Kovács Árpád: nőhet az adósságállomány

A kormány gazdaságvédelmi intézkedései is életet mentenek a koronavírus-járvány idején, de lesz költségvetési hatása, az ország adósságállománya nőhet – mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke.

Kovács Árpád a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, hogy egy család munkája, biztos megélhetése legalább olyan fontos kérdés, mint a járványügyi biztonsága. Tehát más lehetősége egy magára valamit is adó országnak nincs, mint ezeket az intézkedéseket megtenni, akkor is ha ezek áldozatokat követelnek, esetleg fejlesztési programok átírását jelentik vagy adott esetben adósságnövekedést idéznek elő – fogalmazott.

Hozzátette, az intézkedéseknek lesz költségvetési hatása, ami vállalható, ugyanakkor nem kétséges, hogy az ország adósságállománya – ami a GDP arányában tavaly a 60 százalék felé mozdult el – változni fog. “De hát időt nyerünk, s lehetőséget teremtünk arra, hogy éljünk és működjön az ország” – hangsúlyozta.

Kovács Árpád arról is beszélt a rádióban, hogy a kormány időben hozta meg ezeket a fontos gazdasági lépéseket.

A járványt egy sor ágazat megszenvedi, de vannak olyanok is, amelyek viszont a nyertesei közé tartozhatnak. Ezek között megemlítette a telekommunikációs területet, amelyen belül az információs szolgáltatások és a távmunka most kiemelt figyelmet kap.