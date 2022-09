Kormányinfó: magán is spórol az állam, hatósági áras lesz a tűzifa

A kormány 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő az állami szerveknél és az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál. Emellett a jövő héttől az erdőgazdaságoknál is lehet tűzifát venni, amelyre hatósági árat fog megállapítani a kormány – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a kormány magán kezdi a takarékoskodást, amely azonban nem érinti a kórházakat és a bentlakásos szociális intézményeket.

A miniszter értékelése szerint egész Európában rendkívül nehéz az energiaellátási helyzet, és az energiaárak emelkedése miatt gazdasági válsághelyzet alakult ki. Egyértelmű, hogy a szankciós politika nem váltotta be a reményeket – mondta.

A tűzifa hatósági ára kapcsán a miniszter elmondta:

az erdőgazdaságok mindenkinek tudnak biztosítani tíz köbméter fát, ami egy háztartás téli fűtésére elegendő.

Szólt arról is, hogy szénprogramot is indítanak. A jelenlegi 50 ezerről akár 280 ezer tonnára is emelhető a kitermelés külszíni fejtés esetén, az ehhez szükséges lépéseket a következő napokban a kormány megteszi.

Gulyás Gergely a termelési láncok fenntartásával indokolta, hogy az energiaintenzív kis- és közepes vállalkozásoknak támogatási programot dolgoznak ki a gázra és a villanyra.

Megerősítette, hogy a távhő ára a lakossági fogyasztóknak nem változik. A kormány programot indít, hogy minden távhővel fűtő lakást mérőórával lássanak el – közölte a miniszter.