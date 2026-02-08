Klímaváltozás: így olvad el a svájci Alpok sídicsősége

A svájci Alpok neve évtizedeken át egyet jelentett a biztos hóval, a precízen karbantartott pályákkal és a téli sportok eleganciájával. Mégis: az ezredforduló óta szinte minden hatodik svájci síterület eltűnt a térképről. A folyamat lassú, de következetes – és egyre inkább érzékelhető az utazók számára is.

A statisztikák szerint 2000 óta legalább 49 svájci síterület szűnt meg, beleértve az önálló falusi felvonókat és kisebb helyi pályákat is. A svájci Blick cikke szerint ez azt jelenti, hogy az elmúlt 25 évben a svájci síhelyek mintegy egyhatoda bezárt. Jelenleg nagyjából 276 működő síterület maradt az országban.

Nemcsak kevesebb a hó, kevesebb a síelő is

A változás nem csupán természeti eredetű. A svájci sportmegfigyelő intézet 2022-es felmérése szerint már csak minden negyedik svájci síel rendszeresen. A klasszikus téli sportok iránti érdeklődés csökken, részben az emelkedő árak, részben az alternatív szabadidős lehetőségek terjedése miatt.

Miközben a kereslet mérséklődik, a kínálat is zsugorodik. Egy, a Dortmundi Műszaki Egyetem által készített tanulmány arra jutott, hogy a Svájcban valaha megnyitott mintegy 550 síterület és kisebb felvonó több mint 40 százaléka már nem üzemel. A folyamat különösen a kisebb, falusi lifteket és az alacsonyabban fekvő régiókat érinti.

Nem véletlen, hogy a magasabban fekvő síterületek – mint például Diavolezza az Engadinban – még mindig viszonylag biztos szezonkezdéssel számolhatnak. A hóbiztonság ma már kulcskérdés: ahol természetes hó nélkül nem tartható fenn a szezon, ott a mesterséges hó előállítása egyre nagyobb költséget jelent.

A gond ott kezdődik, amikor a bevételek nem tudják követni a kiadásokat. Számos síterület egyre súlyosabb pénzügyi helyzetbe kerül, különösen az alacsonyabban fekvő régiókban, ahol a hóval együtt a jövő is bizonytalanná válik.

Falusi liftek elfáradtak

Svájcban sok kis sípályát nem nagyvállalatok, hanem helyi egyesületek, önkéntesek és elhivatott magánszemélyek működtettek. Ezek a liftek gyakran generációk gyerekkori emlékeinek helyszínei voltak. A kevesebb hótól, a csökkenő látogatószámtól és a folyamatos karbantartási kényszertől azonban sok helyen elfogyott az energia – és a pénz.

Egy adelbodeni példa jól mutatja a helyzetet: egy ikonikus gyakorlóliftet közel húsz éven át üzemeltető helyi sportkereskedő végül feladta. A liftet és a teljes felszerelést ingyen is átadná, csak legyen, aki továbbviszi.

A klímaváltozás kemény határvonala

A szakértők egyre egyértelműbben fogalmaznak. 1600 méter alatt a klasszikus síalapú turizmus hosszú távon nem tekinthető fenntarthatónak. A klímaváltozás hatásai különösen az alacsonyabban fekvő régiókat sújtják, ahol a hó nélküli napok száma nő, a szezon rövidül, a gazdasági kockázat pedig állandósul.

A történet azonban nem kizárólag a bezárásokról szól. Időről időre megjelennek helyi összefogások, amelyek időt nyernek egy-egy síterületnek. A berni Oberlandban egy gyermekeknek szánt sílift fennmaradását végül egy hatósági megállapodás biztosította. A Valais kantonban pedig Grächen síterülete menekült meg ideiglenesen, miután sikeres tőkeemeléssel több mint 6 millió svájci frankot gyűjtöttek össze a működés fenntartására.

Ezek a példák azt mutatják, hogy ahol még van közösségi akarat és gazdasági mozgástér, ott a síelés nem tűnik el egyik napról a másikra. De az irány egyértelmű: Svájc sívilága átalakul, és ezzel együtt az utazói élmény is.

Érsek M. Zoltán

Fotók: facebook/Switzerland

A cikk testvérlapunk azutazó felületén jelent meg