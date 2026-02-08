Hirdetés
Kezdőlap Zöld üzlet Klímaváltozás: így olvad el a svájci Alpok sídicsősége
Zöld üzlet
No menu items!

Klímaváltozás: így olvad el a svájci Alpok sídicsősége

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A svájci Alpok neve évtizedeken át egyet jelentett a biztos hóval, a precízen karbantartott pályákkal és a téli sportok eleganciájával. Mégis: az ezredforduló óta szinte minden hatodik svájci síterület eltűnt a térképről. A folyamat lassú, de következetes – és egyre inkább érzékelhető az utazók számára is.

A statisztikák szerint 2000 óta legalább 49 svájci síterület szűnt meg, beleértve az önálló falusi felvonókat és kisebb helyi pályákat is. A svájci Blick cikke szerint ez azt jelenti, hogy az elmúlt 25 évben a svájci síhelyek mintegy egyhatoda bezárt. Jelenleg nagyjából 276 működő síterület maradt az országban.

Nemcsak kevesebb a hó, kevesebb a síelő is

A változás nem csupán természeti eredetű. A svájci sportmegfigyelő intézet 2022-es felmérése szerint már csak minden negyedik svájci síel rendszeresen. A klasszikus téli sportok iránti érdeklődés csökken, részben az emelkedő árak, részben az alternatív szabadidős lehetőségek terjedése miatt.

Miközben a kereslet mérséklődik, a kínálat is zsugorodik. Egy, a Dortmundi Műszaki Egyetem által készített tanulmány arra jutott, hogy a Svájcban valaha megnyitott mintegy 550 síterület és kisebb felvonó több mint 40 százaléka már nem üzemel. A folyamat különösen a kisebb, falusi lifteket és az alacsonyabban fekvő régiókat érinti.

Nem véletlen, hogy a magasabban fekvő síterületek – mint például Diavolezza az Engadinban – még mindig viszonylag biztos szezonkezdéssel számolhatnak. A hóbiztonság ma már kulcskérdés: ahol természetes hó nélkül nem tartható fenn a szezon, ott a mesterséges hó előállítása egyre nagyobb költséget jelent.

A gond ott kezdődik, amikor a bevételek nem tudják követni a kiadásokat. Számos síterület egyre súlyosabb pénzügyi helyzetbe kerül, különösen az alacsonyabban fekvő régiókban, ahol a hóval együtt a jövő is bizonytalanná válik.

Falusi liftek elfáradtak

Svájcban sok kis sípályát nem nagyvállalatok, hanem helyi egyesületek, önkéntesek és elhivatott magánszemélyek működtettek. Ezek a liftek gyakran generációk gyerekkori emlékeinek helyszínei voltak. A kevesebb hótól, a csökkenő látogatószámtól és a folyamatos karbantartási kényszertől azonban sok helyen elfogyott az energia – és a pénz.

Egy adelbodeni példa jól mutatja a helyzetet: egy ikonikus gyakorlóliftet közel húsz éven át üzemeltető helyi sportkereskedő végül feladta. A liftet és a teljes felszerelést ingyen is átadná, csak legyen, aki továbbviszi.

A klímaváltozás kemény határvonala

A szakértők egyre egyértelműbben fogalmaznak. 1600 méter alatt a klasszikus síalapú turizmus hosszú távon nem tekinthető fenntarthatónak. A klímaváltozás hatásai különösen az alacsonyabban fekvő régiókat sújtják, ahol a hó nélküli napok száma nő, a szezon rövidül, a gazdasági kockázat pedig állandósul.

A történet azonban nem kizárólag a bezárásokról szól. Időről időre megjelennek helyi összefogások, amelyek időt nyernek egy-egy síterületnek. A berni Oberlandban egy gyermekeknek szánt sílift fennmaradását végül egy hatósági megállapodás biztosította. A Valais kantonban pedig Grächen síterülete menekült meg ideiglenesen, miután sikeres tőkeemeléssel több mint 6 millió svájci frankot gyűjtöttek össze a működés fenntartására.

Ezek a példák azt mutatják, hogy ahol még van közösségi akarat és gazdasági mozgástér, ott a síelés nem tűnik el egyik napról a másikra. De az irány egyértelmű: Svájc sívilága átalakul, és ezzel együtt az utazói élmény is.

Érsek M. Zoltán

Fotók: facebook/Switzerland

A cikk testvérlapunk azutazó felületén jelent meg

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Zöld üzlet

Az Omnibus csak lassított, de nem állt le. 2025 az újratervezés éve volt a fenntarthatósági szabályozásban.

