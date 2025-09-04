Kezdőlap Agrárvilág Közös összefogással kell megvédeni a gazdák érdekeit
Közös összefogással kell megvédeni a gazdák érdekeit

Fotók: Fekete István

Az új, 2027 utáni európai uniós agráriumot érintő költségvetéstervezet jelenlegi formájában elfogadhatatlan, ezért közösen kell fellépnünk ellene – közölte Nagy István agrárminiszter a nyitrai Agrokomplex kiállítást követő szlovák-magyar kétoldalú egyeztetés kapcsán.

Nagy István a Richard Takáč szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterrel folytatott megbeszélésen jelezte, hogy komoly problémát okoz az európai agráriumnak az EU és Ukrajna között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás, ezért Magyarország továbbra is zárva tartja a határait az ukrán mezőgazdasági termékekkel szemben. Számunka továbbra is magyar termelők versenyképessége és megélhetése az első, amit minden eszközzel meg fogunk védeni.

Hozzátette, további veszélyt jelent, hogy ezzel egy időben az unió és a dél-amerikai országok közötti, ún. EU-Mercosur egyezmény is életbe lépne. Ez a kereskedelmi megállapodás, a jelenlegi formájában számos negatív hatást gyakorolna az Európai Unió mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is. A megegyezés megkötését jelen formájában nem támogatjuk, mivel az nem nyújt megfelelő védelmet az uniós és magyar termelők számára – fűzte hozzá.

A kétoldalú egyeztetést megelőzően Nagy István találkozott a V4 országok, valamint Kína szaktárcáinak képviselőivel is. Az agrárminiszter az eseményen meglátogatta többek között a szlovák agrártárca és élelmiszer-biztonsági szervezet pavilonját, a mézszakmai, valamint a magyar kiállítókat is. (AM Sajtóiroda)

Júliusban valósággal felrobbant a személyi hitelek piaca

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, július hónapra vonatkozó adatai. A jegybanki adatsorok alapján elmondható, hogy a személyi hitelek piaca rekordot döntött, miközben a lakáshitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek terén minimális visszaesést hozott a július. A személyi hitelekhez hasonlóan a babaváró és a munkáshitel esetében is nőni tudott a kihelyezés, igaz, jóval szerényebb mértékben, mint a személyi hiteleknél. A júliusi hónap lendületes voltát az is mutatja, hogy az új kihelyezések mértéke a személyi hitelek és a jelzáloghitelek piacán is meghaladta a szezonálisan kiigazított adatokat.
Rossz hírünk van! Nem mindenki tud majd 10 százalékos önerővel Otthon Start hitelt felvenni

Az Otthon Start akár egy meglévő 50 százalékos lakástulajdonnal is felvehető, ez azonban már kizárja a 10 százalékos önerőt, amihez 50 százalékot nem elérő tulajdoni hányada lehet csak valakinek.
Júliusban a vendégek száma 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,9 százalékkal több, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Közös összefogással kell megvédeni a gazdák érdekeit

Az új, 2027 utáni európai uniós agráriumot érintő költségvetéstervezet jelenlegi formájában elfogadhatatlan, ezért közösen kell fellépnünk ellene.
Az USA nélkül alakul az új kereskedelmi világrend: az EU történelmi megállapodásokat kötött Latin-Amerikával

Fotó: Freepik Már kezd kibontakozni az a világ, amely a...
