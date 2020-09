Koronavírus teszt. Hol, mikor, mennyiért?

Mennyibe kerül, és hol kérhetünk vírustesztet? A Covid teszt nem ingyenes Magyarországon – tünetmentesség esetén. Munkatársunk a tesztelés lehetőségeiről készített gyorsmérleget. Tünetmenteseknek – de csak kizárólag tünetmenteseknek – a magánklinikák kínálnak teszt-szolgáltatást. Nagyjából 30 ezer forintos közép áron.

Akiken már jelentkeztek vírusfertőzöttséget jelző szimptómák, azoknak a tesztelés már kórházakban zajlik, magánrendelőkben nem. A közintézményekben megfelelő erre a protokoll, a labor és a szakszerű gyógyítás feltételei is adottak.

Vidéken sokkal kevesebb a magánrendelő és értelemszerűen kisebb a választék is, ha tesztet akarunk csináltatni.

Előre kell bocsájtani: a neten keringő ál-tesztektől természetesen óvakodni kell, akárcsak az ál-gyógyszerektől, hamis adatoktól, félig kész vakcina reményektől és a conteo elméletektől is. Ezen a téren szinte sziszifuszi felvilágosításra lenne szükség, ami azért nehéz, mert ezekben az esetekben nem az ész, hanem a megfoghatatlan hit, tudományellenesség és butaság dominál.

Az mindenesetre kitűnik, hogy az állami egészségügy kiengedte a kezéből a tesztelést, ami óriási üzletet hoz a magánintézeteknek.

Körkép – amire érdemes figyelni

A coronavírus-teszt annak ingyenes Magyarországon, aki már beteg, illetve gyanús tüneteket észlel, és mentő viszi be a kijelölt kórházba. Ez az ingyenesség azonban általában a kontaktszemélyekre is vonatkozik. Ha csupán kíváncsi, hogy vírus hordozó-e, vagy el akar utazni és igazolásra van szüksége, átlag 30 ezer forintért kaphat a PCR teszteredményt. Igaz jelentős szóródást is tapasztalható, például van, ahol akciós az ár, ugyanígy, ha visszatérő a tesztkérő, vagy betegek esetében is adnak kedvezményt. Többnyire előre kell bejelentkezni a tesztre – akadt olyan is, ahol a pénteki érdeklődés után már csak szerdán tudtak volna fogadni.

Nagyon fontos elolvasni a kiválasztott magánklinika ide vonatkozó tájékoztatójának minden betűjét, mert lényeges információkat tartalmazhat. Például másik bejáratot tartanak fenn a belépésre, és van, ahol csak bankkártyát fogadnak el. Számos előírást javasolnak a teszt hatékonysága érdekében, amelyeket hasznos megfogadni. Csak úgy, felhívni egy kórházat vagy rendelőintézetet koronavírus gyanú esetén nincs értelme – például a János kórházban vagy a Kapás utcai rendelőben egyáltalán nem foglalkoznak a járványhelyzettel.

Mindez végül is érthető, hiszen koncentráltan folyik a gyógyítás, megfelelő szakmai körülmények mellett. Aki ezt nem tudja, készüljön fel egy minimum fél órás telefonálási időre, miközben végig hallgatta az adott egészségügyi intézmény félórás automata tájékoztatóját. Nagyon sokszor éppen a körzeti orvost nehéz elérni telefonon, – pedig őt kellene – mert egy másik beteggel foglalkozik, az asszisztense meg éppen receptet ír, és nem veszik fel sem a mobil, sem a vezetékes telefont, ezért a legfontosabb ekkor is a türelem!

Tesztek és árak – mutatóba

A Nemzetközi Oltóközpont visszatérő pácienseiket kedvezményes áron PCR tesztelik, 26.900 forintért. Az iCHROMA™ antitest teszt 14800, illetve 12800, az iCHROMA™ antigén tesztnél hasonlóak a tarifák.

