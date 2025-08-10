Kezdőlap Gazdaság Kombinált hitelek: az Otthon Startnál ez lesz a fő versenyszíntér
Kombinált hitelek: az Otthon Startnál ez lesz a fő versenyszíntér

AzÜzlet.hu

Fotó: Építészfórum

A bankok sorra vezetik be a kombinált hitelkonstrukciókat, amelyekben a CSOK Plusz mellé felvett piaci lakáshitel kedvezményes kamatozással érhető el.

Ez a verseny már most zajlik, de az Otthon Start megjelenése után bizonyosan tovább éleződik – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, aki szerint a 3 százalékos támogatott hitel mellé kínált piaci hitelkamat kulcskérdéssé válhat a bankok ügyfelekért folyó versenyében.

A kombinált hitelek térnyerése

Az államilag támogatott otthonteremtési programok – például a CSOK Plusz vagy a Babaváró hitel – nyomán megélénkült lakáshitel-keresletre a bankok új, kombinált hitelkonstrukciókkal reagálnak. Ezek lényege, hogy ha az ügyfél a támogatott hitel mellé piaci kamatozású lakáshitelt is igényel, utóbbira jelentős kamatkedvezményt kaphat – emlékeztet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A megoldás célja, hogy a családok számára a teljes finanszírozási csomag kedvezőbbé váljon: csökkenjen a piaci hitel kamata és így a havi törlesztőrészlet, miközben a támogatott hitel előnyei is érvényesülnek. A bankok ezzel a megoldással igyekeznek kihasználni az állami támogatások generálta keresletet, és saját piaci hiteleiket is vonzóbbá tenni a hitelfelvevők számára.

