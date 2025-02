“Közösen alakítjuk a demokráciát” – European Cities Conference Bécsben

Kilencedik alkalommal tartották meg Bécsben az European Cities Conference elnevezésű nemzetközi városkonferenciát, ahol Bécs nemzetközi szakértők közreműködésével vitatta meg a demokrácia lehetőségeit és a részvételiség célravezető eszközeit.

Az European Cities Conference (ECC) Bécs nemzetközi városkonferencia-sorozata, amely a városokat érintő komplex kihívásokat, valamint a helyi önkormányzatok és közszolgáltatások aktuális problémáit tárgyalja. A rendezvényt a Bécsi Európai Ügyek Osztálya (MA 27), a Bécsi Nemzetközi Irodák és a Részvételi Iroda (MA 20) szervezte. A konferencián több közép- és kelet-európai város képviselője vett részt.

A kétnapos konferenciát Jürgen Czernohorszky, Bécs demokráciáért felelős városi tanácsnoka nyitotta meg, aki a “párbeszédvárosok” részvételével megvalósuló tapasztalat- és ötletcsere jelentőségét hangsúlyozta. “Ahhoz, hogy tovább fejlődhessen a demokrácia, fontos, hogy a városok rendszeresen kommunikáljanak egymással és megosszák tudásuk legjavát a legjobb lehetőségekről és eszközökről. Mint Európa demokráciavárosa, mi is szeretnénk teret adni az új ötleteknek.” – fogalmazott Czernohorszky.

Az eseményen Bécs két fontos projektjét is bemutatták a nemzetközi közönségnek. Az European Capital of Democracy Initiative című kezdeményezést, valamint a Bécs városa által létrehozott új Részvételiségi Irodát. Ezen kívül panelbeszélgetések keretein belül arról tárgyaltak a résztvevők, hogy a városok hogyan vonják be a demokrácia alakításába a polgárokat, és milyen változásokat eredményez ez a gyakorlatban.

A konferencia második napja a különböző célcsoportok elérésére és bevonására összpontosított a polgári részvételiségi projektek keretében. Kiemelten azokra az innovatív stratégiákra, amelyek több embert ösztönözhetnek arra, hogy aktívan alakítsák az életkörnyezetüket. A konferencia záróbeszélgetése a sürgető klímakihívások kapcsán is hangsúlyozta a polgári közreműködés fontosságát és azzal a felhívással zárta az eserményt, hogy legyünk bátrak a jövőnket közösen alakítani, és használjuk ki a jövőbeli változások előnyeit.