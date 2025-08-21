Kezdőlap Gazdaság Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET
Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.

A Kormány a juttatások korábbi utalásával és kézbesítésével a családok iskolakezdési terheit könnyíti. A Magyar Posta augusztus 21-étől kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást (GYES-t) és a gyermeknevelési támogatást (GYET-et), a Magyar Államkincstár pedig augusztus 22-én utalja a bankszámlákra ezeket a támogatásokat. Az ellátások korábbi folyósítása idén mintegy 1 millió 45 ezer családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt.

A Kormány július 1-jén elindította Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amely közel 1 millió családot érint. A családi adókedvezmény megduplázásának első üteme már hatályba lépett, a második pedig 2026. január 1-jén következik. Egy gyermeknél 15 ezer, két gyermeknél 60 ezer, három gyermeknél 148.500 Ft az adókedvezmény, amely további gyermek esetében további 49 500 forinttal emelkedik. A családi adókedvezmény megduplázása, valamint a három-, majd a kétgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége komoly segítséget jelent a magyar családoknak a mindennapokban.

