Kovács Árpád: a jó vezető egyensúlyt teremt a gyors reakció és a stratégiai gondolkodás között

Az Üzlet portálon idén először hirdettük meg azt a közönségszavazást, amelynek eredményeként a december 11.-i ünnepélyes díjátadón a Continental Hotel Budapestben az év legjobb üzleti teljesítményeit ismerjük el. Öröm számunkra, hogy a kezdeményezés erős érdeklődést váltott ki, ami azt is jelzi, hogy a mai, gyorsan változó gazdasági környezetben minden eddiginél fontosabb kérdés lett: milyen vezetői képességekre van szükség a tartós sikerhez.

A témához kapcsolódva felkértük Kovács Árpádot, a Miniszterelnök Stratégiai Tanácsadó Testületének tagját, a közönségszavazásunk szakmai visszaigazolására felkért szakmai tanácsadó testület tagját, ossza meg véleményét arról, hogy tapasztalatai szerint mitől lehet igazán jó egy vezető.

– A mai, gyorsan változó gazdasági környezetben mit tart a legfontosabb vezetői képességnek?

– A napi kockázatokat is látó, azokat kezelni képes, de mindig a távlati célokat szem előtt tartó gondolkodást. A valós lehetőségek megérzésének és az üzleti kalandok elkerülésének képességét – fejtette ki Kovács Árpád.

– Ön szerint miben mérhető ma a jó menedzser teljesítmény? A számokban és eredményekben, vagy abban, hogyan képes inspirálni, megtartani és fejleszteni a csapatát a bizonytalan időkben?

– Leginkább abban, hogy képes inspirálni és egyben tartani a csapatát, s a váratlan helyzetekben higgadtan mérlegelni a lehetőségeket.

– Ha végtelenül le akarjuk szűkíteni a kérdést, mi az az egyetlen vezetői tulajdonság, ami nélkül a mai, változékony környezetben biztosan nem lehet sikeres egy menedzser?

– A valós és nem a vágyak vezérelte üzleti környezet-látás, s ebben érvényesülő kapcsolatépítés tulajdonsága, amiben, mint egy sakkjátszmában a partnerek érdekeire és értékeire is figyelem jut. Igaz ez mindenkor érvényes és minden sikeres vállalkozónak alaptulajdonsága.

Érsek M. Zoltán