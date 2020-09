Koronavírus – Itt a második hullám, járványtagadókkal

Újabb veszély: Magyarországon is nőtt a vírustagadók száma. Életbe léptek a külföldiek beutazását korlátozó magyar szabályok, miután itthon is megugrott az új megbetegedések száma. Az iskolakezdés is oka lehet a járvány erőteljesebb megjelenésének. Tüntetéseket, és felgyorsított gyógyszer engedélyezési eljárást, új törvény reakciót szült az újabb Covid-19 hullám világszerte, miközben több mint 140 vakcinával kíséreteznek.

Szeptember 1-jétől ismét korlátozottak a külföld beutazási feltétételei. Alapszabály szerint nem magyar állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a hazatérő magyaroknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén. A szakértők arra figyelmeztetnek:

“Az iskolakezdés miatt kiemelt a szülők és a pedagógusok felelőssége; a beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni.”

“Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Az együtt szórakozó fiatalokat kérjük, hogy ne igyanak közös üvegből, és ők is tartsák az általános óvintézkedéseket” – fogalmazta meg a kormányzat a legfontosabb szabályokat.

Hozzátették: a hatósági házi karantént szigorúan tartsák be az érintettek. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, baráti, családi és egyéb találkozókra, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

“Ha a szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés továbbterjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését” – hangsúlyozták.

A Portfolio-nak Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikus professzora azt mondta: az iskola indulása növelni fogja a reprodukciós számot. Szerinte a tesztelés és a kontaktuskövetés hatékonyságát is sürgősen javítani kellene. Ha kizárólag a tünetesekre fókuszálunk, akkor nagyon sok időt veszítünk, nem véletlen, hogy Németország is stratégiát módosított ebben a tekintetben – vélekedett a matematikus.

A pécsi víruslaboratóriumban eddig 450 hatóanyagot teszteltek, ezek közül öt ígéretesnek mondható, mert nagyon jó hatásfokkal tudta laborkörülmények között csökkenteni a vírus fertőzőképességét.

Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja víruslaborjának vezetője egy nyilatkozatában veszélyesnek nevezte, hogy nőtt a vírus- és járványtagadók, valamint az oltásellenesek száma Magyarországon is.

Sajnálatosnak nevezte, hogy sokan nem veszik komolyan a maszkhasználatot, a távolságtartást, feleslegesnek tartják az óvintézkedéseket, és inkább azoknak hisznek, akik szerint csak pánikkeltés van, nincs is igazi járvány. A légúton terjedő fertőzésnél komoly következményekkel járhat, hogy nő a járványtagadók tábora, ugyanis elég, ha egyetlen ilyen, “magát a szakembereknél tájékozottabbnak tartó fertőzött” maszk nélkül száll fel a buszra, és eltüsszenti magát – hangsúlyozta.

Ezért is nyilatkozhatott úgy az amerikai gyógyszerhatóság vezetője a Financial Timesnak, hogy kész felgyorsítani a Covid-19-védőoltás engedélyezését.

Dr. Stephen Hahn, az FDA vezetője azt mondta: a hatóság akár a klinikai vizsgálatok harmadik szakaszának befejezése előtt hajlandó kiadni a szükséges engedélyeket abban az esetben, ha a kormányzati illetékesek szerint a védőoltás jótékony hatása meghaladja a kockázatok veszélyét. Ez gyakorlatilag megegyezik az orosz vakcina bejelentésével. Az orosz védőoltás anélkül kerül piacra, hogy esetleges mellékhatásait az embereken végzett tömeges teszteléssel – azaz a klinikai vizsgálatok harmadik szakaszával – kivizsgálták volna. Amerikában és Berlinben is tüntettek a járványügyi intézkedések miatt. Berlinben több ezren a német kormány koronavírus-járvány miatti korlátozásai ellen vonultak utcára – annak ellenére, hogy a COVID-betegek száma ismét egyre nő Németországban. A tüntetésen résztvevők jelentős többsége nem tartotta be a közösségi távolságtartás szabályait, és nem viselt az orrot és a szájat eltakaró arcmaszkot sem. Az izraeli kormány elfogadta az ország településeit a koronavírus-fertőzöttség alapján besoroló, “közlekedési lámpa” nevű tervet – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet média hétfőn.

A Roni Gamzu professzor, koronavírus-biztos által kidolgozott “közlekedési lámpa” terv megkülönbözteti Izrael mintegy ötszáz települését: a helyi koronavírus-fertőzöttség alapján mindegyikről eldöntik, hogy piros, narancssárga, sárga vagy zöld besorolásúnak minősül-e. A színek alapján határozzák meg, hogy az egyes helyeken milyen óvintézkedések vagy válságkezelő szabályok érvényesek az ott élők számára, például hányan tartózkodhatnak egy időben zárt, illetve nyitott térben, megindulhat-e a tanítás, és ha igen, miként.