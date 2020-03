Koronavírus. Leáll a győri Audi-gyár

Az autóipart az ág is húzza: nem elég, hogy az idei évtől beélesedett az EU drasztikus károsanyag kibocsátás elleni szankciórendszere, itt a koronavírus is, ami miatt még az iparág emblematikus eseményének számító Genfi autószalont, majd a Pekingi autószalont, valamint az áprilisi NewYork-i nemzetközi autókiállítást is lemondták. Tüttő László autóipari szakértő szerint ami még ennél is nagyobb baj, hogy Kínában jelentősen visszaesett az új autók eladása.