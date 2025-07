Korszakváltás a neten: így szorulnak ki a tartalomkészítők a keresőkből

Az utóbbi hónapokban drámai átalakuláson megy keresztül az online tartalomfogyasztás és -terjesztés világa. A keresőoptimalizálás (SEO), ahogyan ismertük, szétesőben van. A mesterséges intelligencia (AI) térhódítása és a nagy tech cégek stratégiaváltásai alapjaiban rengetik meg az eddig jól működő online marketingmodelleket.

Google: A korábbi partner, ma már rivális

A Cloudflare a világ egyik legnagyobb internetes infrastruktúrával foglalkozó cége, amely több millió weboldal – köztük híroldalak, webshopok, kormányzati és vállalati portálok – forgalmát védi és gyorsítja. Az adataik alapján a Google-ből érkező weboldal forgalom jelentősen visszaesett. Tíz évvel ezelőtt még minden két feltérképezett oldal után egy látogatót küldött a Google a tartalomkészítőkhöz. Hat hónapja ez az arány már 6:1 volt, jelenleg pedig 18:1-re romlott. Vagyis a Google 18 oldalt olvas be, de csak egy látogatót küld, ha egyáltalán. Erről néhány napja egy YouTube videóban számoltak be.

Ez azt jelenti, hogy tíz év alatt kilencszer nehezebb lett látogatót szerezni a Google-ből. A cég vezérigazgatója szerint hamarosan a keresések 90%-ára maga a Google fog válaszolni, anélkül hogy bárki rákattintana külső hivatkozásra. Az AI-alapú “overviews” funkciók egyszerűen kiszorítják a tartalomkészítőket az értékláncból.

AI-asszisztensek: az új keresők, kattintások nélkül

A probléma nem áll meg a Google-nél. Az OpenAI, Claude és más AI-platformok is hasonló mintát követnek. Fél évvel ezelőtt az OpenAI még 250 oldalt olvasott be egyetlen látogatásért cserébe – ma már 1500 oldalt kell „feláldozni” egy látogatóért. Claude esetében ez a szám még sokkolóbb: 60.000 oldal kerül feldolgozásra minden egyes visszairányított látogatóért.

Miért? Mert az emberek hozzászoktak, hogy az AI azonnali, testreszabott válaszokat ad – és nem kell átkattintaniuk egy másik oldalra. Ez gyökeresen újfajta tartalomfogyasztási modellt teremt: válaszokat kérünk, nem tartalmat böngészünk.

Tartalomkészítők: a kihalás szélén?

A hagyományos online tartalomkészítés célja eddig az volt, hogy olvasót, nézőt vagy hallgatót vonzzon – akit vagy reklámmal, vagy előfizetéssel lehetett monetizálni. Ma viszont, ha senki sem látogat el az oldalra, nincs bevétel, és az alkotók elvesztik a motivációt.

Ez nemcsak a bloggerekre vagy újságírókra hat, hanem az egész digitális marketing iparágra. Az elmúlt 20 év „organikus növekedésre” építő marketingmodelljei elavulttá válnak. A keresőoptimalizálás többé nem stratégia – legfeljebb ideiglenes taktika.

A marketing jövője: falak mögött, fizetős modellekkel

A keresőforgalom további visszaesésére számíthatunk. Az új cél a “voice share” lesz – azaz, hogy az AI-asszisztensek válaszaiban minél gyakrabban szerepeljen a márkánk neve vagy üzenete. Ez azonban nehezebben mérhető, mint a hagyományos kattintásalapú mutatók.

Ezzel párhuzamosan nőni fog a fizetett hirdetések szerepe, de ezek drágábbá válnak. Ráadásul a Google, a Facebook és más platformok egyre inkább zárt ökoszisztémaként működnek: nem engedik ki a felhasználót, hanem minden információt “házon belül” tartanak.

Damjanovich Nebojsa, a hazai digitális marketing egyik legismertebb alakja szerint nem pesszimizmus, hanem egy új korszak hajnalán állunk. A klasszikus SEO-központú gondolkodást felváltja az új „marketing playbook”, amely mikro-célzáson, proaktív AI-kampányokon és a „több értéket kevesebb látogatónak” elvén alapul. Ez minden eddiginél nagyobb váltás – szerinte a legnagyobb azóta, hogy az internet létezik. Damjanovich 2003-ban jelentette meg első keresőmarketing könyvét, és közel húsz éven át működött a klasszikus SEO-alapú stratégia. De az utóbbi évek történéseit már ijesztőnek nevezi. “Ne várj eredményeket a SEO-tól, különösen B2B szektorban. Ehelyett aktívan kell keresni a célcsoportokat más, új csatornákon keresztül – legyen az e-mail, közösségi média, vagy mesterséges intelligencián alapuló, prediktív marketing” – javasolja.

Az AI forradalma hasonló jelentőségű, mint az internet megjelenése volt a 90-es években. Csakhogy most nem új csatornák nyílnak, hanem a meglévő csatornák zárulnak be. A keresőoptimalizálás, mint organikus forgalmat generáló eszköz, összeomlóban van. Azok a cégek és alkotók, akik nem ismerik fel ezt időben, és nem alkalmazkodnak, gyorsan el fognak tűnni az online térből.

Horizontális gondolkodás és AI–vezérelt tartalomstratégia: a jövő nyelve

Tóth Mihály, a KERKOM alapítója és kommunikációs szakértő szerint az organikus keresés összeomlása nem meglepetés – két éve már aktívan készültek rá partnereikkel. A klasszikus, nagy tartalommennyiségű, SEO-ra épülő weboldalak helyett egy új típusú tartalomstruktúrát vezetnek be, amelyet ő „T-modellként” ír le. Ennek lényege, hogy a T vízszintes sávjában minél több felületen kell minőségi, márkázott tartalmat közölni, amely értékajánlatot és hivatkozásokat is tartalmaz – ezeket az AI-agentek gyűjtik be, és ezekből állítják össze a keresési válaszokat. A hangsúly tehát már nem a klasszikus vertikális SEO-n van, hanem a horizontális jelenléten és az értékes tartalom kontextusán. Tóth szerint a jövő marketingje nem a kulcsszavakról, hanem pszichológiáról, adatalapú célzásról és mesterséges intelligenciáról szól – a mikrocélzott, személyre szabott kommunikáció ideje jött el.

A konklúzió: nem a keresés szűnik meg – hanem a keresési viselkedés változik meg gyökeresen. A jövő nem azoké, akik optimalizálnak, hanem azoké, akik újradefiniálják, hogyan érik el a közönségüket a mesterséges intelligencia korában.

