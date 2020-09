Klímavédelem. Az EB emeli a tétet – 55%-os kibocsátás-csökkentést akar

Az Európai Bizottság az éghajlat védelméért többet kíván el a közösségtől, és 55%-os kibocsátás-csökkentést javasol 2030-ig.

Az Európai Bizottság előterjesztette arra irányuló tervét, hogy 2030-ig legalább 55%-kal csökkentse az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Ez a törekvés kiegyensúlyozott pályát teremt ahhoz, hogy Európa 2050-re a világ első klímasemleges kontinensévé váljon.

Az új célérték átfogó társadalmi, gazdasági és környezeti hatásvizsgálaton alapul, mely alátámasztja, hogy a kitűzött cél reális és megvalósítható. A Bizottság ezért javasolja, hogy a előterjesztett – és jelenleg az Európai Parlament és a Tanács által tárgyalt – európai klímarendeletbe a 2030-ra vonatkozó 55%-os célkitűzést foglalják bele.

A Bizottság ma elfogadta a tagállamok 2021–2030-as időszakra szóló nemzeti energia- és klímaterveinek uniós szintű értékelését is. Ebből kiderül: az EU jó úton halad afelé, hogy túlteljesítse a jelenleg érvényes, 2030-ra legalább 40%-os kibocsátáscsökkentést előirányzó célt.

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy folyamatos előrelépés tapasztalható a megújuló energia felhasználása terén. Az új 55%-os célérték eléréséhez ugyanakkor az EU-nak tovább kell növelnie az energiahatékonyságot, csakúgy mint a megújuló energia arányát. A célérték elérése érdekében a Bizottság felül fogja vizsgálni az összes vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai eszközt, hogy 2021 júniusáig megfelelő javaslatokat tudjon előterjeszteni.

Az új célkitűzés elérését szolgáló erőfeszítések ahhoz is hozzá fognak járulni, hogy Európa gazdasága kilábaljon a koronavírus-világjárványból. A zöld átállásba történő beruházásokhoz a tagállamok igénybe vehetik a 750 milliárd eurós Next Generation EU helyreállítási alapot, és további uniós forrásokat is fordíthatnak erre a célra. A szükséges beruházások támogatása érdekében a Bizottság elfogadta az új uniós megújulóenergia-finanszírozási mechanizmus szabályait is, megkönnyítve a tagállamok közötti együttműködést a megújulóenergia-projektek finanszírozása és megvalósítása terén.

Az Európai Bizottság arról is határozott, hogy a Horizont 2020 program keretében 1 milliárd eurós pályázati felhívást tesz közzé olyan kutatási és innovációs projektek finanszírozására, amelyek célja a klímaválság enyhítése, és amelyek hozzájárulnak Európa egyedülálló ökoszisztémáinak és biológiai sokféleségének védelméhez.