Korrekció mellett is stabil forgalmat mutatott a tőzsde szeptemberben

Szeptemberben mérsékeltebb teljesítményt mutatott a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe: a tavaszi-nyári csúcsokat követően a BUX szeptember végére 3,6 százalékos korrekcióval 98 871,6 ponton zárta a hónapot. Az azonnali részvénypiac forgalma ugyanakkor meghaladta az 330,9 milliárd forintot, amely napi átlagban 15 milliárd forintnak felelt meg – közölte a Budapesti Értéktőzsde az MTI-vel.

A blue chipek közül ismét az OTP Bank részvényei vonzották a legnagyobb tőkét, 206,9 milliárd forintos forgalommal. A bankot a Richter Gedeon követte 40,4 milliárd forinttal, míg a harmadik helyen a Mol végzett 32,8 milliárd forintos forgalommal. A közepes és kisebb kapitalizációjú vállalatok közül a RÁBA Nyrt. teljesítménye emelkedett ki, 51,3 százalékos árfolyam-emelkedést elérve szeptemberben.

A BÉT további indexei szintén mérsékelt korrekciót mutattak: a régiós nagyvállalatokat követő CETOP NTR 2157,6 ponton, míg a kisebb, innovatív cégek teljesítményét jelző XTEND index 1777,5 ponton zárta a hónapot.