Kombinált hitelek: az Otthon Startnál ez lesz a fő versenyszíntér

A bankok sorra vezetik be a kombinált hitelkonstrukciókat, amelyekben a CSOK Plusz mellé felvett piaci lakáshitel kedvezményes kamatozással érhető el.

Ez a verseny már most zajlik, de az Otthon Start megjelenése után bizonyosan tovább éleződik – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, aki szerint a 3 százalékos támogatott hitel mellé kínált piaci hitelkamat kulcskérdéssé válhat a bankok ügyfelekért folyó versenyében.