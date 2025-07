Kortárs Képzőművészeti Biennálé Pécsen | 2025. június 26–szeptember 21.

Harmadik alkalommal rendezik meg a LOKART Kortárs Képzőművészeti Biennálét Pécsen, amely a város progresszív vizuális művészeti életének egyik legfontosabb seregszemléje.

A biennálé az elmúlt években nemcsak regionális jelentőségre tett szert, hanem nemzetközi szakmai kapcsolatokat is kiépített. A fesztivál története 2021-ig nyúlik vissza, amikor a pandémiát követő első évben, a „mozgás” témája köré szerveződött az első LOKART, akkor még két belvárosi helyszínen.

2023-ban a fő téma az „illúzió” volt, a programsorozat már nyolc helyszínen zajlott, és pécsi, budapesti, valamint testvérvárosi – lyoni és eszéki – művészeket is bemutatott.

Az idei biennálé mottója: „Az én testem, az én váram” – egy olyan, mélyen aktuális és személyes téma, amely a test és az identitás összefonódásával, a test biológiai, társadalmi és pszichológiai aspektusaival, valamint az „én” és a test viszonyának ellentmondásaival foglalkozik.

A 21. század folyamatosan harcot hirdet a test elidegenedésével szemben, amelyre többek között a legutóbbi pandémia is ráébresztette. Intézményi és üzleti érdekhálózatok épülnek arra, hogy elhitessék az emberekkel, hogy képesek uralni a testüket. A testkultúra, a testfétis, az anti-aging kétségbeesett mozgalma az öregedés ellen, a plasztikai műtétek, amelyek képesek az én önmagával szemben támasztott elvárásaihoz, vagy pszichés önképéhez szabni a testet, jól reprezentálják az én és a test közötti feszültségeket.

Összetett és ellentmondásos kérdés tehát a TEST, a LOKART 3.0 idei tematikája.

A témát több, mint 60 kiállító művész alkotásai más-más eszközökkel, különféle aspektusokból közelítik meg, amelyek tematikus blokkokba szerveződnek az m21 Galériában és a belvárosi helyszíneken egyaránt. Köztük a test, mint anyag, az identitás, a test és idő kérdése, az esendő és ösztönök által vezérelt test, a pseudo, vagy a testnélküli test, a szakralitás és a test kapcsolata, a test szimbolikus és absztrakt formái és az önarcképek egyaránt szerepelnek.

A LOKART idei programjában lezárt életművek is helyet kapnak, olyanok, akik a testtel és testtapasztalattal radikálisan foglalkoztak. Így Hajas Tibor és El Kazovszkij alkotásai, vagy a Pécsi Műhely tagjai közül Ficzek Ferenc, Hopp-Halász Károly, Kismányoki Károly munkái. Díszvendégként állít ki Pinczehelyi Sándor és Szíjjártó Kálmán, valamint Ladik Katalin, Drozdik Orsolya, Ujj Zsuzsi is.

Anna Hulacová, Czene Márta, Csáky Mariann, Ember Sári, Érmezei Lili, Fejős Miklós, Göbölyös Luca, Gözde Ilkin, Gyenis Tibor, Gryllus Ábris, Horváth Erzsébet, Iz Öztat, Januskó Klaudia, Kanics Dorottya, Kántor Ágnes, Keresztes Zoltán, Keresztes Zsófi, Kis Róka Csaba, Kiss Adrián, Kölcsey-Gyurkó Sára, Könyv Kata, Major Judit, Makrai Adél, Mátis Rita, Isik Meltem, Menyhárt Marcell, Mevre Tuna, Nadežda Kirćanski, Nemes Anna, Nilbar Güres, Nyári Zsolt, Nyilas Márta, Nyíri Orsolya, Petrányi Luca, Péli Barna, Pinczehelyi András, Piróth Tímea, Reining Vivien, Rezsonya Katalin, Rózsa Luca Sára, Shell Réka, Simon Zsuzsi, Sipos Boglárka, Süveges Rita, Szondi Petra, Szöllősi Géza, Tranker Kata, Udvari Boglárka, Vály Sándor, Varga Rita, Verebics Ágnes, Vékony Dorottya

Külföldi partnereink: a Lyoni és Isztambuli Kortárs Képzőművészeti Biennálé. A kiállító művészek közül Gözde Ilkin, Iz Öztat, Meltem Isik, Mevre Tuna, Nilbar Güres Pécs testvérvárosából, Isztambulból érkeztek. Nadežda Kirćanski pedig a Lyoni Biennálén a fiatal alkotók programjában szerepelt.

A LOKART küldetése, hogy nemzetközileg elismert kortárs művészeti seregszemlévé nője ki magát. Ennek érdekében minden évben egy vendégkurátor is meghívást kap, míg a díjak odaítéléséről szakmai és kritikai zsűri gondoskodik.

A 2025-ös biennálé kiállítási koncepcióját Fekete Valéria művészeti vezető és Százados László kurátor közösen dolgozták ki.

A biennálé vendégkurátora Fenyvesi Áron művészettörténész.

A díjakról döntő szakmai zsűri tagjai: Kevser Güler, az Isztambul Biennálé igazgatója, Marilou Laneuville, a lyoni Kortárs Művészeti Múzeum (macLYON) főosztályvezetője, valamint Hans Knoll, a bécsi Knoll Galéria alapítója. A zsűri elnöke Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum igazgatója és Don Tamás a debreceni Modem vezető kurátora.

A műkritikusok zsűrijében Topor Tünde, Bordács Andrea, Kocsis Katica, Sirbik Attila és Nagy Gergely értékelik a műalkotásokat.

A biennálé megnyitóján a pécsi művésznek járó díjat Nyári Zsolt szobrászművész és Udvari Boglárka festőművész kapta. A kritikusok díját elnyerő Nadežda Kirćanski installációjában érzékenyen tárja fel a kortárs társadalmi közérzetet. A szakmai zsűri fődíját Tranker Kata érdemelte ki, aki két hetes lyoni rezidencia-lehetőséget nyert a Lyon-i Kortárs Művészeti Múzeummal (MAC) való együttműködés jóvoltából.

A fiatal művész díjat – egy dél-franciaországi rezidenciaprogramot – Simon Zsuzsi nyerte el.

A 2025-ös LOKART fő helyszínei: az m21 Galéria a Zsolnay Kulturális Negyedben, valamint a Pécsi Galéria, a Nick Galéria és az Ancora Contemporary Gallery, továbbá a Janus Pannonius Múzeummal való együttműködés révén a JPM Patikamúzeum és a JPM Schaár Erzsébet: Utca.

Június 26-án nyílt meg az m21 Galéria kiállítása, majd sorra nyílnak meg a belvárosi helyszínek tárlatai.

A fesztivál nyitónapján különleges audiovizuális performanszra került sor a Zsolnay Negyed E78-as termében. The End of the Tragedy (A tragédia vége) címmel Julia Heéger és Vály Sándor közös alkotása volt látható, amely nem hagyományos színpadi mű: egy mesterséges intelligencia által generált vetített digitális képvilág és élő zenei kíséret találkozása.

De a hétvége folyamán lesznek szakmai beszélgetések, tárlatvezetések, nyitott műterem látogatások a helyi művészeknél, a Széchenyi téren portrérajzolók, sőt egyedi műalkotásként tetoválást is rendelhetnek az érdeklődők.

A LOKART 3.0 szervezői: Pécs város Önkormányzata és Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Vizuális Művészeti Centruma.

További információ: www.lokart.hu

Fotós:Rajnai Richárd