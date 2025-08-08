Kezdőlap Hírek Környezetbarát csatornatisztítás Bécsben: az E-FLUSH munkába állt
HírekZöld üzlet
No menu items!

Környezetbarát csatornatisztítás Bécsben: az E-FLUSH munkába állt

Bódi Ágnes

A képen Jürgen Czernohorszky, Bécs klímavédelmi városi tanácsnoka látható az E-FLUSH csatornatisztító jármű előtt. © Stadt Wien/Markus Wache

A Bécsi Csatornázási Művek, a Wien Kanal bemutatta az első teljesen elektromos üzemeltetésű csatornatisztító járművét, az E-FLUSH-t, amely nemcsak csökkenti a kibocsátást, hanem csendesebb is a városlakók örömére.

Az E-FLUSH az egyik legkorszerűbb technológiát alkalmazza a csatornatisztításban. A jármű ugyanis saját vízvisszaforgató rendszere révén a csatornából felszívott anyagokat – víz, kavics és üledék – helyben szétválasztja, a megtisztított vizet pedig újrahasznosítja a tisztítás során. Ez nemcsak jelentős vízmegtakarítást tesz lehetővé, akár napi 10 köbmétert, hanem gyorsabbá és hatékonyabbá is teszi a munkát, különösen a szűkebb városi utcákban, ahol így nincs szükség a tűzcsapokra.

A jármű 500 kilowattos (680 lóerős) villanymotorral működik, víztartálya 2.700 litert, az iszaptartály 9.200 litert képes befogadni, és percenként 300 liter vízzel tisztítja a csatornákat. A belső égésű motor hiánya miatt az eszköz zajterhelése is jelentősen csökkent, ezáltal az éjszakai munkák zavaró hatása jelentősen mérséklődik.

A Wien Kanal jelenleg több mint 2.500 kilométernyi csatornahálózatot üzemeltet, naponta közel félmilliárd liter szennyvizet szállít el környezetbarát módon, 2 millió ember és 180.000 ingatlan kiszolgálásával. A hálózat évente mintegy tíz kilométerrel bővül, a karbantartást  nemcsak hagyományos módszerekkel, hanem korszerű robottechnológiával is végzik. Ezek a robotok a föld alatt, a csatornákban mozogva képesek felderíteni a csövek esetleges sérüléseit vagy hibáit, ezzel segítve a gyors és hatékony karbantartást, anélkül, hogy nagyobb földmunkára vagy feltárásra lenne szükség. Tavaly ezek a robotok több mint 200 kilométernyi vezetéket térképeztek fel.

Bécs városvezetése szerint ez az innováció nemcsak a klímavédelem szempontjából fontos, hanem példaértékű lehet más városok számára is.

“Az E-FLUSH bevezetése előrelépést jelent a környezettudatos csatornatisztításban, és hozzájárul ahhoz, hogy Bécs a fenntartható városi infrastruktúra terén is jó példát mutasson a jövő városai számára.” – hangsúlyozta Jürgen Czernohorszky, a város klímavédelmi tanácsnoka.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

A fogyasztói árak emelkedéséről: júliusban átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat

Júniushoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak -
Tovább
Gazdaság

Mol-csoport eredménye a második negyedévben romlott

A körforgásos gazdasági szolgáltatások EBITDA-ja 2025 második negyedévében mínusz 3,7 milliárd forintra esett vissza az első negyedévi 4,8 milliárd forintról.
Tovább
Hírek

Lublin városa és a Lublini vajdaság ad otthont a CONNECT 2026 nemzetközi légiközlekedési konferenciának

Lublin városa és a Lublini vajdaság lesz a házigazdája a 22. CONNECT nemzetközi konferenciának, amelyet 2026. február 17–19. között rendeznek meg a Lublini Konferenciaközpontban.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Környezetbarát csatornatisztítás Bécsben: az E-FLUSH munkába állt

