is biztosítja. A beépített Wi-Fi vezérlésnek, az intelligens „I Feel” hőmérsékletkövető funkciónak és a Cold Plasma szűrőnek köszönhetően nemcsak energiatakarékos, hanem egészségesebb beltéri klímát is teremt. A téliesített kültéri egység karter- és csepptálca fűtéssel garantálja a megbízható működést még extrém hidegben is, ráadásul a modell megfelel a kedvezményes H-tarifa feltételeinek, így a fűtési szezonban tovább csökkentheti a költségeket. Most a HEM Plusz programnak köszönhetően a 3,5 kW teljesítményű készülék 234.900 forint akciós áron érhető el, melyhez további akár 30% pénzügyi támogatás társulhat, így a prémium komfort valódi megtakarítással párosul.

A Gree HEM Plusz program keretében további akciós árú Gree klímaberendezések is elérhetők: Gree Pulse és Gree Comfort Pro különböző teljesítmény kivitelekben.

A résztvevő Gree HEM Plusz partnerek a kalkuláció alapján átfogó segítséget nyújtanak a HEM Plusz ügyintézés folyamatában az igényléstől a megvalósításig.

Mi is az a HEM?

Magyarország 2021-ben vezette be az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszernek (EKR) nevezett uniós direktívát annak érdekében, hogy megvalósulhassanak a Nemzeti Klímatervben lefektetett energiahatékonysági célok. Az Európai Unió 16 tagállamában már sikerrel alkalmazott rendszer lényege, hogy a kötelezett energiakereskedők az adott évben rájuk érvényes megtakarítási kötelezettségeket megválthatják oly módon is, hogy a végfelhasználók által megvalósított energiahatékonyságot növelő intézkedésekből vagy beruházásokból, energetikai auditorok által hitelesített energiamegtakarításokat, úgynevezett HEM-et vásárolnak.

A most megvalósítható energiahatékonysági beruházás kézzelfogható előnyökkel jár: hosszú távon csökkenti az energiaköltségeket, növeli az ingatlanok értékét, valamint hozzájárul a komfortérzet javításához.

Kattintson ide és megtudhatja, mekkora megtakarítást jelent Önnek a Gree HEM Plusz!