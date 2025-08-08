Környezetbarát csatornatisztítás Bécsben: az E-FLUSH munkába állt

A Bécsi Csatornázási Művek, a Wien Kanal bemutatta az első teljesen elektromos üzemeltetésű csatornatisztító járművét, az E-FLUSH-t, amely nemcsak csökkenti a kibocsátást, hanem csendesebb is a városlakók örömére.

Az E-FLUSH az egyik legkorszerűbb technológiát alkalmazza a csatornatisztításban. A jármű ugyanis saját vízvisszaforgató rendszere révén a csatornából felszívott anyagokat – víz, kavics és üledék – helyben szétválasztja, a megtisztított vizet pedig újrahasznosítja a tisztítás során. Ez nemcsak jelentős vízmegtakarítást tesz lehetővé, akár napi 10 köbmétert, hanem gyorsabbá és hatékonyabbá is teszi a munkát, különösen a szűkebb városi utcákban, ahol így nincs szükség a tűzcsapokra.

A jármű 500 kilowattos (680 lóerős) villanymotorral működik, víztartálya 2.700 litert, az iszaptartály 9.200 litert képes befogadni, és percenként 300 liter vízzel tisztítja a csatornákat. A belső égésű motor hiánya miatt az eszköz zajterhelése is jelentősen csökkent, ezáltal az éjszakai munkák zavaró hatása jelentősen mérséklődik.

A Wien Kanal jelenleg több mint 2.500 kilométernyi csatornahálózatot üzemeltet, naponta közel félmilliárd liter szennyvizet szállít el környezetbarát módon, 2 millió ember és 180.000 ingatlan kiszolgálásával. A hálózat évente mintegy tíz kilométerrel bővül, a karbantartást nemcsak hagyományos módszerekkel, hanem korszerű robottechnológiával is végzik. Ezek a robotok a föld alatt, a csatornákban mozogva képesek felderíteni a csövek esetleges sérüléseit vagy hibáit, ezzel segítve a gyors és hatékony karbantartást, anélkül, hogy nagyobb földmunkára vagy feltárásra lenne szükség. Tavaly ezek a robotok több mint 200 kilométernyi vezetéket térképeztek fel.

Bécs városvezetése szerint ez az innováció nemcsak a klímavédelem szempontjából fontos, hanem példaértékű lehet más városok számára is.

“Az E-FLUSH bevezetése előrelépést jelent a környezettudatos csatornatisztításban, és hozzájárul ahhoz, hogy Bécs a fenntartható városi infrastruktúra terén is jó példát mutasson a jövő városai számára.” – hangsúlyozta Jürgen Czernohorszky, a város klímavédelmi tanácsnoka.