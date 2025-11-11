Közel 12 milliárd forintot költ digitális hálózati fejlesztésre az MVM Démász és az MVM Émász

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. közel 12 milliárd forintos beruházást hajt végre elosztóhálózatainak digitális modernizálására, ezzel támogatva a zöld átállást – tájékoztatta a társaság kedden az MTI-t.

A tájékoztatás szerint a 2025 májusában kezdődő és 2028 végéig tartó beruházással tovább javul a megújuló energiatermelők hálózati integrációja, valamint az ellátásbiztonság és a kiberbiztonság, egyidejűleg a projekt hozzájárul a klímasemlegességi célok eléréséhez.

A fejlesztések a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz-2.2.2-24) keretében, az Európai Unió és a kormány 100 százalékos vissza nem térítendő támogatásával valósulnak meg.

A projekt az időjárásfüggő, megújuló alapú villamosenergia-termelés, elsősorban a naperőművek, dinamikus felfutásából adódó kihívásokra ad választ a fizikai hálózatfejlesztéseket kiegészítve. A fejlesztés célja, hogy az elosztói hálózatok adatvezérelt, biztonságos és rugalmas módon működjönek, képesek legyenek a termelés és fogyasztás egyensúlyának fenntartására, és biztosítsák a megbízható, fenntartható energiaellátást.

A beruházás keretében megújul a térinformatikai hálózatnyilvántartás, kiépülnek a modern kisfeszültségű adatgyűjtő rendszerek, valamint olyan szenzorokat telepítenek, amelyek valós idejű adatokat szolgáltatnak a hálózat állapotáról, lehetővé téve a távoli felügyeletet.

A fejlesztés része egy mesterséges intelligencián alapuló rendszer kiépítése is, amely a szabálytalan vételezések gyorsabb felismerését szolgálja. A projekt fontos eleme a kiberbiztonsági infrastruktúra megerősítése, valamint egy lakossági online infotérkép létrehozása, amelyen valós időben láthatók lesznek az üzemzavarok és karbantartási munkák a hálózaton – tájékoztatott az MVM.