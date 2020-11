Koronavírus – Németország. Húszmilliárd eurós zárlat

A koronavírus-járvány erősödése miatt november végéig elrendelt részleges zárlat közel húszmilliárd euróba kerül, és további 1 százalékponttal csökkentheti Németország GDP-jét – vélik elemzők.

Az egyik legtekintélyesebb német gazdaságkutató intézet, a kölni IW (Institut der Deutschen Wirtschaft) szerint a hétfőn életbe lépő járványlassító zárlat hatása nemcsak a korábban vártnál nagyobb GDP-csökkenésben mutatkozik majd meg, hanem nagyobb munkanélküliségben is. Az állástalanok száma az idén 591 ezerrel, jövőre további 15 ezerrel nőhet.

A becslés csak arra az esetre vonatkozik, ha a zárlatot a kormányzati bejelentéseknek megfelelően november végén feloldják. Ha tovább érvényben maradnak az új korlátozó intézkedések, a GDP akár 2 százalékponttal is csökkenhet, és jövőre akár 180 ezerrel is emelkedhet a munkanélküliek száma – emelte ki Michael Hüther, az IW igazgatója a Bild am Sonntag című lapnak nyilatkozva.

Egy másik vezető gazdaságkutató intézet, a berlini DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) számításai szerint a több ágazatot kényszerszünetre ítélő rendelkezések 19,3 milliárd euróba (7000 milliárd forint) kerülnek. A legnagyobb – 5,8 milliárd eurós – bevételkiesést az idegenforgalom és a vendéglátás szenvedi el. A kultúra, a sport és a szórakoztatóipar területén 2,1 milliárd euró, a kiskereskedelemben 1,3 milliárd euró kiesés keletkezhet.

A Welt am Sonntag című lapban ismertetett számítások szerint az újabb zárlat nagy vesztesei közé tartozik a feldolgozóipar is, 5,2 milliárd eurós kieséssel. Megszenvedik a korlátozásokat egy sor további terület vállalkozásai is, például a szállítmányozó cégek és az úgynevezett szépségipar szereplői, például a legtöbb tartományban ugyancsak bezárásra kényszerülő kozmetikai szalonok és tetováló stúdiók.

A szövetségi kormány és a tartományi kormányok megállapodása szerint november 2-tól 30-ig a fertőzésveszéllyel járó közvetlen testi kapcsolatok csökkentése céljából az ország teljes területén bevezetik azt az alapszabályt, hogy legfeljebb két háztartás tagjai és maximum tíz ember tartózkodhat együtt magán- és közterületen.

Csaknem teljesen leállítják az idegenforgalmat és a vendéglátást, a szállodák így csak üzleti úton lévő vendégeket fogadhatnak, és a vendéglők csak elvitelre főzhetnek.

Felfüggesztik a kulturális intézmények – például múzeumok, színházak és mozik -, az amatőrsport-egyesületek és a szabadidő közös eltöltésére szakosodott egyéb intézmények és vállalkozások tevékenységét is. A megállapodás több pontját tartományonként eltérő módon ültetik át a gyakorlatba, így például míg Bajorországban valamennyi szépségszalon zárva lesz novemberben, Türingiában és Szászországban az eddigi fertőzéshigiéniai óvintézkedések mellett tovább dolgozhatnak a kozmetikusok.

A német gazdaság a harmadik negyedévben, a járvány eddigi legcsendesebb időszakában még lendületben volt, a GDP rekord mértékben, 8,2 százalékkal nőtt az előző három hónaphoz képest, ugyanakkor az egy évvel korábbihoz képest 4,2 százalékkal csökkent.

Az IW szerint a német GDP 2020-ban 6,25 százalékkal csökken, 2021-ben pedig 4,5 százalékkal nő. A DIW 2020-ra 6 százalékos GDP-csökkenést vár, míg 2021-re 4,1 százalékos növekedést jelez előre.