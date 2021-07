Koronavírus – Izraelben az időseket újraoltják

Az idősek augusztus elején kezdődő újraoltásáról, a harmadik adag vakcina beadásáról döntöttek az izraeli egészségügyi minisztériumban – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja.

A koronavírus egyre jobban terjedő delta változata miatt ismét kitört koronavírus-járvány megfékezésére az egészségügyi minisztérium járványügyi szakértő-bizottsága az oltás harmadik adagjának beadása mellett döntött szerda esti ülésén a 65 év fölöttiek és a veszélyeztetett csoportok számára. Az emlékeztető oltásokat már a jövő héttől elkezdik beadni Izraelben.

A Háárec című újságban megszólaltatott szakemberek bírálata szerint a minisztérium a vakcina harmadik dózisáról a nemzetközi szabályozás jóváhagyása nélkül, megbízható és átfogó adatok hiányában határozott.

A ynet szerint Naftali Bennett miniszterelnök és Nicán Horovic egészségügyi miniszter elsősorban a házi és gyorstesztekkel, valamint az oltásokkal próbálja megállítani a pandémiát. A 12-es kereskedelmi TV értesülése szerint a politikai döntéshozók, és nem elsősorban

a járványügyi szakemberek sürgetésére kerül sor a harmadik dózis beadására.

A szakemberek elsősorban azért bizonytalankodtak, mert nem tudják, hogy érdemes-e néhány hónapot várni az oltás új, a delta variáns ellen is hatékony változatára, vagy már most oltsanak harmadszor is a jelenleg rendelkezésre álló vakcinával.

A késlekedés a járvány gyorsabb terjedését, és ezzel számos idős ember megbetegedését okozhatja, miközben egyelőre nincsenek hatástanulmányok a harmadik adag biztonságosságáról és hatékonyságáról. Azt viszont már több tanulmány kimutatta, hogy az elsőként, már tavaly december végétől beoltott idősek és veszélyeztetettek valószínűleg jobban kitettek a fertőzésnek a delta hullámban a szervezetükben található ellenanyagok mennyiségének csökkenése miatt.

2260 új vírushordozót szűrtek ki és regisztráltak Izraelben egy nap alatt, az elvégzett több mint százezer teszt 2,38 százaléka bizonyult pozitívnak. A kórházban ápoltak száma 258-ra nőtt, akik közül 153-an súlyos esetnek számítanak, és 28-an lélegeztetőgép segítségére szorulnak.

A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 772 362 embert (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 62,07 százaléka. A pandémia kezdete óta 865 877 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6461-en haltak meg Izraelben.