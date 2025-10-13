Kezdőlap Egészség-ügy Kórházak energetikai korszerűsítését célzó elemmel bővül a Jedlik Ányos Program
Kórházak energetikai korszerűsítését célzó elemmel bővül a Jedlik Ányos Program

Steiner Attila

Csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlik Ányos energetikai program; a kórházak fejlesztését európai uniós forrásból finanszírozzák – mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

Steiner Attila kiemelte, a jelentős kórház energetikai korszerűsítési program célja, hogy a pályázatot elnyert intézmények hosszú távon is működőképesek maradjanak, és sokkal kevesebbet kelljen költeniük az energiaszámlára. Ennek érdekében a pályázat segítségével az érintett intézményeknél nyílászáró cserét, szigetelést és fűtéskorszerűsítést támogatnak.

Előzetes kalkulációk szerint a 89 milliárd forintos keretösszegből 70 kórházi épületet és 20 mentőállomás épületét tudják majd felújítani.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a mostani nem nyílt, hanem kiemelt pályázat, így azon csak előre meghatározott intézmények tudnak részt venni.

A szaktárcával közösen olyan intézményeket választottak ki, amelyek biztosan meg tudják ugrani a főbb kritériumot: a pályázónál 30 százalékos energiafogyasztás csökkentést kell elérni a beruházások hatására, így az energiaszámlák is ennyivel csökkennek.

Rámutatott, a kiválasztottak között sok vidéki intézmény van, de vannak fővárosiak is, mint például a sajtótájékoztató helyszíne, az Észak-budai Szent János Centrumkórház Kútvölgyi szakrendelője, amelynek a felújítására 2,64 milliárd forintot terveznek allokálni. Az államtitkár úgy vélte, a beruházás hatására energetikailag teljesen rendbe lehet tenni az épületet.

A másik fővárosi intézmény a Nyírő Gyula kórház, a vidéki helyszínek között pedig szerepel egyebek mellett Győr, Veszprém, Debrecen, Szolnok, Nyíregyháza, valamint Ózd, Balassagyarmat, Pásztó és Karcag is.