2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomásra...
Tovább
Hírek

Segíthetik a nemzeti zöldvagyon megőrzését – Erdészeti Klímaadaptációs Fórum

Az éghajlatváltozás jelentősen hat a termőhelyekre, sebessége százszorosa annak, mint amivel eddig a fafajaink találkoztak, az erdei ökoszisztémák természetes alkalmazkodási képessége nem képes ezt követni, különösen sérülékennyé téve az egyes erdei ökoszisztémákat.
Tovább
Hírek

Hamarosan lehet csatlakozni a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez

A termelői kockázatok mérséklése érdekében megéri csatlakozni az uniós szinten egyedülálló mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez, melyre idén is február 1. és február 28. között van lehetőségük a gazdálkodóknak
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Klímaváltozás: így olvad el a svájci Alpok sídicsősége

Zöld üzlet
A svájci Alpok neve évtizedeken át egyet jelentett a...
Tovább

Alibaba: itt a Magyarország-pótdíj – a kormány vizsgálatot indít

Cégvilág
Illusztráció:alibaba.com A világ egyik legnagyobb online kereskedelmi platformja, a kínai...
Tovább

Átadták a Nemzeti Pálinkakiválóság Program 2025 díjait

Gazdaság
A szabályzat szerint 18 nevező 74 tétele kapott minősítést: 21 tétel nyerte el a TOP Pálinkakiválóság címet, 39 tétel kapott Pálinkakiválóság minősítést, míg az arany minősítésű gin, vodka, whisky, párlat és likőrök száma 8, az ezüst minősítésűeké pedig 6 volt.
Tovább

Robotkutyák álltak szolgálatba Bécsben

Gazdaság
2023-ban a Wien Energie vezette be először Európában a Boston Dynamics Spot robotját a mindennapi erőművi üzemeltetéshez. Az "Energy Dog" névre keresztelt robotkutya azóta több mint 4.000 ellenőrző körutat teljesített, 1.600 kilométert megtéve – nagyjából annyit, mintha Bécsből Párizsig sétált volna.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Cégvilág

Alibaba: itt a Magyarország-pótdíj – a kormány vizsgálatot indít

Illusztráció:alibaba.com A világ egyik legnagyobb online kereskedelmi platformja, a kínai...
Tovább
Gazdaság

Átadták a Nemzeti Pálinkakiválóság Program 2025 díjait

A szabályzat szerint 18 nevező 74 tétele kapott minősítést: 21 tétel nyerte el a TOP Pálinkakiválóság címet, 39 tétel kapott Pálinkakiválóság minősítést, míg az arany minősítésű gin, vodka, whisky, párlat és likőrök száma 8, az ezüst minősítésűeké pedig 6 volt.
Tovább
Gazdaság

Robotkutyák álltak szolgálatba Bécsben

2023-ban a Wien Energie vezette be először Európában a Boston Dynamics Spot robotját a mindennapi erőművi üzemeltetéshez. Az "Energy Dog" névre keresztelt robotkutya azóta több mint 4.000 ellenőrző körutat teljesített, 1.600 kilométert megtéve – nagyjából annyit, mintha Bécsből Párizsig sétált volna.
Tovább
Cégvilág

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann,...
Tovább
Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés,...
Tovább
Cégvilág

A memóriacsip hiány miatt drágulhatnak az iPhone-ok? Az egész piac a döntésre vár.

Egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy az Apple miként...
Tovább
Egészség-ügy

Olcsó fogyókúrás tabletta borzolja a kedélyeket: miért idegesek a befektetők?

Komoly hullámokat vetett az elhízás elleni gyógyszerek piacán, hogy...
Tovább
Cégvilág

Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a „biztos bevétel” mégsem biztos?

Az elmúlt években a magántőke- és magánhitel-befektetők egyik kedvenc...
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
Tovább
Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Klímaváltozás: így olvad el a svájci Alpok sídicsősége

A svájci Alpok neve évtizedeken át egyet jelentett a biztos hóval, a precízen karbantartott pályákkal és a téli sportok eleganciájával. Mégis: az ezredforduló óta...

Alibaba: itt a Magyarország-pótdíj – a kormány vizsgálatot indít

Illusztráció:alibaba.com A világ egyik legnagyobb online kereskedelmi platformja, a kínai Alibaba 2025 szeptembere óta kizárólag a magyar vásárlókra vonatkozó, 4,5 százalékos felárat számít fel minden...
© 2026 | www.azuzlet.hu