Az antitest teszt lényege, hogy azt vizsgálják, valaki átesett-e már a fertőzésen.

A PCR teszt, amit annyiszor emlegetünk mostanában, egy polimeráz láncreakción alapuló teszt, mely a vírus egyik részét, az RNS-t mutatja ki. Ezt az eljárást akkor alkalmazzák, ha feltételezhető, hogy a vírus megtalálható a felső légutak nyálkahártyáján. Előnye, hogy akár már a tünetek megjelenése előtti néhány nappal kimutathatóvá válhat a koronavírus fertőzés, de sajnos nem 100 százalékban – ezért javasolják a teszt ismétlését.

A betegség gyógyulása után a vírus eltűnik a nyálkahártyáról. Ha a páciensnél korábban igazolták a koronavírus fertőzést, akkor két, különböző időben vett, negatív PCR teszt eredménye igazolja a gyógyulást. Ha viszont korábban nem történt vizsgálat, akkor önmagában egy negatív PCR eredmény semmit nem árul el arról, hogy azért negatív, mert a páciens már meggyógyult, vagy pedig azért, mert nem is volt fertőzése.

Az Oltóközpont honlapja szerint, amennyiben a nyitva tartásuk alatt legkésőbb 14 óráig foglal valaki időpontot, az eredményt 24-48 órán belül megkapja e-mailben. A későbbi érkezéssel 36-72 óra a határidő. Fontos: a pénteken levett eredményeket csak kedden tudják elküldeni, mert hétvégén (és ünnepnapokon) nem dolgozik a labor. A teszt eredményét magyar és angol nyelven adják ki.

Ha a labor gyanúsnak tartja a mintáját, önköltségen további teszteket végez, ilyen esetekben elhúzódhat a lelet kiadása!

A mintavételhez éhgyomor szükséges, a mintavételt megelőző 8 órában (antigén teszt esetén egy órában) tilos enni, inni, dohányozni, fogat mosni, szájat öblíteni (vízzel sem), rágógumit, cukorkát és egyéb szájfrissítőt használni. (Más kórház szerint szabad inni, de csak vizet.)

A Budai Egészségügyi Központban 28 ezer forintba kerül a PCR Teszt.

Az Istenhegyi úti Klinikán 39 ezer Forint a teszt ára. Nem kevés, ráadásul még azt is odaírják a honlapra, hogy hozzon mindenki papírzsebkendőt magával, ami azért talán beleférne egy ekkora összegbe.

A Nemzeti Népegészségügyi Központban telefonon történő megkeresésemre azt mondták, 30 ezer a teszt, de mindenképpen érdemes előtte a honlapot tanulmányozni, már csak időpont kérése miatt is.

A Medicover.hu vizsgálati díja engedménnyel 30 ezer forint. A hét utolsó munkanapján történő mintavételezés esetén az eredmény a következő napon áll az ügyfelek rendelkezésére, a hétvégi leletkiküldés 10 ezer forint /minta díj kifizetése mellett.

A magas érzékenységű szerológiai teszt nagy pontossággal mutatja meg, hogy valaki fertőzött-e vagy már átesett a fertőzésen és gyógyult, illetve védettsége van. Ennek a vizsgálatnak a díja 22.500 forint.

A komplex vizsgálati csomag, amely tartalmazza a PCR és a magas érzékenységű szerológiai tesztet is, engedménnyel 47 ezer forint, és az eredményre csak három munkanapot kell várni.

Az Emineo Magánkórház az elsők között kezdte el a tesztek végzését Magyarországon. Jelenleg náluk a PCR gyorsteszt ára 29 ezer forint, a kombinált PCR plusz az antitest gyorsteszt 36 ezer forint. A szolgáltatásról a számlát 10 napon belül titkosított e-mailben elküldik a megadott email címre. Pozitív teszteredmény esetén az aktuális eljárásrendnek megfelelő protokoll szerint járnak el, és a teendőkről tájékoztatják a beteget.

-EL-