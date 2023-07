Közvetlen járat Tajvan és Kelet-Európa között

A Tajpej-Prága légi járat hivatalos elindításának megünneplésére Kao Shing-Hwang, a China Airlines (CI ) elnöke az első CI067-es járattal Tajpejből Prágába utazott. A non-stop járat menetideje 13,5 órás volt és az utazók 4-5 órával gyorsabban jutottak el Prágába, mint egy európai átszállással.

A légitársaság mostantól non-stop járatokat kínál hat népszerű európai célállomásra, köztük Amszterdamba ,Frankfurtba, Bécsbe, Londonba, Rómába és Prágába. Az átfogó európai hálózatnak köszönhetően és a non-stop járatok gyakorisága tekintetében a CI Tajvan vezető légitársaságává vált.

A prágai repülőtér a CI067-es járat érkezését a hagyományos szertartással ünnepelték, amely egyben a Prágából Tajpejbe közlekedő CI068-as járat megnyitását is jelzi.

A China Airlines az egyetlen légitársaság, amely non-stop járatokat kínál Tajvan és a Cseh Köztársaság között. Az új prágai útvonal ösztönözni fogja a kétoldalú üzleti, kereskedelmi és turisztikai kapcsolatokat. A szállító arra is számít, hogy a japán, koreai és vietnami tranzitpiacról is nagy érdeklődés mutatkozik, ami lehetővé teszi, hogy több ázsiai utazó Tajvanon keresztül utazzon a Cseh Köztársaságba és vissza, ezzel is erősítve Tajvan regionális tranzitközponti státuszát.

A China Airlines a következő generációs A350-es utasszállító repülőgépével teljesíti a Tajpej-Prága útvonalat. Az első oda-vissza járatokon mind a 306 hely elkelt.

A CI arra törekszik, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtson az utazóknak. A hosszú távú járatokon a Prémium Business és Prémium Economy osztályon utazók The North Face utazótáskákat kapnak.

A prágai járat megnyitásának megünneplésére a China Airlines meglepetés ajándékcsomagot állított össze, amely egy vászon emléktáskát, egy limitált kiadású A350-es repülőgépmodellt,

emlékszalagokat, egy összehajtható farmer utazótáskát valamint egy China Airlines 2023 Classic jegyzetfüzetet tartalmaz, hogy kellemes emlékkel szolgáljon az első járat utasainak.

A CI jelenleg heti két járatot üzemeltet a Tajpej-Prága útvonalon. A Tajvan és a Cseh Köztársaság közötti utazás kényelmének növelése mellett a heti kétszeri járat a közeli német városok, Nürnberg és Drezda utazási igényeit is kielégíti. Mivel a China Airlines már most is heti öt járatot üzemeltet a Tajpej-Bécs útvonalon, az utasok rugalmasabban alakíthatják útvonalaikat a Bécsbe vagy Prágába tartó menetrend szerinti járattal.

A China Airlines aktívan bővíti európai tevékenységét és számos más légitársasággal, köztük a KLM-mel, az Air France-szal, az Air Europával és a Czech Airlines-szal is codesharing-megállapodásokat kötött. A CI állomásairól 16 másik célállomásra indulnak csatlakozó járatok az Egyesült Királyságba,Franciaországba, Olaszországba és Spanyolországba codeshare járatokon. Mig a Deutsche Bahnnal kötött codesharing-megállapodás 13 német városba biztosít vasúti összeköttetést.

A légitársaság ötcsillagos étkeztetést biztosít az utasoknak. A Tajpejből induló járatokon a Le Palais, Tajvan egyetlen 3 Michelin-csillagos éttermének konyhája, valamint a WooTea desszertjei és italai várják az utasokat. A Prágából induló járatok speciális cseh ételeket kinálnak. Sertéscsíkok

osztrigaszószban quinoa rizzsel és zöldségekkel, grillezett marhafilé Pinot Noir szószos Arborio rizottóban, valamint sült csukafilé kapormártásban a Premium Business Class főételei, desszertként pedig a 300 éves múltra visszatekintő hagyományos Marlenka mézes torta kerül felszolgálásra.

A Premium Economy Class utasai párolt csirkecombot választhatnak vörös curry mártásban párolt rizzsel vagy párolt marhahúst burgonyapürével. A turistaosztályon osztrigaszószos csirkecsíkokat párolt rizzsel vagy sült sertéshúst burgonyagombóccal szolgálnak fel, a Karlovy Vary-i Kolonada

sütemények pedig édes befejezésként szolgálnak.

AVIATION GSA for China Airlines