Hírek
Az E-FLUSH az egyik legkorszerűbb technológiát alkalmazza a csatornatisztításban. A jármű ugyanis saját vízvisszaforgató rendszere révén a csatornából felszívott anyagokat – víz, kavics és üledék – helyben szétválasztja, a megtisztított vizet pedig újrahasznosítja a tisztítás során.
Tovább

A fogyasztói árak emelkedéséről: júliusban átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat

Gazdaság
Júniushoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak -
Tovább

Mol-csoport eredménye a második negyedévben romlott

Gazdaság
A körforgásos gazdasági szolgáltatások EBITDA-ja 2025 második negyedévében mínusz 3,7 milliárd forintra esett vissza az első negyedévi 4,8 milliárd forintról.
Tovább

2026-ban meg sem állunk Amerikáig – közvetlen járatot indít az American Airlines

Turizmus
Fotó:American Airlines A turisztikai szakma régi vágya teljesül azzal, hogy...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Környezetbarát csatornatisztítás Bécsben: az E-FLUSH munkába állt

Az E-FLUSH az egyik legkorszerűbb technológiát alkalmazza a csatornatisztításban. A jármű ugyanis saját vízvisszaforgató rendszere révén a csatornából felszívott anyagokat – víz, kavics és üledék – helyben szétválasztja, a megtisztított vizet pedig újrahasznosítja a tisztítás során.
Tovább
Gazdaság

A fogyasztói árak emelkedéséről: júliusban átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat

Júniushoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak -
Tovább
Gazdaság

Mol-csoport eredménye a második negyedévben romlott

A körforgásos gazdasági szolgáltatások EBITDA-ja 2025 második negyedévében mínusz 3,7 milliárd forintra esett vissza az első negyedévi 4,8 milliárd forintról.
Tovább
Hírek

Lublin városa és a Lublini vajdaság ad otthont a CONNECT 2026 nemzetközi légiközlekedési konferenciának

Lublin városa és a Lublini vajdaság lesz a házigazdája a 22. CONNECT nemzetközi konferenciának, amelyet 2026. február 17–19. között rendeznek meg a Lublini Konferenciaközpontban.
Tovább
Hírek

44 milliárd forintot költöttek SZÉP-kártya birtokosok júniusban

A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki.
Tovább
Hírek

Duna House: lakbércsökkenést hozhat az Otthon Start Program

Az Otthon Start Program az albérletpiacon kettős hatással járhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata, ami a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban
Tovább
Hírek

Sziget – Francia, német és holland rendőrök segítik a BRFK munkáját a fesztiválon

Francia, német és holland rendőrök segítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkáját az idei Sziget fesztiválon.
Tovább
Hírek

Kétszer csenget, de nem szennyez: Bécsben egyre zöldebb a kézbesítés

2025 végére Bécsben kizárólag gyalogosan, kerékpárral vagy elektromos járművekkel történik majd a postai kézbesítés,
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Gazdaság

Rekordszinten a bitcoin jegyzése

Rekordszintre emelkedett a bitcoin jegyzése a dollárral szemben péntek reggel az intézményi befektetők keresletének a hatására.
Tovább
Pénzvilág

Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye

Több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrált zöld kötvényére a Raiffeisen Bank Zrt., melyet 300 millió euró összegben bocsátott ki, megerősítve ezzel a fenntartható finanszírozás iránti...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Környezetbarát csatornatisztítás Bécsben: az E-FLUSH munkába állt

Az E-FLUSH az egyik legkorszerűbb technológiát alkalmazza a csatornatisztításban. A jármű ugyanis saját vízvisszaforgató rendszere révén a csatornából felszívott anyagokat – víz, kavics és üledék – helyben szétválasztja, a megtisztított vizet pedig újrahasznosítja a tisztítás során.

A fogyasztói árak emelkedéséről: júliusban átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat

Júniushoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak -
© 2025 | www.azuzlet.hu